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Volcán de Fuego mantiene actividad y avalanchas alcanzan la vegetación; Insivumeh alerta a excursionistas
El volcán de Fuego mantiene explosiones y avalanchas de material volcánico, mientras el Insivumeh advierte del peligro para los excursionistas.
El volcán de Fuego mantiene actividad con explosiones y avalanchas de material volcánico que alcanzan el límite de la vegetación. Imagen referente a la erupción del pasado 3 de agosto. (Foto Prensa Libre: César Pérez Marroquín)
El volcán de Fuego mantiene actividad con explosiones y avalanchas de material volcánico, algunas de las cuales han alcanzado el límite de la vegetación, según el boletín vulcanológico publicado este martes 1 de septiembre por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
El Insivumeh advierte a los excursionistas que es peligroso permanecer en la meseta debido al riesgo constante de caída de material balístico.
Durante la noche del lunes 31 de agosto y la madrugada de este martes se registraron explosiones de características débiles a moderadas, acompañadas de columnas de ceniza que se elevaron entre cuatro mil 200 y cuatro mil 500 metros sobre el nivel del mar.
Las nubes de ceniza se dispersan hacia el oeste y suroeste del complejo volcánico y alcanzan distancias aproximadas de hasta 55 kilómetros.
Además, se observan avalanchas en los flancos oeste, suroeste y sur del volcán de Fuego. Algunos bloques de material volcánico llegaron hasta el límite de la vegetación.
Algunas de las explosiones generan retumbos, ondas de choque y sonidos similares a los de una locomotora.
En cuanto a las condiciones meteorológicas en la zona, el cielo se encuentra despejado, con viento proveniente del este y un registro de lluvia de 5.8 milímetros.
Entre el 3 y el 4 de agosto pasados, durante la actividad eruptiva, fue necesario evacuar 24 comunidades ubicadas en las faldas del volcán de Fuego. La emergencia dejó cerca de 29 mil personas afectadas y otras mil 400 evacuadas.
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