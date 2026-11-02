Video de Halloween con falsos reos en una autopatrulla: PNC identifica a los agentes que tenían asignada la unidad

La Policía Nacional Civil (PNC) identificó a los agentes que tenían a su cargo una autopatrulla utilizada por dos hombres disfrazados de reos para grabar un video relacionado con Halloween, cuya difusión en redes sociales causó indignación entre los usuarios.

La institución confirmó que también identificó la unidad policial que aparece en la grabación, aunque no reveló los nombres de los agentes involucrados ni el lugar donde se efectuó el video.

La Inspectoría General de la PNC inició de oficio una investigación administrativa para esclarecer las circunstancias en las que los dos hombres tuvieron acceso a la autopatrulla y determinar la responsabilidad de los policías que la tenían asignada.

Según la información proporcionada, los agentes enfrentan el proceso administrativo correspondiente y la sanción más severa que podrían recibir es una suspensión de un mes sin goce de salario.

La Inspectoría General, encargada de los controles internos de la PNC, tiene la responsabilidad de investigar posibles malas prácticas, negligencias o actuaciones que comprometan el funcionamiento de la institución.

Video causó indignación

La investigación surgió después de que circulara en TikTok un video de 10 segundos en el que aparecen dos hombres vestidos con disfraces similares a los uniformes de los reos, dentro de la cabina de una autopatrulla de la PNC.

En las imágenes, los hombres cantan y bailan al ritmo de música electrónica. La grabación incluye el mensaje "Yo soy la ley en Halloeen", acompañado de emojis de una bandera de Guatemala y una calabaza.

El video fue difundido por una usuaria identificada como "yenifer07793" y generó críticas de personas que cuestionaron el uso de un vehículo policial para grabar contenido relacionado con las celebraciones de Halloween.

"Por eso es que la policía en Guatemala es un Meme", escribió uno de los usuarios.

Otro comentó: "Sanción a los de esa unidad y multar tanto a las personas de ese vídeo, la PNC no se da a respetar por eso hacen lo que quieren con ellos que mal".

También hubo comentarios en tono de burla, como el de un usuario que escribió: "Cuando te detienen a cada rato que hasta te prestan la patrulla".

Sin confirmar el lugar de la grabación

En el video se observa una autopatrulla tipo picop que tiene las iniciales "SAC" en la parte superior del vidrio delantero, lo que sugiere que pertenece a una unidad policial de Sacatepéquez. Sin embargo, el número de identificación del vehículo no se distingue en las imágenes.

Algunos usuarios de redes sociales señalaron que la grabación pudo haberse efectuado en Antigua Guatemala, incluso en las cercanías de la Escuela de Cristo, pero las autoridades no confirmaron esa ubicación.

Tampoco se ha establecido públicamente si el video fue grabado durante las celebraciones del 31 de octubre o en otra fecha.

En un principio, el Ministerio de Gobernación informó que efectuaría las verificaciones correspondientes para establecer la autenticidad del video y determinar las medidas disciplinarias.

"Se procederá a hacer la verificación del vídeo del autopatrulla y de ser real se estarán tomando las medidas pertinentes", indicó la cartera.

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