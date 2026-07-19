Yo cuento: Servicio de calidad mundial

La Agencia EFE es la primera empresa de noticias de habla hispana que desde hace 85 años distribuye material informativo en formatos de texto, audio, video, fotografía y transmisiones en vivo. Su cobertura está a cargo de más de dos mil periodistas y reporteros gráficos de distintas nacionalidades, distribuidos en 180 ciudades de 110 países, quienes envían esos productos a clientes en los cinco continentes.

Desde hace más de 30 años, EFE distribuye material informativo a Prensa Libre, medio con el cual mantiene una relación cordial, sólida y de confianza. “Valoramos la relación con nuestro cliente Prensa Libre, ya que se ha consolidado como el medio más importante en la historia del país”, resalta José Carlos Móvil, delegado de la agencia EFE en Guatemala.

Protesta en la Plaza de la Constitución contra el presidente Alejandro Giammattei, en el 2021. (Foto Prensa Libre: EFE)

Retos diarios

Móvil resalta que algunos de los valores que comparten ambas marcas son la credibilidad y el compromiso con la verificación de la información, especialmente en una época en la cual las noticias falsas se viralizan. La inmediatez es otra característica que comparten. Añade que cada vez surgen más medios de comunicación y que el compromiso es llevar a los lectores información veraz. Por ello, la agencia creó EFE Verifica, dedicada a la comprobación de los hechos.

Prensa Libre ha publicado diverso material de Agencia EFE sobre hechos nacionales e internacionales de política, economía, hechos sociales, deportes, cultura y farándula, salud, educación, medio ambiente, entre otros.

Valiosas historias

Lectores, aliados comerciales, proveedores y colaboradores cuentan acerca de su relación con Prensa Libre y cómo ha sido parte de su historia. Encuentre esta serie cada domingo.