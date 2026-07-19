Comunitario
Yo cuento: Documenta con pasión y creatividad
Fotoperiodista registra a través de su lente todo lo que le rodea.
Esbin García, fotoperiodista de Prensa Libre, retrata la realidad del país en cada jornada de trabajo. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)
En 1991, y con 16 años, se inicia la carrera de Esbin García, al confiarle el trabajo de laboratorista, procesando rollos y ampliando fotografías, en un cuarto oscuro. Años después, la necesidad de adaptarse a los cambios y oportunidades de trabajo en varios medios de comunicación lo llevan a aprender a manejar la fotografía análoga hasta que recibe una llamada que espera: en el 2000, Prensa Libre lo contacta para ofrecerle una plaza de fotógrafo, y acepta, aunque con miedo, pues no sabe si cumplirá con las expectativas. Actualmente lleva 26 años de documentar la realidad del país para este matutino.
Técnica
García tiene como lema “la fotografía es mi pasión”, ya que a lo largo de los años ha desarrollado su ojo creativo, usa de forma adecuada el triángulo de la exposición, encuentra el momento ideal para captar imágenes que impacten, informen y posicionen al lector en el lugar de los hechos.
“La fotografía es mi pasión hace 31 años, mi mayor satisfacción es que a lo largo de mi ejercicio periodístico he podido documentar en imágenes la realidad del país y ayudar a los demás”.
Esbin García
A García le gusta el retrato urbano, la técnica blanco y negro y siente alegría al saber que por medio de su trabajo ha podido ayudar a otras personas. “Como periodistas, nos convertimos en la voz del pueblo, mostramos la necesidad y entra la labor social para que accionen las autoridades y se ayude a quienes necesiten”, comenta.
El profesional ha realizado coberturas nacionales e internacionales en las que ha documentado temas como la caída de Roxana Baldetti, el juicio de Efraín Ríos Montt, caso La Línea, desastres naturales como Mitch, Ágatha, Eta e Iota, migrantes, nota roja, deportes, la pandemia de coronavirus, motines, manifestaciones, elecciones presidenciales.
Valiosas historias
Lectores, aliados comerciales, proveedores y colaboradores cuentan acerca de su relación con Prensa Libre y cómo ha sido parte de su historia. Encuentre esta serie cada domingo.