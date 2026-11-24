El tiempo que las personas pasan en el tráfico ya influye en dónde buscan vivir. Miguel Fernández, director general de Condado Naranjo, explicó en Vamos al Grano, el pódcast de Guatemala No Se Detiene, que ve una tendencia hacia zonas donde la vivienda está cerca del comercio y los servicios, ante los desafíos de movilidad recientes. También planteó que las municipalidades, el Gobierno y la iniciativa privada trabajen juntos en obras de infraestructura con reglas claras y sin discrecionalidad.

Anticipó un proyecto de 10 hectáreas que reunirá viviendas, oficinas, comercios, un hotel, un hospital y un campus universitario en el área de Condado Naranjo. El plan prevé conectar esos espacios con plazas y parques para que las personas puedan desplazarse a pie, indicó.

La conversación completa la puede encontrar en el canal de Spotify o de YouTube de Prensa Libre. A continuación, un extracto.

Si tuviéramos que identificar esos grandes puntos que en los últimos años han marcado pasos importantes, ¿cuáles serían?

Más que pensar en los últimos años, ha sido un proyecto que se visualizó hace más de 25 años. Estos empresarios visionarios vieron la oportunidad de que, en lugar de que cada propietario de terreno hiciera su proyecto, era mejor convencerlos de hacer algo integral. Eso, en su momento, fue muy visionario y ha venido dando frutos a lo largo de este tiempo.

¿Cuál es el ADN del plan de Condado Naranjo? ¿Qué quieren lograr?

El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas que habitan, transitan o visitan Condado Naranjo. Ese fue nuestro objetivo desde un inicio: hacer negocio, pero dejar un legado para la Ciudad de Guatemala.

El plan maestro de Condado Naranjo tiene vivienda, servicios, áreas verdes y comercio.

¿Cómo termina este 2026 para ustedes?

Termina bien. El 2026 es un año en donde, en real estate (bienes raíces), los proyectos toman tiempo. Entonces cosechamos muchas cosas que habíamos sembrado antes.

Por ejemplo, estamos a punto de abrir nuestra fase tres de Pasaje Naranjo.

Ahí viene el restaurante Montano's, viene El Adobe, viene el primer enlace de la Universidad del Valle de Guatemala. Estamos por abrir ahorita un taller de Toyota y un showroom también sobre el bulevar.

Entonces, mucho de lo que comercialmente nos propusimos va avanzando.

Y en la parte de vivienda también te diría que nos sentimos muy contentos.

Ha habido estabilidad macroeconómica, ha habido crecimiento y eso nos ha permitido poder entregarle a muchas familias su vivienda.

¿Hay ajustes o se respeta a rajatabla el plan que habían trazado?

Quisiera decirte que uno lo respeta a rajatabla, pero realmente a nosotros nos sirve como brújula.

Lo que hemos aprendido en el camino es que el mercado es el que manda y tenemos que hacer los ajustes para que el mercado nos premie. Hay muchos ejemplos de esos ajustes que hemos tenido que hacer. Pero la verdad es que el plan maestro, esa esencia, nos da la brújula, nos da el norte.

Hemos tratado de respetarlo y creo que eso es parte del éxito que hemos tenido.

¿Cómo fue este 2026 para el área inmobiliaria del país?

En general fue un año positivo. Vemos lo que está sucediendo. Hay una densificación natural que está dándose en el área metropolitana.

En Condado Naranjo, como te explicaba, en la parte comercial hemos ido creciendo fuertemente en 2026. En la parte de vivienda, como te digo, entregamos algunos proyectos y estamos sembrando otros.

Ahorita tenemos tres proyectos que vienen en camino: Cádiz, Varela y Encanto.

Son productos diferentes, pero son proyectos que estamos comenzando a vender.

Comercio, servicios, vivienda. ¿Qué va primero para que empiece a funcionar ese ecosistema que empieza a crecer orgánicamente y se desarrolla en un gran proyecto?

Comenzamos con un poquito de comercio cuando se abrió el puente del Naranjo.

Antes de eso habíamos hecho un primer condominio de vivienda. Y tal vez te cuento una anécdota interesante porque creo que es importante compartirla.

