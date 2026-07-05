Comunitario
Yo cuento: Dedica alegría y esfuerzo a su labor
Tiene 25 años como mensajero en Prensa Libre y ha logrado varios sueños.
Víctor Fajardo, colaborador de Prensa Libre, busca realizar con entusiasmo su labor de cada día. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)
Víctor Fajardo, de 46 años, siempre se ha dedicado a la mensajería para distintas empresas. Hace 25 años fue contratado por Prensa Libre para desempeñar la misma labor, así como para realizar trámites y mensajería interna.
“Prensa Libre ha sido de gran bendición para mí y mi familia, gracias a la empresa construí mi casa”.
Víctor Fajardo
Retos diarios
Fajardo resalta que entre los retos a los que se enfrenta en su labor es utilizar su motocicleta con precaución para no sufrir ningún percance en sus recorridos, por lo que cada día se encomienda a Dios y da todo su esfuerzo para hacer las actividades con excelencia, honestidad, ser paciente en el tráfico, puntual y compartir una sonrisa o frases positivas con los demás.
Ante los cambios tecnológicos, Víctor menciona que algunas atribuciones se han transformado en digitales, y ha tenido que adaptarse a los cambios y aprender nuevos procesos.
El colaborador resalta que trabajar en Prensa Libre ha sido una bendición para él y su familia a lo largo de tantos años, ya que pudo lograr varios sueños, entre ellos construir su casa, darle todo lo necesario a sus hijos, quienes están orgullosos de todo lo que ha alcanzado.
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