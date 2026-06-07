Yo cuento: Apoyo en momentos familiares

Selvin López, de 39 años, recuerda que hace un tiempo su padre, Oswaldo, de 79, sufrió varios padecimientos que desencadenaron un derrame cerebral, perdió la conciencia y comenzó a divagar, por lo que los médicos le pidieron que ejercitara su mente con lectura, y por ello reactivaron la suscripción impresa con Prensa Libre.

“El medio nos ayudó con mi papá en el momento que más necesitamos y porque informan noticias veraces con profesionalismo”, destaca López, y cuenta que su padre es amante de los perros y que a través de los Clasificados adoptaron a su mascota Halley, que lleva varios años en la familia. También ofrecieron y vendieron varios artículos en esa sección.

El entrevistado tiene un negocio propio de servicios de construcción y tecnología, labor que complementa con uno de los beneficios de la suscripción digital, utilizando la herramienta de texto a voz, que le narra el contenido de las noticias de Prensa Libre mientras conduce a alguna reunión, o el contenido Plus del área económica, para preparar su logística en aduanas o importaciones. Relata que también escucha los análisis noticiosos en la frecuencia de 106.5 con Prensa Libre Radio.

Este suscriptor cuenta que, a diario, su padre disfruta la lectura de cada sección de este matutino, especialmente deportes y los insertos de ofertas.

Selvin se informa diariamente con la edición digital de Prensa Libre y también escucha análisis periodísticos en la frecuencia de 106.5. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Valor periodístico

López destaca que detrás del valor monetario de un ejemplar, suscripción impresa o digital, hay un talento y esfuerzo periodístico que apreciar, por la imparcialidad y veracidad en la información que se publica, pues cobra relevancia para tomar decisiones importantes a nivel nacional.

"Prensa Libre fortaleció a mi padre en el momento que más lo necesitamos, con lecturas e información del mundo, con profesionalismo y veracidad”.

Selvin López

Valiosas historias

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