Yo cuento: Documenta con pasión y creatividad



En 1991, y con 16 años, se inicia la carrera de Esbin García, al confiarle el trabajo de laboratorista, procesando rollos y ampliando fotografías, en un cuarto oscuro. Años después, la necesidad de adaptarse a los cambios y oportunidades de trabajo en varios medios de comunicación lo llevan a aprender a manejar la fotografía análoga hasta que recibe una llamada que espera: en el 2000, Prensa Libre lo contacta para ofrecerle una plaza de fotógrafo, y acepta, aunque con miedo, pues no sabe si cumplirá con las expectativas. Actualmente lleva 26 años de documentar la realidad del país para este matutino.

García, durante una cobertura en Haití, en el 2005. (Foto Prensa Libre: Deccio Serrano)

Técnica

García tiene como lema “la fotografía es mi pasión”, ya que a lo largo de los años ha desarrollado su ojo creativo, usa de forma adecuada el triángulo de la exposición, encuentra el momento ideal para captar imágenes que impacten, informen y posicionen al lector en el lugar de los hechos.

“La fotografía es mi pasión hace 31 años, mi mayor satisfacción es que a lo largo de mi ejercicio periodístico he podido documentar en imágenes la realidad del país y ayudar a los demás”.

Esbin García

A García le gusta el retrato urbano, la técnica blanco y negro y siente alegría al saber que por medio de su trabajo ha podido ayudar a otras personas. “Como periodistas, nos convertimos en la voz del pueblo, mostramos la necesidad y entra la labor social para que accionen las autoridades y se ayude a quienes necesiten”, comenta.



El profesional ha realizado coberturas nacionales e internacionales en las que ha documentado temas como la caída de Roxana Baldetti, el juicio de Efraín Ríos Montt, caso La Línea, desastres naturales como Mitch, Ágatha, Eta e Iota, migrantes, nota roja, deportes, la pandemia de coronavirus, motines, manifestaciones, elecciones presidenciales.

Un muerto y 25 lesionados en el amotinamiento de mil reclusos del centro de detención Pavoncito, en Fraijanes, el cual duró siete horas. La Policía Nacional CIvil y la guardia del penal lanzaron gases lacrimógenos para retomar el control de presidios. Hecho documentado por García el 24 de diciembre de 2002. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

El Tribunal de Mayor Riesgo A, dicta sentencia al General retirado José Efraín Ríos Montt, quien gobernó de facto el país entre marzo de 1982 y agosto de 1983, fue condenado a 80 años de prisión por el genocidio perpetrado durante su gestión contra la etnia indígena ixil. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Roxana Baldetti, abandona las instalaciones de la Torre de Tribunales, luego de presentarse ante el Tribunal de Mayor Riesgo, para solicitar que se le retire el embargo en siete cuentas bancarias, que suman 6.6 millones de quetzales, ordenado por el Juzgado de Extinción de Dominio, así como de tres bienes inmuebles. Al bajar las gradas la ex-mandataria resbalo y cayo, los guardaespaldas la levantan. (Fotografía Esbin García)

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