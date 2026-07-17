VIDEO: 3 surfistas maravillados con las olas de El Paredón, ¿estamos listos para recibir más turistas?

El Paredón tiene algo que muchos destinos buscan: autenticidad. Sus olas, la naturaleza y el ambiente tranquilo son parte de lo que atrae a quienes llegan hasta allí.

El crecimiento puede observarse en la oferta de hoteles, hostales, restaurantes y otros emprendimientos que atienden tanto al visitante local como al extranjero. El surf ha sido uno de los elementos que ayudaron a colocar a la playa dentro del circuito turístico.

Un equipo de Guatevisión para Guatemala No Se Detiene viajó hasta Sipacate, en Escuintla, para hablar con turistas y expertos no solo sobre cómo ven los surfistas este atractivo emergente, si no sobre cómo puede escalar como destino.

Tres historias diferentes convergen en una misma playa. Milton encontró una pasión desde niño; Morris llegó desde Alemania después de escuchar recomendaciones sobre el destino, y Elad apenas comienza su aventura en el surf. Sus experiencias muestran cómo El Paredón se convirtió en un punto de encuentro para personas de distintas partes del mundo.

Una de las principales alertas es que El Paredón no es el único destino centroamericano que busca crecer sin perder su esencia. El Salvador y Costa Rica también han trabajado en la atracción turística, procurando conservar aquello que hace únicas a sus playas.

Según la International Surfing Association, los campeonatos mundiales de surf se realizan en países como El Salvador y Costa Rica, que ya lograron posicionarse como sedes de estos acontecimientos.

¿Están listas playas como El Paredón para dar el salto?

En el documental exploramos cómo el país no necesita inventar belleza: necesita construir las condiciones para transformarla en oportunidades.

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