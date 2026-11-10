Trabajadores del Hospital de Amatitlán denuncian falta de medicamentos, hacinamiento y deterioro de las instalaciones

Trabajadores del Hospital Nacional de Amatitlán solicitaron una intervención urgente ante lo que describen como "una crisis de abastecimiento, hacinamiento y deterioro de las instalaciones, que afecta la atención de pacientes".

En un documento dirigido a las autoridades de fiscalización, al que tuvieron acceso Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, el colectivo denuncia escasez de medicamentos, material médico-quirúrgico, reactivos de laboratorio, insumos de limpieza y alimentos. Según los denunciantes, estas carencias han obligado a familiares de pacientes a pagar de su bolsillo materiales básicos para tratamientos y operaciones.

Los trabajadores pidieron mantener sus identidades bajo reserva por temor a despidos, acoso laboral y represalias administrativas. El escrito, fechado en noviembre del 2026, solicita la participación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la Contraloría General de Cuentas y las comisiones de salud del Congreso.

Denuncian atención en espacios reducidos

De acuerdo con el documento, las dificultades se agravaron después de los sismos del 8 de julio del 2025, que dañaron parte del edificio y obligaron a evacuar pacientes y suspender servicios.

El colectivo sostiene que, 16 meses después, el hospital funciona con apenas el 30% de su capacidad física y que "varios servicios fueron reubicados en espacios provisionales, sin condiciones adecuadas".

Entre los principales señalamientos figura la concentración de las emergencias de adultos, pediatría y ginecología en un mismo salón. Según los trabajadores, el espacio fue diseñado para 50 personas y recibe alrededor de 200 pacientes al día, con limitaciones de ventilación, iluminación y conexiones eléctricas para equipos médicos.

También denuncian que las evaluaciones se realizan sin suficiente privacidad y que el área dispone únicamente de tres sanitarios compartidos por hombres, mujeres y niños.

En las salas de cirugía, medicina e intensivo de mujeres, aseguran que se atiende a 60 pacientes en un espacio previsto para 32 camas. A criterio del personal, la saturación dificulta la atención y aumenta el riesgo de infecciones.

Carencias en módulos y vehículos sin utilizar

Los denunciantes también señalan deficiencias en los módulos temporales de consulta externa, donados en agosto del 2025. Afirman que estos funcionan sin suministro eléctrico estable ni redes de agua potable para esterilización, y que las temperaturas interiores superan los 35 grados centígrados en días calurosos.

A las dificultades de infraestructura se suma, según el escrito, la falta de uso de cinco vehículos: dos ambulancias, dos picops y un microbús. El colectivo atribuye esta situación a trámites pendientes para obtener placas oficiales.

En materia administrativa, los trabajadores cuestionan la distribución del presupuesto y denuncian cambios frecuentes y vacantes prolongadas en puestos de compras, contabilidad, almacén y gerencia administrativa financiera. Sostienen que esta inestabilidad dificulta las adquisiciones y el abastecimiento.

Piden auditoría y plan de recuperación

El colectivo solicita una auditoría de la gestión financiera y de los procesos de compra, así como una inspección física para verificar las condiciones de atención y el hacinamiento denunciado.

Además, pide que la dirección y el Viceministerio de Hospitales presenten un plan de contingencia, informes de avance físico y financiero y una propuesta de recuperación de las áreas afectadas.

El documento también solicita la destitución de Fernando Matías, identificado en el escrito como director del hospital, a quien los denunciantes atribuyen deficiencias administrativas y falta de respuesta a las necesidades del centro asistencial.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud no se ha pronunciado al respecto.

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