Comunitario
Yo cuento: Una vida de entrega y amor a su labor
Sectorista de Prensa Libre aporta su trabajo cada día desde hace más de 50 años.
López se siente orgulloso de que él y su familia han salido adelante gracias a su trabajo, y asegura que quiere morir portando la chumpa de Prensa Libre. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)
En 1970, Nery López ingresó a Prensa Libre a los 20 años de edad, en el área de mantenimiento. Años después, se dedicó a preparar paquetes de la edición impresa y luego pasó a ser supervisor de suscripciones. Trabaja también como sectorista, por lo que inicia su jornada todos los días a las 3 de la mañana y, junto a un ayudante, entrega paquetes de periódicos a los voceadores.
Trascendencia
La mayor motivación de López son su esposa e hijos, y resalta que el matutino ha contribuido a su desarrollo a lo largo de 56 años. “Prensa Libre, para mí, es lo máximo, y le tengo un gran cariño. Gracias al medio me casé y mis hijos son profesionales”, dice el colaborador.
“Llevo toda una vida de trabajar para Prensa Libre. Dios me ha dado la oportunidad de estar aquí. Soy feliz viendo y leyendo la edición
todos los días”.
Nery López
El sectorista de 70 años recuerda que conoció y trabajó junto a los fundadores de esta casa editora: Álvaro Contreras, Isidoro Zarco, Salvador Girón, Mario Sandoval y Pedro Julio García, con quienes pasó el difícil momento del terremoto de 1976 y tuvo enseñanzas de por vida, entre ellas el catolicismo e inculcar a su familia el amor a Dios.
Destaca que Prensa Libre es un periódico de prestigio a nivel centroamericano por la credibilidad de la información que publica y se siente orgulloso de pertenecer a ella y aportar con su labor en todo momento.
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