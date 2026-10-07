Inacif revela información sobre muerte del exministro de Comunicaciones Javier Maldonado

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) reveló detalles sobre la muerte del exministro de Comunicaciones Javier Maldonado Quiñónez, quien falleció el 6 de octubre después de ser localizado herido en un inmueble de la zona 15 de la Ciudad de Guatemala y trasladado a un hospital privado de la zona 10.

El Inacif informó que Maldonado Quiñónez tenía 49 años y estableció como causa de muerte una “herida producida por proyectil de arma de fuego”.

Maldonado Quiñónez fue localizado herido en un inmueble situado en la 3a calle, frente al numeral 18-48, colonia Vista Hermosa, zona 15. El hecho fue reportado a las 17.50 horas, según un informe policial.

Bomberos Municipales atendieron al exministro, quien presentaba una lesión producida por proyectil de arma de fuego en la región del cráneo, y lo trasladaron al Hospital Centro Médico, en la zona 10.

Según el informe policial, Maldonado Quiñónez murió a las 20.09 horas debido a la gravedad de la herida.

En el inmueble fueron localizados un arma de fuego y manchas de sangre, de acuerdo con el reporte policial. Las autoridades consignaron de manera preliminar como móvil un “posible suicidio, por establecer”.

El agente de seguridad de la residencia manifestó que escuchó una detonación de arma de fuego proveniente del interior del inmueble, según el informe.

Estaba bajo tratamiento psicológico

De acuerdo con la investigación preliminar consignada en el parte policial, la conviviente de Maldonado Quiñónez, Alvy Alejandra López Mauricio, relató que se encontraba en la cocina de la residencia cuando escuchó una detonación, posiblemente de arma de fuego.

Según su declaración, al dirigirse a la sala encontró a Maldonado Quiñónez tendido en el suelo, con el rostro cubierto de sangre y un arma de fuego a un costado, por lo que solicitó la asistencia de los Bomberos Municipales.

López Mauricio también manifestó a los investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) que Maldonado Quiñónez estaba bajo tratamiento psicológico y que cuatro semanas antes había intentado suicidarse. Según su versión, en esa ocasión logró quitarle el arma de fuego con la que presuntamente pretendía quitarse la vida.

Maldonado Quiñónez fue ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Asumió el cargo el 1 de julio del 2021 y antes se había desempeñado como viceministro de Edificios Estatales y Obra Pública.

La PNC inició las diligencias para establecer las circunstancias en las que resultó herido el exministro. La información policial proporcionada no detalla otros peritajes ni resultados de las pesquisas.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

Muerte de Javier Maldonado, Javier Maldonado, Exministro Javier Maldonado, CIV Guatemala