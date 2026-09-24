Tras siete años de intentos, logran reproducir machorras o pejelagartos e introducen mil alevines en su entorno natural

Tras siete años de intentos, el Centro de Conservación Marina (CCM) logró por primera vez la reproducción bajo cuidado humano de la machorra o pejelagarto, especie nativa de Mesoamérica, y avanzó en su conservación con la introducción de los primeros mil ejemplares nacidos en el centro en la laguna Güiscoyol, en Monterrico, Santa Rosa.

Los alevines serán monitoreados para evaluar su crecimiento y supervivencia en el medio natural. La investigación también permitirá determinar cómo se adaptan los ejemplares y aportar información para futuras acciones de repoblamiento de la especie.

El proceso de investigación busca generar conocimiento sobre la reproducción, el desarrollo y la supervivencia de la machorra. Incluye el acondicionamiento de ejemplares reproductores, el seguimiento del desarrollo de huevos y alevines y la evaluación de su crecimiento y supervivencia.

También contempla la identificación de áreas con condiciones adecuadas para la introducción de ejemplares en su entorno natural.

El proceso está documentado mediante un protocolo para investigaciones con fines científicos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

El proyecto cuenta con el acompañamiento técnico del Zoológico La Aurora, cuya experiencia en el manejo de especies contribuye a los procesos de investigación y reproducción que desarrolla el CCM, así como a la formación de capacidades técnicas para el manejo de la machorra.

La colaboración también permite el intercambio de conocimientos relacionados con el manejo y reproducción de la especie.

La machorra, también conocida como pejelagarto y descrita como un “fósil viviente”, puede alcanzar hasta 1.40 metros de longitud y vivir entre 16 y 20 años en su hábitat natural.

La especie forma parte de los ecosistemas acuáticos de Guatemala y tiene importancia para la actividad pesquera, particularmente en el canal de Chiquimulilla.

Ejemplar adulto de machorra o pejelagarto utilizado en el proceso de reproducción bajo cuidado humano en el Centro de Conservación Marina. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

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