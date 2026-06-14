Yo cuento: Busca mejor desarrollo digital

Apasionado por los videojuegos desde niño, Carlos Burgos, de 39 años, recuerda cómo su padre, Carlos Ramón, le sugirió estudiar Ingeniería, profesión que ahora desempeña creando y revisando sistemas para uso del personal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Resalta la importancia de que Guatemala cuente con una modernización de procesos digitales en varias instituciones, para que así se frenen los ciberdelitos.

“Al leer la información en Prensa Libre, se sabe que la noticia es totalmente verídica”.

Carlos Burgos

Apoyo docente

Burgos cuenta que otra de sus pasiones es la docencia, que empezó a los 17 años, en diversificado, y hace cuatro imparte clases en licenciaturas y maestrías de la universidad Mariano Gálvez. “Me gusta enseñarles a las nuevas generaciones porque son quienes harán brillar el país en el futuro”, afirma.

El profesional es suscriptor de la edición digital desde hace tres años y le gusta leer el editorial y el contenido tecnológico que se publica en este matutino, el cual utiliza para crear foros de discusión con sus estudiantes.

Carlos Burgos participó en el monitoreo de equipo de computadoras que registró la misión de Quetzal 1. (Foto Prensa Libre: Cortesía Carlos Burgos

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