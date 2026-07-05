Yo cuento: Dedica alegría y esfuerzo a su labor

Comunitario

Yo cuento: Dedica alegría y esfuerzo a su labor

Tiene 25 años como mensajero en Prensa Libre y ha logrado varios sueños.

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VICTOR FAJARDO COLABORADOR PRENSA LIBRE

Víctor Fajardo, colaborador de Prensa Libre, busca realizar con entusiasmo su labor de cada día. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Víctor Fajardo, de 46 años, siempre se ha dedicado a la mensajería para distintas empresas. Hace 25 años fue contratado por Prensa Libre para desempeñar la misma labor, así como para realizar trámites y mensajería interna.


“Prensa Libre ha sido de gran bendición para mí y mi familia, gracias a la empresa construí mi casa”.
Víctor Fajardo

Retos diarios

Fajardo resalta que entre los retos a los que se enfrenta en su labor es utilizar su motocicleta con precaución para no sufrir ningún percance en sus recorridos, por lo que  cada día  se encomienda a Dios y da todo su esfuerzo para hacer las actividades con excelencia, honestidad, ser paciente en el tráfico, puntual y compartir una sonrisa o frases positivas con los demás.

 Ante los cambios tecnológicos, Víctor menciona que algunas atribuciones se han transformado en digitales, y ha tenido que adaptarse a los cambios y aprender nuevos procesos.

 El colaborador resalta que trabajar en Prensa Libre ha sido una bendición para él y su familia a lo largo de tantos años, ya que pudo lograr varios sueños, entre ellos construir su casa, darle todo lo necesario a sus hijos, quienes están orgullosos de todo lo que ha alcanzado. 

Fajardo se involucra en las actividades que realiza la empresa. (Foto Prensa Libre: Cortesía Víctor Fajardo)

Valiosas historias

Lectores, aliados comerciales, proveedores y colaboradores cuentan acerca de su relación con Prensa Libre y cómo ha sido parte de su historia. Encuentre esta serie cada domingo.

ESCRITO POR:

María Reneé Barrientos Gaytan

Periodista de Prensa Libre especializada en fotografía y audiovisuales para reportajes de Edición Dominical y cobertura nacional. Premiada por Storytelling en 2019, con 6 años de experiencia. Mención honorífica en el diplomado para periodistas como Agentes y Líderes de la Transformación Social en el Tec de Monterrey y parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF).

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