Para mí esa anécdota sucedió tal vez cuando yo llevaba como dos semanas trabajando. Debo haber tenido 31 años y me marcó.

Nuestra oficina quedaba en la casa modelo de este proyecto que se llama El Pedregal del Naranjo. Obviamente, como primer proyecto, había cosas que no habían salido como esperábamos. En eso me dicen: “Mire, ingeniero, lo busca una vecina”. Y yo digo: “Seguramente tiene algún problema, alguna fisura, mucho ruido, mucho polvo”. Entra ella y me dice: “Ingeniero, yo le quiero dar las gracias”.

Pensé que me estaba molestando. Le digo: “¿Por qué? ¿Por qué me quiere agradecer?”. “Mire, usted me cambió la vida y la de mi familia”. Le digo: “Cuénteme”.

“Yo vivía aquí como a un kilómetro, en Villa Linda, en una casa de un barrio, pero mi hijo vivía en su cuarto encerrado jugando videojuegos.

Llevamos como un mes que nos trasladamos a este condominio. Aquí hay un parquecito, mi hijo encontró otros amigos, ha jugado y le cambió la vida.

Ahora es un niño que le va muy bien en el colegio, que tiene más amigos”.

Y a mí eso me quedó grabado.

Imagínate, a la segunda semana de haber empezado me di cuenta realmente del impacto que uno puede tener a la hora de hacer un proyecto bien diseñado, en la calidad de vida de las personas.

Eso fue hace muchos años y yo te diría que eso sigue siendo nuestra motivación y nuestro propósito.

Es, de verdad, mejorar la calidad de vida de las personas a través de un gran plan maestro que nos permite ofrecer plusvalía, comunidad y seguridad.

“El mercado es el que manda y tenemos que hacer los ajustes para que el mercado nos premie.”

¿Qué crees que le hace falta a Guatemala para ser una ciudad interconectada, por ejemplo con alianzas público-privadas?

No es una pregunta fácil. Todos sabemos que uno de nuestros principales problemas en Guatemala y en la ciudad es el tráfico.

Estaba viendo un estudio de cámaras de comercio centroamericanas donde dicen que toda Centroamérica tiene tráfico, pero Guatemala es donde la gente pasa mucho más tiempo en él. Y el 80% de los empresarios están preocupados por su competitividad por el tráfico.

Entonces, ese es un tema en el que no creo que haya una única solución. Pero, por ejemplo, tú mencionabas las alianzas público-privadas.

Definitivamente la nueva ley ya está ahí y hay que trabajar en el reglamento, porque esto no es una responsabilidad o una solución solamente del gobierno.

Aquí tenemos que trabajar juntos: iniciativa privada, municipalidades y gobierno, pero con un reglamento y con reglas claras.

Lo mismo pasó en energía.

Al momento de existir una nueva ley de electricidad y un reglamento claro, permitió que mucha inversión privada entrara.

Ojalá lo mismo pudiera suceder en infraestructura y creo que los cambios serían drásticos.

Yo tuve la oportunidad hace muchos años de trabajar en México y viví en San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León.

La calidad de vida de alguien que tiene todo cerca, que su trabajo está cerca, es altísima porque no pierde tiempo en los desplazamientos.

Eso es lo que otras ciudades de América Latina han experimentado y es lo que nosotros en Condado Naranjo tratamos de generar. Más trabajo, servicios, colegios, universidad, hospital, para que la gente pueda pasar menos tiempo en el carro y disfrutar más de su calidad de vida.

¿Cómo está la aprobación de licencias y qué tanto implica y se suma al costo final cuando no se da en los tiempos que ustedes piensan?

Es uno de los principales retos que creo que, en general, tiene el desarrollador porque, como tú bien dices, son tiempos largos y es alto capital.

Nosotros, gracias a Dios, llevamos tantos años trabajando en el mismo municipio que hemos ido haciendo un buen trabajo con la municipalidad, independientemente de quién sea el alcalde de turno, porque hemos vivido varios.

Pero sí te diría que la clave es tener las reglas claras, que no haya discrecionalidad.

