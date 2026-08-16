Yo cuento: El periodista de Prensa Libre con 25 años en el medio y que busca “perseverar y alcanzar sueños”

A los 20 años, Oscar García fue contratado en Prensa Libre como operario de limpieza y equipo en turno nocturno, cuyas responsabilidades eran trapear, limpiar las rotativas Harris y Goss, las áreas de producción, oficinas, dormitorios, sanitarios y duchas. Recuerda que cuando se dieron los atentados del 11 de septiembre de 2001, se realizó la impresión de 70 mil prensas extras y solicitaron el apoyo de voceadores y sectoristas para que la edición estuviera lista a tiempo.

En los tiempos libres de su jornada, leía el matutino para enterarse del acontecer nacional y mundial, eso lo motivó a estudiar en la Universidad de San Carlos de Guatemala, regresaba a casa para hacer tareas, dormir algunas horas y salir de nuevo a trabajar. Al cerrar pénsum de la licenciatura en Ciencias de Ciencias de la Comunicación, subió al área de Redacción para hablar con el editor general de ese tiempo ya que tenía deseos de escribir y le dieron la oportunidad de hacerlo durante los fines de semana, trabajó nota roja y en octubre del 2011 realizó una nota de seis párrafos para la edición impresa. Recuerda con ilusión leer su nombre y que sus compañeros de producción lo felicitaran por su perseverancia.



“Ingresé a Prensa Libre de bachiller trabajando en mantenimiento, me esforcé para seguir estudiando con la ayuda de Dios y mi familia para superarme. Ahora trabajo en Redacción y soy afortunado de aportar a la sociedad guatemalteca”.

Oscar García

Superación

En 2012, le ofrecieron la oportunidad de crecer y trasladarse al área de Redacción y felizmente aceptó. Empezó a escribir notas de seguridad y justicia, política, coyuntura nacional, departamentales e historias humanas. “Entré como bachiller y pasé de usar un traje lleno de tinta y aceite haciendo limpieza a realizar notas, fue un gran desafío, pero nunca me rendí, a través de mi trabajo aporto al país, como periodistas somos la voz de los que no la tienen”.

Las historias humanas son de los temas que más le gustan a García. (Foto Prensa Libre: Cortesía Oscar García)

García destaca que a lo largo de 25 años de trayectoria en este matutino ha logrado salir adelante con su esposa Adela Méndez y sus hijos María Fernanda de 19 años y Oscar Daniel de 15, así como apoyar a sus padres Oscar y María. Su madre le inculcó la cultura de ahorro, inversión, ser visionario, responsable y ético lo llevó a ahorrar Q20 mil en una alcancía para comprar dos terrenos y construir dos casas.

El periodista continuó creciendo y actualmente es redactor en la mesa de inmediatez y tendencias para identificar el radar de lo que acontece para informar a los lectores. Aún conserva y utiliza a diario su radio para complementar la información.

Resalta que su familia y su fe son los pilares de su vida. Durante 24 años trabajó con jóvenes en la iglesia donde asiste y le ha permitido ver la realidad que se vive en el país, ser empático y buscar cómo ayudar a los demás.

Valiosas historias

Lectores, aliados comerciales, proveedores y colaboradores cuentan acerca de su relación con Prensa Libre y cómo ha sido parte de su historia. Encuentre esta serie cada domingo.