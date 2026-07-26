Yo cuento: Una vida de entrega y amor a su labor

Comunitario

Yo cuento: Una vida de entrega y amor a su labor

Sectorista de Prensa Libre aporta su trabajo cada día desde hace más de 50 años.

|

time-clock

NERY LOPEZ SECTORISTA PRENSA LIBRE YO CUENTO

López se siente orgulloso de que él y su familia han salido adelante gracias a su trabajo, y asegura que quiere morir portando la chumpa de  Prensa Libre. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

En 1970, Nery López ingresó a Prensa Libre a los 20 años de edad, en el área de mantenimiento. Años después, se dedicó a preparar paquetes de la edición impresa y luego pasó a ser supervisor de suscripciones. Trabaja también como sectorista, por lo que inicia su jornada todos los días a las 3 de la mañana y, junto a un ayudante, entrega paquetes de periódicos a los voceadores.

Trascendencia

La mayor motivación de López son su esposa e hijos, y resalta que el matutino ha contribuido a su desarrollo a lo largo de 56 años. “Prensa Libre, para mí, es lo máximo, y le tengo un gran cariño. Gracias al medio me casé y mis hijos son profesionales”, dice el colaborador.

“Llevo toda una vida de trabajar para Prensa Libre. Dios me ha dado la oportunidad de estar aquí. Soy feliz viendo y leyendo la edición
todos los días”.
Nery López

El sectorista de 70 años recuerda que conoció y trabajó junto a los fundadores de esta casa editora: Álvaro Contreras, Isidoro Zarco, Salvador Girón, Mario Sandoval y Pedro Julio García, con quienes pasó el difícil momento del terremoto de 1976 y tuvo enseñanzas de por vida, entre ellas el catolicismo e inculcar a su familia el amor a Dios.

Destaca que Prensa Libre es un periódico de prestigio a nivel centroamericano por la credibilidad de la información que publica y se siente orgulloso de pertenecer a ella y aportar con su labor en todo momento.

Valiosas historias

Lectores, aliados comerciales, proveedores y colaboradores cuentan acerca de su relación con Prensa Libre y cómo ha sido parte de su historia. Encuentre esta serie cada domingo.

ESCRITO POR:

María Reneé Barrientos Gaytan

Periodista de Prensa Libre especializada en fotografía y audiovisuales para reportajes de Edición Dominical y cobertura nacional. Premiada por Storytelling en 2019, con 6 años de experiencia. Mención honorífica en el diplomado para periodistas como Agentes y Líderes de la Transformación Social en el Tec de Monterrey y parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF).

Lee más artículos de María Reneé Barrientos Gaytan

ARCHIVADO EN:

Aniversario Prensa Libre Dominical Prensa Libre Prensa Libre 75 años Yo cuento 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM