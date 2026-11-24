guatemala no se detiene
“Guatemala puede competir, pero…”: lo que 10 líderes empresariales piden resolver
Con la necesidad de más infraestructura como factor común, en el pódcast Vamos al Grano, de Guatemala No Se Detiene, 10 líderes empresariales dicen sin rodeos qué le falta a Guatemala para despegar hacia 2027.
Guatemala tiene un catálogo de factores a su favor como destino de inversión: energía competitiva, mano de obra, una moneda estable, empresas que invierten dentro y fuera del país y nuevas leyes de infraestructura que abren la puerta a las inversiones que demanda su economía.
El nearshoring, los nuevos proyectos urbanos y hasta una arena para conciertos de talla internacional contrastan con grandes desafíos, según sus propios líderes empresariales: puertos con esperas de hasta 90 días, carreteras que encarecen cada envío, reglas que deben ser claras y estables, y trabajadores que necesitan prepararse para los empleos que vienen.
En los últimos meses, diez líderes empresariales pasaron por el videopodcast Vamos al Grano, de Prensa Libre y Guatemala No Se Detiene, y coincidieron en el diagnóstico y en la oportunidad.
Estas son sus apuestas y sus entrevistas completas en orden cronológico.
1. CMI Capital: "No me extrañaría que vengan nuevas inversiones en aeropuertos"
Felipe Bosch, presidente de CMI Capital · 2 de septiembre
Espera inversiones en infraestructura y puertos hasta de niveles de mil millones de dólares, impulsadas por las nuevas leyes aprobadas, y no descarta que lleguen también a los aeropuertos.
2. Grupo AG: "Tenemos planificadas inversiones importantes dentro y fuera de Guatemala"
Rodrigo Gabriel, CEO de Grupo AG · 9 de septiembre
Recuerda que los retrasos portuarios del año pasado, de entre 90 y 120 días, afectaron toda la cadena de valor. Aun así, el grupo prepara inversiones dentro y fuera del país.
3. Arena Gallo: "Guatemala va a tener una industria vigente de espectáculos"
Javier Arzú, CEO de ASA Promotions · 16 de septiembre
Su empresa está detrás de Arena Gallo, un recinto para 14,500 personas planificado en Cayalá, que busca atraer giras internacionales que hoy y bajar el precio de los boletos.
4. Grupo Pantaleón: "Tenemos que componer el tema logístico, no podemos fallar"
Diego Herrera, CEO de Grupo Pantaleón · 23 de septiembre
Ve en el nearshoring una oportunidad para atraer inversión, en especial con el parque industrial Synergy en Escuintla, pero sugiere fortalecer la logística y capacitar trabajadores, áreas donde hoy México lleva la delantera.
5. Fogel: "Usamos un puerto salvadoreño y nos ahorramos 30 días en altamar"
Jacobo Tefel, presidente de Fogel · 7 de octubre
Fogel empezó a usar el puerto de Acajutla, en El Salvador, y se ahorra unos 30 días en altamar; en puertos guatemaltecos, los barcos pueden esperar hasta 90 días para descargar. También advierte sobre la calidad y cantidad de energía.
6. Progreso: "Lo que mueve la aguja de crecimiento en un país es la infraestructura"
Tommy Dougherty, presidente de Grupo Progreso · 14 de octubre
La demanda de cemento crece, pero sobre todo por proyectos privados, mientras la inversión pública en infraestructura se queda atrás. Pide certeza jurídica y continuidad en los planes de gobierno.
7. BAC: "La banca digital nos permite llegar a más personas"
Eric Campos, CEO de BAC Guatemala · 21 de octubre
Sostiene que el crecimiento requiere habilidades en la fuerza laboral, empleo formal y avances en seguridad, certeza jurídica e infraestructura.
8. Cixsa: "Las demoras en puertos han elevado un 20% los costos"
Enrique Font, director general de Grupo Cixsa · 28 de octubre
Las demoras portuarias elevaron cerca de 20% sus costos de producción: la espera pasó de 10–12 días a 100 días, y la lentitud en carreteras obliga a tener alrededor de 15% más flota.
9. "Guatemala puede competir bien, excepto por los costos de transporte"
Juan Carlos Paiz, presidente de Panifresh · 11 de noviembre
Ve al país como un buen polo industrial por sus costos de energía, su capital humano y la escala de su mercado, pero los costos de transporte limitan qué tan lejos pueden competir sus productos. Propone un acuerdo nacional sobre dónde invertir.
10. Condado Naranjo: "Necesitamos una ciudad donde la gente pueda caminar"
Miguel Fernández, director general de Condado Naranjo · 18 de noviembre
Propone comunidades de uso mixto donde la gente viva cerca del trabajo, los comercios y los servicios, para pasar menos tiempo en el tráfico, con proyectos coordinados entre el sector público, el privado y las municipalidades bajo reglas claras.