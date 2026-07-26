Comunitario
Yo cuento: Aliados de confianza y transparencia
Fiel relación entre cliente bancario y este matutino está marcada por más de medio siglo.
A lo largo de varios años, Prensa Libre y Banco Industrial han trabajado proyectos conjuntos sobre educación financiera. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)
Buscar el desarrollo de los guatemaltecos y del país es una de las características que comparten Prensa Libre y Banco Industrial desde hace 58 años, que han trabajado distintos proyectos; entre estos, educación financiera y cultura del ahorro para niños y adultos.
Constante desarrollo
Luisafernanda Urcuyo, subgerente de Mercadeo de Banco Industrial, señala que ambas empresas son aliadas estratégicas con credibilidad, transparencia y confianza. Sostiene que Prensa Libre es un medio versátil que se ha adaptado a los cambios para comunicar; es íntegro, abierto al diálogo, entiende las necesidades de sus clientes y llega a un amplio segmento de la población.
“Prensa Libre es un aliado amigo que ha entendido nuestras necesidades y con quienes compartimos valores como la credibilidad y transparencia”.
Luisafernanda Urcuyo
La tecnología avanza rápidamente y Banco Industrial se ha adaptado a la innovación. Además, anhela contribuir al crecimiento de las nuevas generaciones que buscan transformar sus sueños en realidades. Esto lo motiva a desarrollar nuevos proyectos, apoyar al sector productivo, optimizar productos y servicios y ejercer el liderazgo financiero con prudencia, ya que busca enaltecer al guatemalteco mediante un desarrollo sostenible.
Banco Industrial es uno de los principales grupos financieros de Centroamérica que ofrece servicios a través de más de tres mil 180 puntos de servicio en todo el país, con acceso a banca electrónica.
Valiosas historias
Lectores, aliados comerciales, proveedores y colaboradores cuentan acerca de su relación con Prensa Libre y cómo ha sido parte de su historia. Encuentre esta serie cada domingo.