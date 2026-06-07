Yo cuento: Sirve con pasión y entrega

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Yo cuento: Sirve con pasión y entrega

Por más de 30 años, colaboradora de Prensa Libre busca la excelencia y dar lo mejor de sí misma en su labor diaria.

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Sara del Rosario Pacheco Ayala, colaboradora secretaria de gerencia de ventas Prensa Libre en entrevista para el tema yo cuento 75 aniversario Prensa Libre Fotografa Erick Avila: 19/05/2026

Durante 35 años de trayectoria, Pacheco se ha adaptado a los cambios tecnológicos en su labor. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

Agradecida con Dios por las oportunidades que ha tenido a lo largo de la vida, Sara Pacheco, de 54 años, llegó a Prensa Libre en 1990, como practicante para graduarse de secretaria ejecutiva en español. Recuerda que le hicieron pruebas de redacción en máquina de escribir y de taquigrafía.

 Al principio asistía al jefe de área de Ventas y Suplementos Especiales. Meses después la contrataron y fue escalando hasta ocupar el cargo de secretaria de Gerencia de Ventas, labor que desempeña desde hace 10 años. 

Durante los 35 años de laborar en la empresa, se rodeó de compañeras que le enseñaron a atender con excelencia, pasión, cortesía y puntualidad, combinadas con los valores inculcados por sus padres, como trabajar con entusiasmo, salir de su zona de confort, buscar el crecimiento personal, dar la milla extra y estar dispuesta a ayudar a los demás.  

Sara siempre ha hecho su trabajo con alegría y pasión. (Foto Prensa Libre: Cortesía Sara Pacheco)

Segundo hogar

La profesional se siente orgullosa de pertenecer al grupo Prensa Libre, espacio que se ha convertido en su segundo hogar, y destaca que la empresa ha contribuido en su desarrollo y ha significado una bendición para ella y su familia, por lo que día con día trata de hacer su trabajo con amor y pasión.

"Prensa Libre es un medio con excelencia que trabaja con la verdad y sigue innovando"
Sara Pacheco

Valiosas historias

Lectores, aliados comerciales, proveedores y colaboradores cuentan acerca de su relación con Prensa Libre y cómo ha sido parte de su historia. Encuentre esta serie cada domingo.

ESCRITO POR:

María Reneé Barrientos Gaytan

Periodista de Prensa Libre especializada en fotografía y audiovisuales para reportajes de Edición Dominical y cobertura nacional. Premiada por Storytelling en 2019, con 6 años de experiencia. Mención honorífica en el diplomado para periodistas como Agentes y Líderes de la Transformación Social en el Tec de Monterrey y parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF).

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