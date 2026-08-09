Yo cuento: Legado que trasciende

Claudia Hernández recuerda que, cuando era niña, su padre, Oswaldo, ya fallecido y mercadólogo de profesión, la llevaba junto con su hermana, Walda, a la producción de comerciales publicitarios, y les explicaba cómo se realizaban. De allí nació en Claudia la pasión que hoy la lleva a dedicarse al diseño de páginas web, la publicidad y la mercadología.

Su padre trabajó con marcas importantes en el país y luego creó su empresa, llamada Marketindex, donde analizaban datos, hacían investigaciones de mercado, prestaban asesoría y elaboraban campañas publicitarias.

Oswaldo Hernández cuando trabajaba como mercadólogo. (Foto Prensa Libre: Cortesía Claudia Hernández)

Herencia

La profesional resalta que desea inculcar en sus hijos, de 21 y 11 años, los valores que caracterizaban a su padre: la honestidad, la rectitud y la nobleza.

También, gracias a él y su hábito por la lectura en Prensa Libre, son cuatro las generaciones impactadas positivamente por este matutino. Disfrutan del contenido diario y conservan suplementos como las revistas Amiga, Revista D, Chicos, Don Balón y recetas de cocina, en especial, una de pavo que elaboran en familia para las fiestas de fin de año, pasión heredada por su madre, Alice de Hernández.

La suscriptora destaca que no suele ver contenido televisivo, pero que tras más de 35 años de tener la suscripción familiar, confían en la información publicada por Prensa Libre, en donde los periodistas investigan y brindan contenido de profundidad a su audiencia.



“Ante tanta tecnología, Prensa Libre es información actualizada y confiable porque se toman el tiempo de verificar, tienen una forma distinta de redactar las noticias y las imágenes que le acompañan”.

Claudia Hernández

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