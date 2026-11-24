Guatemala tiene un catálogo de factores a su favor como destino de inversión: energía competitiva, mano de obra, una moneda estable, empresas que invierten dentro y fuera del país y nuevas leyes de infraestructura que abren la puerta a las inversiones que demanda su economía.

El nearshoring, los nuevos proyectos urbanos y hasta una arena para conciertos de talla internacional contrastan con grandes desafíos, según sus propios líderes empresariales: puertos con esperas de hasta 90 días, carreteras que encarecen cada envío, reglas que deben ser claras y estables, y trabajadores que necesitan prepararse para los empleos que vienen.

En los últimos meses, diez líderes empresariales pasaron por el videopodcast Vamos al Grano, de Prensa Libre y Guatemala No Se Detiene, y coincidieron en el diagnóstico y en la oportunidad.

Estas son sus apuestas y sus entrevistas completas en orden cronológico.

1. CMI Capital: "No me extrañaría que vengan nuevas inversiones en aeropuertos"

Felipe Bosch, presidente de CMI Capital · 2 de septiembre

Espera inversiones en infraestructura y puertos hasta de niveles de mil millones de dólares, impulsadas por las nuevas leyes aprobadas, y no descarta que lleguen también a los aeropuertos.





2. Grupo AG: "Tenemos planificadas inversiones importantes dentro y fuera de Guatemala"



Rodrigo Gabriel, CEO de Grupo AG · 9 de septiembre



Recuerda que los retrasos portuarios del año pasado, de entre 90 y 120 días, afectaron toda la cadena de valor. Aun así, el grupo prepara inversiones dentro y fuera del país.





3. Arena Gallo: "Guatemala va a tener una industria vigente de espectáculos"



Javier Arzú, CEO de ASA Promotions · 16 de septiembre



Su empresa está detrás de Arena Gallo, un recinto para 14,500 personas planificado en Cayalá, que busca atraer giras internacionales que hoy y bajar el precio de los boletos.

4. Grupo Pantaleón: "Tenemos que componer el tema logístico, no podemos fallar"



Diego Herrera, CEO de Grupo Pantaleón · 23 de septiembre



Ve en el nearshoring una oportunidad para atraer inversión, en especial con el parque industrial Synergy en Escuintla, pero sugiere fortalecer la logística y capacitar trabajadores, áreas donde hoy México lleva la delantera.

5. Fogel: "Usamos un puerto salvadoreño y nos ahorramos 30 días en altamar"



Jacobo Tefel, presidente de Fogel · 7 de octubre



Fogel empezó a usar el puerto de Acajutla, en El Salvador, y se ahorra unos 30 días en altamar; en puertos guatemaltecos, los barcos pueden esperar hasta 90 días para descargar. También advierte sobre la calidad y cantidad de energía.





6. Progreso: "Lo que mueve la aguja de crecimiento en un país es la infraestructura"



Tommy Dougherty, presidente de Grupo Progreso · 14 de octubre

La demanda de cemento crece, pero sobre todo por proyectos privados, mientras la inversión pública en infraestructura se queda atrás. Pide certeza jurídica y continuidad en los planes de gobierno.

7. BAC: "La banca digital nos permite llegar a más personas"

Eric Campos, CEO de BAC Guatemala · 21 de octubre

Sostiene que el crecimiento requiere habilidades en la fuerza laboral, empleo formal y avances en seguridad, certeza jurídica e infraestructura.

8. Cixsa: "Las demoras en puertos han elevado un 20% los costos"

Enrique Font, director general de Grupo Cixsa · 28 de octubre

Las demoras portuarias elevaron cerca de 20% sus costos de producción: la espera pasó de 10–12 días a 100 días, y la lentitud en carreteras obliga a tener alrededor de 15% más flota.

9. "Guatemala puede competir bien, excepto por los costos de transporte"

Juan Carlos Paiz, presidente de Panifresh · 11 de noviembre

Ve al país como un buen polo industrial por sus costos de energía, su capital humano y la escala de su mercado, pero los costos de transporte limitan qué tan lejos pueden competir sus productos. Propone un acuerdo nacional sobre dónde invertir.

10. Condado Naranjo: "Necesitamos una ciudad donde la gente pueda caminar"

Miguel Fernández, director general de Condado Naranjo · 18 de noviembre

Propone comunidades de uso mixto donde la gente viva cerca del trabajo, los comercios y los servicios, para pasar menos tiempo en el tráfico, con proyectos coordinados entre el sector público, el privado y las municipalidades bajo reglas claras.