Transportistas exigen atender puente del Anillo Periférico y alertan de impacto en la cadena logística

La Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga exigió este jueves 20 de agosto al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) atender de inmediato el deterioro del puente del Anillo Periférico que conecta con la calzada Raúl Aguilar Batres, donde fue restringida la circulación del transporte pesado.

La gremial expresó su preocupación por las condiciones de la estructura y pidió a las autoridades actuar "con carácter inmediato, alto sentido de urgencia y máxima responsabilidad", luego de que una inspección de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) identificara daños severos.

El transporte pesado tiene prohibido circular sobre el puente, por lo que los pilotos que transitan por la CA-9 deben continuar por la calzada Raúl Aguilar Batres hasta El Trébol para efectuar el retorno. También pueden continuar hacia la avenida Bolívar o retornar al sur, según información de las autoridades de tránsito.

La Cámara advirtió que la CA-9 constituye uno de los principales corredores para el traslado de mercancías, materias primas, productos terminados y suministros, por lo que una restricción o interrupción podría afectar los tiempos y costos de distribución, así como el abastecimiento y la movilidad.

"La Cámara exige que el CIV y COVIAL actúen ahora, con responsabilidad técnica, transparencia y alto sentido de urgencia, antes de que el deterioro de una estructura estratégica pueda convertirse en una emergencia de mayores dimensiones", señaló la organización en un comunicado.

Restricción al transporte pesado

Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, informó que la restricción había sido dispuesta por el CIV.

"Queda prohibido incorporarse hacia el Anillo Periférico en la 29 calle calzada Raúl Aguilar Batres. De esta coordinación ya tiene conocimiento la PMT de Guatemala y se coordina con la PMT de Villa Nueva. Es importante tomar en cuenta que esta información la ha brindado el Ministerio de Comunicaciones, por lo tanto, queda terminantemente prohibido para el transporte pesado circular en el puente del Anillo Periférico que conecta con la calzada Raúl Aguilar Batres", dijo Santos.

La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) comenzó a desviar los vehículos pesados para impedir que utilicen la estructura.

Héctor Flores, gerente de Emetra, explicó que se coordinó con la PMT de Villa Nueva para dirigir el transporte pesado hacia El Trébol, donde puede efectuar la maniobra para retornar al sur.

"Ahora que nosotros mismos restringimos ese paso, entonces ahorita tienen que irse sobre el Aguilar Batres hasta el puente del Trébol para hacer esa maniobra ahí adelante y a venirse de regreso —hacia el sur—. Eso es lo que está ahorita", explicó Flores.

La restricción no impide, hasta ahora, el paso de vehículos livianos. Flores indicó que estos pueden utilizar el puente, aunque deben desplazarse por el carril izquierdo.

"Lo que nos informaron hasta el día de ayer es que el vehículo liviano sí podía circular, sólo que en el carril izquierdo", afirmó.

Las autoridades tampoco han informado por cuánto tiempo estará restringido el paso del transporte pesado.

CIV niega haber ordenado la restricción

Aunque la PMT de Villa Nueva atribuyó inicialmente la medida al CIV, el ministerio afirmó que no ordenó ni recomendó restringir el paso del transporte pesado.

Según la cartera, la decisión fue tomada por Emetra con base en las recomendaciones técnicas de la Conred.

"En ese sentido, la decisión de EMETRA de limitar la circulación se sustenta en las recomendaciones técnicas de CONRED, y no en una instrucción del CIV, ya que hasta la fecha esta cartera no ha recomendado ningún tipo de restricción", afirmó el ministerio.

El CIV indicó que se encuentra a la espera de los resultados de la evaluación técnica del puente, la cual ya fue efectuada, y que con base en ese informe se definirán las medidas correspondientes.

Conred reporta daños severos

La Conred efectuó una inspección visual en la estructura e identificó grietas, fisuras, filtraciones, pérdida del recubrimiento de concreto, exposición del acero de refuerzo y signos aparentes de corrosión y deterioro.

La institución calificó las afectaciones como severas y recomendó limitar de inmediato el tránsito y el paso del transporte pesado por la sección afectada.

Debido a que se trató de una inspección visual, la Conred aclaró que todavía no es posible determinar la capacidad estructural residual del puente ni el grado exacto de afectación.

Por ello, recomendó una evaluación estructural detallada, a cargo de profesionales especializados y con ensayos de campo y laboratorio, para establecer el estado del concreto, el grado de corrosión del acero y las condiciones generales de la estructura.

También recomendó establecer las causas del deterioro y determinar las reparaciones, la rehabilitación o el reforzamiento que correspondan.

Gremial pide mantenimiento permanente

Ante las condiciones del puente y la restricción al transporte pesado, la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga pidió abandonar lo que calificó como una gestión reactiva de la infraestructura vial.

"No podemos administrar la infraestructura vial únicamente cuando presenta una emergencia", afirmó la gremial.

La organización pidió establecer una política permanente de prevención, mantenimiento, evaluación estructural y conservación de la red vial, y advirtió sobre las consecuencias que un mayor deterioro del puente podría tener para el transporte y la actividad económica.

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