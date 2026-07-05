Yo cuento: Apasionado por la lectura

Desde los 4 años, Óscar Padilla se ilusionaba por recortar artículos en el periódico relacionados a astronomía, eclipses o avistamiento de extraterrestres. Años después tuvo la primera experiencia donde observó un objeto ovalado circulando en forma horizontal en zona 13 de la capital; investigó, verificó y se documentó sobre ellos y en 1999 publicó el primer tomo de 25 de la Enciclopedia Ufológica de Guatemala. Es el único hispanohablante fundador del museo internacional de Ovni en Roswell, Nuevo México.

Padilla, de 83 años, tiene una larga trayectoria y actualmente se desempeña como abogado y notario. Tiene tres maestrías, cinco doctorados y es docente universitario. Además de los libros sobre ufología, ha escrito 20 obras jurídicas y 70 tomos de investigación genealógica. Fue reconocido como represente para la paz mundial en Guatemala en 1995.

Padilla se caracterizó por ser buen estudiante y abanderado. (Foto Prensa Libre: Cortesía Oscar Padilla)

Coleccionista

El especialista es suscriptor de Prensa Libre desde hace más de 40 años; tiene más de 500 expedientes con las noticias que más le han llamado la atención y la colección completa de Revista D, Efectivo, Afición y el especial del Mundial Fifa 2026. “No puedo vivir sin Prensa Libre, cada vez que me levanto la leo mientras desayuno”, dice. También destaca que tanto él, como su esposa Telma Franco utilizaron la información publicada para graduarse de licenciatura, maestría y doctorado.



“Leo Prensa Libre todas las mañanas mientras desayuno, tengo más de 500 expedientes clasificados con notas publicadas en el medio”.

Oscar Padilla

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