En el caso de la Municipalidad de Mixco, hemos trabajado bien juntos, entendiendo que es un tema de ganar-ganar. A ellos les conviene que Condado Naranjo crezca y a nosotros definitivamente trabajar de la mano con ellos nos beneficia porque facilita que los trámites salgan de una manera sobre la mesa y muy clara.

Un desarrollador tiene que ver con muchas entidades.

La Municipalidad de Mixco es una de las entidades estatales con las cuales nosotros tenemos que lidiar.

Hay varias herramientas que entran en la ecuación: terreno, construcción, financiamiento, trámites. ¿Qué factor pesa más en el precio final?

Desde el punto de vista de costo, sin ninguna duda, y obviamente conforme nos vamos densificando por el valor de la tierra, lo que más pesa es la construcción.

El valor de la construcción se ha incrementado fuertemente, como todos los precios en estos últimos años.

Sin embargo, a pesar de eso, hago la salvedad de que los constructores guatemaltecos, nosotros trabajamos con varios, son constructores muy eficientes.

Yo tengo la oportunidad de compartir en un foro de América Latina con desarrolladores y, cuando comparamos notas, costos, calidades y tiempos, te diría que en Guatemala tenemos constructores muy fuertes.

¿Cómo está el acceso a crédito?

Uno es el mercado, porque si no hay mercado… Gracias a ese bono demográfico que todos hemos escuchado, ha habido un crecimiento muy fuerte en la demanda.

En el tema de financiamiento también hemos sido bendecidos porque hemos tenido durante los últimos 25 años un tipo de cambio muy estable, tasas de interés bastante competitivas.

Eso es lo que le permite a la gente que está buscando comprar una vivienda tener una cuota bastante estable. Porque tú puedes tener el mejor producto, la mejor ubicación, pero si no tienes un buen financiamiento, la gente no puede comprar el bien. Entonces hemos sido, de verdad, bendecidos con eso.

Guatemala, tanto del lado del mercado como del lado del financiamiento, estamos bastante bien.

Si pudieras cambiar o simplificar un solo trámite para el desarrollo de vivienda, ¿cuál sería? Sin debilitar, obviamente, los controles que son necesarios.

Si tengo que escoger uno, te diría tal vez el impacto ambiental, simplemente porque es el que tradicionalmente toma más tiempo. Sin embargo, no solo es tema de tiempo. Hay otros que son muy discrecionales y que hoy son de una manera y otro día son de otra. Esa discrecionalidad y ese cambio de reglas, o falta de certeza, es lo que te complica.

Entonces, el impacto ambiental toma tiempo, pero creo que en general está bastante mejor regido. Yo me iría por tener más claros esos reglamentos, que estén claros, que no haya discrecionalidad y haya tiempos definidos.

"La clave es tener las reglas claras, que no haya discrecionalidad."

¿Qué tendencias se ven para 2027?

Vamos a continuar en ese regreso hacia las ciudades. La gente ya no puede pasar más tiempo en el tráfico, entonces está buscando esos polos de desarrollo donde hay servicios, donde hay comercio. Esa es una de las tendencias y eso ya no lo vamos a cambiar.

Otra es, ojalá, que se le dé más importancia al urbanismo y al espacio público. Tenemos que tener más parques, más plazas, más lugares de encuentro.

Históricamente nos hemos encerrado en nuestros lugares y creemos que subir los muros y poner alambre espigado nos va a hacer más seguros, y es todo lo contrario.

Lo que tú necesitas es generar comunidad, poder conocer a tus vecinos, caminar, interactuar.

Y tal vez la tercera tendencia que veo hacia el futuro es mucho énfasis en sostenibilidad. Todos sabemos que cada vez el tema del agua es más complejo, el tema de la energía también.

Entonces, yo sí veo que cada vez más los desarrolladores en Guatemala y en el mundo le van a dar una importancia mayor al tema de sostenibilidad.

¿Qué debe revisar mejor una persona antes de tomar la decisión de dónde vivir?

En bienes raíces siempre se dice: “Hay tres variables claves: ubicación, ubicación y ubicación”. Tienen que revisar cómo se va a ver impactada su calidad de vida.

