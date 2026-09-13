¿Una ola de calor afecta a Guatemala? Esto explica el Insivumeh sobre las altas temperaturas

Las altas temperaturas registradas durante los últimos días han provocado un ambiente particularmente cálido en distintas regiones de Guatemala. En algunos sectores del país los termómetros han alcanzado alrededor de 38 grados Celsius, mientras que en la capital se han registrado entre 27 y 29 grados.

Pero ¿atraviesa Guatemala una ola de calor? José María Rodríguez, pronosticador del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), descarta que las condiciones actuales puedan clasificarse de esa manera.

“Mire, actualmente no estamos teniendo ola de calor”, afirmó Rodríguez.

El pronosticador explicó que una ola de calor corresponde a un período prolongado en el que las temperaturas se mantienen por encima de los valores normales durante tres días consecutivos.

“Una ola de calor, digamos que es un periodo prolongado de temperaturas arriba de lo normal, que se da por tres días consecutivos. Ahí es donde nosotros monitoreamos las olas de calor”, explicó.

Según Rodríguez, las condiciones que actualmente experimenta Guatemala obedecen, entre otros factores, al debilitamiento de la presión atmosférica, lo cual favorece el aumento de la temperatura ambiente.

A ello se suma la poca nubosidad, que permite una mayor incidencia de la radiación solar sobre la superficie durante el día.

“Como hay poca nubosidad, entonces los rayos solares penetran directamente a la superficie”, señaló.

¿Dónde se han registrado las temperaturas más altas?

Las temperaturas elevadas se han registrado en todo el territorio nacional, pero algunas regiones han experimentado valores mayores.

Rodríguez indicó que durante los últimos días las temperaturas más altas se han observado principalmente en el oriente, norte y costa sur del país.

En esas tres regiones se han alcanzado alrededor de 38 grados Celsius, según los registros mencionados por el pronosticador.

“En esas tres regiones que les mencioné, hemos llegado a más o menos temperaturas de 38 grados Celsius”, afirmó.

En la capital, aunque los valores son menores, el ambiente cálido también ha sido perceptible. Rodríguez informó que durante los últimos días se han registrado temperaturas de entre 27 y 29 grados Celsius.

El comportamiento irregular de las lluvias también ha contribuido a estas condiciones. Según el experto, hay lugares donde se ha registrado una reducción de las precipitaciones, situación que influye en el aumento de las temperaturas.

¿Seguirá el calor durante los próximos días?

Las condiciones cálidas continuarán durante los próximos días y se extenderán hacia la siguiente semana, de acuerdo con el pronóstico proporcionado por Rodríguez.

“Van a seguir las condiciones cálidas, así como también van a seguir estos periodos de escasez de lluvia”, explicó.

El Insivumeh prevé que todavía puedan registrarse algunas lluvias aisladas durante las tardes o noches en la costa sur. En esos sectores, las precipitaciones y la nubosidad pueden contribuir a regular la temperatura.

En el resto del territorio, donde se espera poca nubosidad, el ambiente cálido será más perceptible.

Rodríguez también explicó que la sensación de calor húmedo puede presentarse principalmente en sectores costeros y lugares donde predominan las áreas boscosas.

Las condiciones actuales, por lo tanto, no corresponden a una ola de calor de acuerdo con los parámetros explicados por el Insivumeh, aunque las temperaturas han sido elevadas y en algunas regiones han rondado los 38 grados Celsius.

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