Yo cuento: Emprenden en familia

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Yo cuento: Emprenden en familia

Adaptarse a los cambios e innovar constantemente caracteriza el servicio de la agencia d4 McCann desde hace más de 25 años.

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GABRIEL CASTILLO YO CUENTO

Gabriel Castillo lleva más de 20 años de trabajar para la agencia y busca reinventarse a diario para ofrecer lo mejor a sus clientes. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

McCann llega a Guatemala en 1963 por la expansión regional de una embotelladora y una comercializadora de combustibles. En el 2001, el guatemalteco Herbert Castillo funda la agencia d4 Comunicaciones, que luego de 10 años de operación en el mercado local, adquiere la  representación de la red multinacional dando paso a la conformación de d4 McCann bajo el liderazgo del Gabriel Castillo, hijo de Herbert.

Gabriel Castillo, gerente general de d4 McCann, destaca que su padre es su mentor y un emprendedor tardío pero con visión, quien pasó de la ciencia exacta a la ciencia apasionante, ya que inició trabajando en grupos de distribución de consumo masivo, donde aprende gestión empresarial, finanzas y administración; incursiona en la publicidad y para el 2001 funda el negocio familiar que actualmente ofrece a las empresas soluciones creativas e integradas como estrategias y elaboración de campañas en medios de comunicación, investigaciones, relaciones públicas, desarrollo tecnológico, producción audiovisual y publicidad digital. “Buscamos ser la agencia de marketing número 1 impulsada por la creatividad bajo el entendimiento del negocio de nuestros clientes y sus marcas para que vendan más y generen mejores empleos”, dice el gerente general que lleva más de 20 años de trabajar para la agencia.

GABRIEL CASTILLO YO CUENTO
 Gabriel y Herbert Castillo comparten su pasión por la publicidad. (Foto Prensa Libre: Cortesía Gabriel Castillo)

Alianza duradera

Castillo resalta que una empresa familiar enfrenta retos a diario, pero que la buena gestión administrativa y financiera le ha permitido alcanzar el éxito a lo largo de 25 años, período durante el cual también ha sido cliente de Prensa Libre, relación basada en la honestidad, solidez y responsabilidad.

“Prensa Libre ha sido un impulsor de la información que ha permitido tomar buenas decisiones para el país”.
Gabriel Castillo

Gabriel Castillo menciona que ambas empresas se han reinventado ante las nuevas tendencias, al entender que los consumidores también son emisores de información o mensajes mediante la tecnología y que Prensa Libre cumple una de esas labores al brindar a la audiencia datos certeros para tomar decisiones que contribuyan al desarrollo del país.

Valiosas historias

Lectores, aliados comerciales, proveedores y colaboradores cuentan acerca de su relación con Prensa Libre y cómo ha sido parte de su historia. Encuentre esta serie cada domingo.

ESCRITO POR:

María Reneé Barrientos Gaytan

Periodista de Prensa Libre especializada en fotografía y audiovisuales para reportajes de Edición Dominical y cobertura nacional. Premiada por Storytelling en 2019, con 6 años de experiencia. Mención honorífica en el diplomado para periodistas como Agentes y Líderes de la Transformación Social en el Tec de Monterrey y parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF).

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