Yo cuento: Aliados de confianza y transparencia

Buscar el desarrollo de los guatemaltecos y del país es una de las características que comparten Prensa Libre y Banco Industrial desde hace 58 años, que han trabajado distintos proyectos; entre estos, educación financiera y cultura del ahorro para niños y adultos.

Constante desarrollo

Luisafernanda Urcuyo, subgerente de Mercadeo de Banco Industrial, señala que ambas empresas son aliadas estratégicas con credibilidad, transparencia y confianza. Sostiene que Prensa Libre es un medio versátil que se ha adaptado a los cambios para comunicar; es íntegro, abierto al diálogo, entiende las necesidades de sus clientes y llega a un amplio segmento de la población.

“Prensa Libre es un aliado amigo que ha entendido nuestras necesidades y con quienes compartimos valores como la credibilidad y transparencia”.

Luisafernanda Urcuyo

La tecnología avanza rápidamente y Banco Industrial se ha adaptado a la innovación. Además, anhela contribuir al crecimiento de las nuevas generaciones que buscan transformar sus sueños en realidades. Esto lo motiva a desarrollar nuevos proyectos, apoyar al sector productivo, optimizar productos y servicios y ejercer el liderazgo financiero con prudencia, ya que busca enaltecer al guatemalteco mediante un desarrollo sostenible.

Banco Industrial es uno de los principales grupos financieros de Centroamérica que ofrece servicios a través de más de tres mil 180 puntos de servicio en todo el país, con acceso a banca electrónica.

Valiosas historias

Lectores, aliados comerciales, proveedores y colaboradores cuentan acerca de su relación con Prensa Libre y cómo ha sido parte de su historia. Encuentre esta serie cada domingo.