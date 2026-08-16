Yo cuento: Emprenden en familia

McCann llega a Guatemala en 1963 por la expansión regional de una embotelladora y una comercializadora de combustibles. En el 2001, el guatemalteco Herbert Castillo funda la agencia d4 Comunicaciones, que luego de 10 años de operación en el mercado local, adquiere la representación de la red multinacional dando paso a la conformación de d4 McCann bajo el liderazgo del Gabriel Castillo, hijo de Herbert.

Gabriel Castillo, gerente general de d4 McCann, destaca que su padre es su mentor y un emprendedor tardío pero con visión, quien pasó de la ciencia exacta a la ciencia apasionante, ya que inició trabajando en grupos de distribución de consumo masivo, donde aprende gestión empresarial, finanzas y administración; incursiona en la publicidad y para el 2001 funda el negocio familiar que actualmente ofrece a las empresas soluciones creativas e integradas como estrategias y elaboración de campañas en medios de comunicación, investigaciones, relaciones públicas, desarrollo tecnológico, producción audiovisual y publicidad digital. “Buscamos ser la agencia de marketing número 1 impulsada por la creatividad bajo el entendimiento del negocio de nuestros clientes y sus marcas para que vendan más y generen mejores empleos”, dice el gerente general que lleva más de 20 años de trabajar para la agencia.

Gabriel y Herbert Castillo comparten su pasión por la publicidad. (Foto Prensa Libre: Cortesía Gabriel Castillo)

Alianza duradera

Castillo resalta que una empresa familiar enfrenta retos a diario, pero que la buena gestión administrativa y financiera le ha permitido alcanzar el éxito a lo largo de 25 años, período durante el cual también ha sido cliente de Prensa Libre, relación basada en la honestidad, solidez y responsabilidad.

“Prensa Libre ha sido un impulsor de la información que ha permitido tomar buenas decisiones para el país”.

Gabriel Castillo

Gabriel Castillo menciona que ambas empresas se han reinventado ante las nuevas tendencias, al entender que los consumidores también son emisores de información o mensajes mediante la tecnología y que Prensa Libre cumple una de esas labores al brindar a la audiencia datos certeros para tomar decisiones que contribuyan al desarrollo del país.

Valiosas historias

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