Tráiler impacta pasarela en la calzada Aguilar Batres y bloquea un carril hacia la capital

Un tráiler impactó este martes 1 de septiembre contra la pasarela ubicada en la 45 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres, lo que provocó el bloqueo de un carril en dirección a la capital y podría ocasionar complicaciones viales en el sector.

La góndola del transporte pesado golpeó la estructura y una pantalla de publicidad instalada en el lugar. Las autoridades mantienen restringido uno de los carriles mientras se evalúan las condiciones de la pasarela.

Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, hizo un llamado a los automovilistas para que conduzcan con precaución por el sector ante las posibles complicaciones en la circulación.

Según Santos, se harán evaluaciones para determinar si la pasarela sufrió daños por el impacto o si estos se limitaron a la pantalla de publicidad golpeada por la góndola.

Por el momento se desconoce si el tráiler circulaba con la góndola levantada o si esta se elevó de forma accidental. Tampoco se ha informado sobre posibles sanciones para el piloto o la empresa propietaria del transporte.

El incidente ocurre mientras las autoridades mantienen restricciones para el transporte pesado en el puente del Periférico y la calzada Aguilar Batres, donde fueron detectados daños.

Según el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), esa estructura se encuentra en jurisdicción de la capital y bajo responsabilidad de la Municipalidad de Guatemala. Esta solicitó apoyo técnico del CIV para la atención primaria de la estructura.

Continúa un carril bloqueado en Aguilar Batres y 44 calle con sentido norte por Tráiler que daño la pasarela.#TransitoVN pic.twitter.com/hthxVu8N3p — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 1, 2026

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