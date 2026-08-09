Yo cuento: Una vida dedicada a compartir información

Rafael Sunay se dedicaba a lustrar zapatos en el parque de la iglesia Santa Cruz del Milagro, zona 6 capitalina, más conocida como La Parroquia.

Conoció a un vendedor sectorista de Prensa Libre que le sugirió vender periódicos, para tener un mejor ingreso económico, y en su primer día logró vender 25 ejemplares. Luego de ese día, han pasado 50 años trabajando para este medio de comunicación.

Recuerdos

Hace varios años, este matutino rifó obsequios para los colaboradores, entre ellos una bicicleta que se ganó Sunay, y hasta la fecha es su fiel compañía. Sale con ella todos los días, desde las 6.30 horas para repartir el matutino en mercados y hogares de la zona 6. “La prensa, la prensa”, dice Sunay al pasar en cada calle.

El voceador recuerda que en su trayectoria ha podido conocer y compartir con muchos lectores, quienes lo han invitado a desayunar con sus familiares o le han entregado víveres como forma de agradecimiento por su trabajo y esfuerzo diario.



“Prensa Libre ha sido de gran ayuda para mí a lo largo de los años. Que Dios bendiga a los dueños, colaboradores y sus familias”.

Rafael Sunay

Sunay disfruta de la lectura y de mantenerse informado con la edición de cada día. En especial, le gusta leer las columnas de opinión y noticias nacionales.

Indica que ejerce su labor con responsabilidad, alegría y compromiso, sintiéndose orgulloso de pertenecer a la familia de Prensa Libre durante varios años.

"Algunos familiares me han ofrecido otros trabajos, pero me he acostumbrado a movilizarme a pie o en bicicleta. Mientras Dios me dé fuerzas y salud, seguiré vendiendo Prensa Libre", dice Sunay con orgullo.

Valiosas historias

Lectores, aliados comerciales, proveedores y colaboradores cuentan acerca de su relación con Prensa Libre y cómo ha sido parte de su historia. Encuentre esta serie cada domingo.