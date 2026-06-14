Yo cuento: Busca mejor desarrollo digital

Comunitario

Yo cuento: Busca mejor desarrollo digital

Ingeniero en Sistemas y suscriptor  de Prensa Libre desea  impactar con su labor diaria y la docencia.

|

time-clock

Carlos Burgos, suscriptor PL en entrevista por el 75 aniversario Prensa Libre yo cuentol. Fotografa Erick Avila: 29/05/2026

Carlos Burgos disfruta de leer Prensa Libre y pasear en el parque  a su mascota, Quesy, de 12 años. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Apasionado por los videojuegos desde niño, Carlos Burgos, de 39 años, recuerda cómo su padre, Carlos Ramón, le sugirió estudiar  Ingeniería, profesión  que ahora desempeña creando y revisando sistemas para uso del personal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Resalta la importancia de que Guatemala cuente con una modernización de procesos digitales en varias instituciones, para que así  se frenen los ciberdelitos. 

“Al leer la información en Prensa Libre, se sabe que la noticia es totalmente verídica”.
Carlos Burgos

Apoyo docente

Burgos cuenta que otra de sus pasiones es la docencia, que empezó a los 17 años, en diversificado, y hace cuatro  imparte clases en licenciaturas y maestrías de la universidad Mariano Gálvez. “Me gusta enseñarles a las nuevas generaciones porque son quienes harán brillar el país en el futuro”, afirma. 

El profesional es suscriptor de la edición digital desde hace tres años y le gusta leer el editorial y el contenido tecnológico que se publica en este matutino, el cual utiliza para crear foros de discusión con sus estudiantes.

Carlos Burgos participó en el monitoreo de equipo de computadoras que registró la misión de Quetzal 1. (Foto Prensa Libre: Cortesía Carlos Burgos

Valiosas historias

Lectores, aliados comerciales, proveedores y colaboradores cuentan acerca de su relación con Prensa Libre y cómo ha sido parte de su historia. Encuentre esta serie cada domingo.

ESCRITO POR:

María Reneé Barrientos Gaytan

Periodista de Prensa Libre especializada en fotografía y audiovisuales para reportajes de Edición Dominical y cobertura nacional. Premiada por Storytelling en 2019, con 6 años de experiencia. Mención honorífica en el diplomado para periodistas como Agentes y Líderes de la Transformación Social en el Tec de Monterrey y parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF).

Lee más artículos de María Reneé Barrientos Gaytan

ARCHIVADO EN:

Aniversario Prensa Libre Dominical Prensa Libre Prensa Libre 75 años Yo cuento 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM