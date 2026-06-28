Yo cuento: Ofrecen tecnología y calidad en el hogar

Más que tecnología, la cadena de tiendas Max del Grupo Distelsa ofrece a los guatemaltecos más de 30 mil productos entre las categorías de muebles, moda, equipo deportivo, juguetes y videojuegos, de las marcas líderes a escala mundial, en más de 60 tiendas y 65 kioscos en todo el país.



La relación comercial entre Prensa Libre y Grupo Distelsa se inició en la década de 1980 y, se fundamenta en la confianza, credibilidad, resultados, objetivos claros de negocio y una visión compartida de generar impacto positivo en Guatemala. “Desde el inicio vimos en Prensa Libre un medio de gran credibilidad, alcance y relevancia nacional, capaz de conectar con distintas audiencias de forma efectiva siendo referente informativo para el país en sus distintas plataformas”, refiere Martín Prera, director de Mercadeo de grupo Distelsa.

“Como Grupo Distelsa hemos creado alianzas estratégicas con Prensa Libre para desarrollar campañas enfocadas en resultados comerciales”.

Martín Prera

El cliente indica que están en constante evolución y aprovechan las multiplataformas que ofrece este matutino, ya que tienen presencia en páginas y cintillos en la edición impresa, catálogos impresos en temporadas especiales y anuncios en sitios web.

Desde sus inicios, en 1995, Grupo Distelsa ha buscado innovar, sorprender y llevar productos de calidad a sus clientes, atendiendo en sus distintas plataformas.

Una de las primeras tiendas de la cadena Max en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía Martín Prera)

Innovación



Desde sus inicios en 1995, grupo Distelsa ha buscado innovar, sorprender y llevar productos de calidad a sus clientes, atendiendo en tiendas físicas, sitio web y hace más de un año lanzaron su marketplace que puede descargarse en las tiendas de aplicaciones. También, han ampliado su servicio con la tienda de viajes Max y el programa de lealtad puntos Max, donde el cliente acumula puntos por sus compras y puede canjearlos para disfrutar de todos los productos, así como el servicio postventa.

Valiosas historias

Lectores, aliados comerciales, proveedores y colaboradores cuentan acerca de su relación con Prensa Libre y cómo ha sido parte de su historia. Encuentre esta serie cada domingo.