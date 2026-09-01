Volcán de Fuego mantiene actividad y avalanchas alcanzan la vegetación; Insivumeh alerta a excursionistas

El volcán de Fuego mantiene actividad con explosiones y avalanchas de material volcánico, algunas de las cuales han alcanzado el límite de la vegetación, según el boletín vulcanológico publicado este martes 1 de septiembre por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El Insivumeh advierte a los excursionistas que es peligroso permanecer en la meseta debido al riesgo constante de caída de material balístico.

Durante la noche del lunes 31 de agosto y la madrugada de este martes se registraron explosiones de características débiles a moderadas, acompañadas de columnas de ceniza que se elevaron entre cuatro mil 200 y cuatro mil 500 metros sobre el nivel del mar.

Las nubes de ceniza se dispersan hacia el oeste y suroeste del complejo volcánico y alcanzan distancias aproximadas de hasta 55 kilómetros.

Además, se observan avalanchas en los flancos oeste, suroeste y sur del volcán de Fuego. Algunos bloques de material volcánico llegaron hasta el límite de la vegetación.

Algunas de las explosiones generan retumbos, ondas de choque y sonidos similares a los de una locomotora.

En cuanto a las condiciones meteorológicas en la zona, el cielo se encuentra despejado, con viento proveniente del este y un registro de lluvia de 5.8 milímetros.

Entre el 3 y el 4 de agosto pasados, durante la actividad eruptiva, fue necesario evacuar 24 comunidades ubicadas en las faldas del volcán de Fuego. La emergencia dejó cerca de 29 mil personas afectadas y otras mil 400 evacuadas.

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