Infecciones en la piel afectan a niños refugiados en Fray Bartolomé de las Casas después de las inundaciones

Más de 10 mil personas afectadas, unas dos mil viviendas inundadas y cientos de familias fuera de sus hogares reflejan la magnitud de la emergencia provocada por el desbordamiento del río Sepur en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, el municipio más afectado por las lluvias de los últimos días.

La emergencia causada por las inundaciones en Fray Bartolomé de las Casas comienza a generar una nueva preocupación: el deterioro de la salud de las personas que permanecen en los albergues.

Personal que brinda atención en los refugios informó que varios niños presentan infecciones en la piel, principalmente en los pies, debido a la exposición prolongada al agua contaminada y a la humedad.

Las lesiones han provocado inflamación y, en algunos casos, dificultan que los menores caminen, por lo que reciben atención médica en los albergues habilitados para atender a la población afectada.

El desbordamiento del río Sepur inundó unas 50 comunidades en menos de ocho horas y obligó a miles de personas a abandonar sus viviendas. El Ejército de Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y la Municipalidad efectuaron evacuaciones para resguardar a las familias que quedaron atrapadas por el avance del agua.

Según datos preliminares de la Conred y de autoridades municipales, alrededor de dos mil viviendas quedaron bajo el agua. La emergencia afecta a más de 10 mil personas en un municipio con aproximadamente 90 mil habitantes distribuidos en 125 comunidades.

El sonido de los truenos dejó de anunciar únicamente la lluvia. Ahora también representa un motivo de temor para los vecinos, quienes permanecen atentos al comportamiento del río Sepur. Una precipitación de poca intensidad basta para que muchas familias recuerden la rapidez con la que el agua cubrió calles, viviendas y cultivos.

En algunos sectores, el nivel del agua alcanzó entre dos y tres metros de altura, lo que sorprendió a familias que apenas tuvieron tiempo para rescatar algunas pertenencias antes de perder gran parte de su patrimonio.

En los albergues, la emergencia tiene un rostro marcado por la niñez. Al menos 800 personas permanecen refugiadas, entre niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Muchos duermen sobre colchonetas instaladas en establecimientos educativos adaptados como refugios temporales.

"Lo perdimos todo; ahora mis hijos ya ni útiles tienen", relatan madres de familia mientras observan las aulas que hoy sirven como dormitorios para quienes tuvieron que abandonar sus hogares.

En el municipio funcionan 10 albergues, seis de ellos ubicados en la cabecera municipal. En esta región, donde una parte importante de la población se comunica en idioma q'eqchi', las historias se repiten: documentos extraviados, colchones y enseres destruidos, cosechas perdidas y la incertidumbre sobre cuándo podrán regresar a sus viviendas.

Mientras las autoridades continúan con la evaluación de daños y la distribución de ayuda humanitaria, las necesidades aumentan cada día. La Municipalidad de Fray Bartolomé de las Casas mantiene habilitado un centro de acopio para recibir alimentos no perecederos, agua pura, productos de higiene, ropa, frazadas y medicamentos, los cuales serán entregados a las familias damnificadas.

La Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres señaló que la asistencia humanitaria continúa, aunque la magnitud de la emergencia exige más apoyo para atender a las personas afectadas y facilitar su recuperación una vez disminuya el nivel del agua.

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