¿Qué servicios tienen cerca? ¿Cómo está la seguridad en su área?

Nuestros abuelos decían: “Uno invierte en una casa y no va a perder valor”.

Tristemente, lo que estamos viendo en algunos lugares de la ciudad es que ya existe minusvalía.

¿Cuál es su ubicación? ¿Qué servicios tiene? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué tan segura es el área? Ojalá esté planificado.

En Condado Naranjo, creo que prueba de ello es que la gente que ha confiado en nosotros, su plusvalía, para darte una idea, si compró en 2006, hoy su casa en 2026 vale entre tres y cuatro veces más. Entonces, al tomar una buena decisión de una buena ubicación, con servicios, con un plan maestro, su patrimonio definitivamente se va a incrementar.

¿Qué les han enseñado los vecinos que ningún estudio de mercado les ha enseñado?

Yo decía al inicio que hay que escuchar al mercado. Realmente ellos han sido nuestros mejores aliados. Ellos son los que nos dicen: “Miren, esta categoría de comercio falta”. No hacemos estudios de mercado para eso. Son los vecinos los que nos dicen: “Miren, falta esto, nos gustaría esta marca”. Entonces los escuchamos mucho.

Más de la mitad de nuestras ventas en vivienda vienen de los mismos vecinos que nos están recomprando o de referidos. Entonces, más que estudios de mercado, escuchamos a los vecinos.

¿Qué elemento traerías de otra ciudad a Guatemala, que conozcas?

Se me ocurren dos. De una muy lejos, que tuve la suerte de conocer hace dos años, Japón. Ahí es increíble cómo los japoneses, en varias de las ciudades que conocí, son expertos en hacer túneles.

Yo siento que la topografía y la geología de la Ciudad de Guatemala se prestan para que pudiéramos hacer algo así y podernos ahorrar mucho, obviamente con una mezcla de transporte público y todo lo que hemos platicado.

Y una más cercana, que la tenemos aquí en Guatemala y que muchos urbanistas internacionales incluso usan como ejemplo de un buen urbanismo, es Antigua Guatemala. ¿Por qué? Porque es una ciudad compacta, es una ciudad que tiene mezcla de usos, que está orientada para que la gente pueda caminar, la gente se siente segura. Y eso es lo que necesitamos en Guatemala.

Solo más vehículos ya no es la solución. Necesitamos poder caminar. El clima, como tú decías, hay cosas tan favorables, pero eso viene desde el diseño.

“Solo más vehículos ya no es la solución. Necesitamos poder caminar.”

Una comunidad bien planificada se reconoce por...

Mejorar la calidad de vida de las personas y generar una mayor plusvalía en su patrimonio.

¿Cuál crees que ha sido tu principal acierto y qué has aprendido a lo largo de este tiempo?

Mi principal acierto, sin duda alguna, me lo enseñó mi papá. Me dijo: “Mira, te tenés que rodear de personas mejores que vos”. Y ese, sin ninguna duda.

Yo aquí vengo a contarles lo que hemos hecho en estos años, pero realmente el éxito de Condado Naranjo, de lo que va y de lo que viene, es gracias a ese tremendo equipo de profesionales, excelentes personas, que día a día trabajan por eso.

¿Y la enseñanza?

Escuchar al mercado, porque uno hace planes, pero el mercado es el que manda.

Ese es, te diría yo, de mis aprendizajes más importantes en estos años.

¿Viene un buen 2027?

Estamos muy entusiasmados. Nos da mucha ilusión que venga la Universidad del Valle de Guatemala a su primer enlace ahí en Condado Naranjo. Y vienen varios proyectos.

Pero te diría que el que más nos entusiasma es un proyecto en el corazón de Condado Naranjo. Son 10 hectáreas que van a tener una mezcla de usos: oficinas, comercio, vivienda, un hotel, un hospital y un campus universitario.

Y todo esto conectado por plazas y parques.

Un poco lo que hablamos: que todo sea caminable, que la gente pueda caminar y disfrutar del clima que tenemos en Guatemala sin tener que meterse al tráfico.

Vamos al Grano es un videopódcast producido en alianza entre Prensa Libre y Guatemala No Se Detiene.