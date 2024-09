El Congreso de la República conoció y acordó un dictamen en tiempo récord de una iniciativa que busca restituir los derechos a los diputados independientes, pero dejaron de lado un aumento de sueldo para los legisladores, como era propuesto en la iniciativa original.

La decisión acordada se dio dentro de la Comisión de Apoyo Técnico que se reunió de manera urgente este jueves 5 de septiembre. Su fin era analizar la iniciativa presentada por diputados que tiene problemas legales por su representatividad dentro del Organismo Legislativo.

La propuesta de ley fue presentada por los diputados Gustavo Cruz y Evelyn Morataya de Visión con Valores (Viva); Ignacio Quijada, Javier López, César Fión y Darwin Lucas de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); junto al diputado Raúl Barrera de Movimiento Semilla.

El dictamen, que fue calificado por algunos diputados como “exprés”, se consiguió en tan solo una reunión de la Comisión.

La iniciativa, que podría ser un salvavidas legal para los diputados que por problemas legales o bien decisiones políticas han sido declarados independientes, obtuvo un rápido acuerdo para ser dictaminada, lo que permitiría que la iniciativa comience su paso dentro del pleno para sus tres debates y ser aprobada de manera ordinaria.

El dictamen, sin embargo, dejó de lado las intenciones de algunos diputados que buscaban aumentar su salario mensual, que actualmente ronda por los Q29 mil 150.

El dictamen

El presidente de la Comisión de Apoyo Técnico, León Felipe Barrera, de la UNE, afirmó que el dictamen deja de lado la posibilidad de un aumento de sueldo porque el tema no es una prioridad en este momento.

“Consideramos que esto al final es un tema no prioritario en los inconvenientes que busca resolver la iniciativa de ley. En todo caso, es el pleno quien debería de considerarlo; además, ha generado mucho ruido, mucha inconformidad y le hicimos un análisis responsable”, justificó el diputado.

La intención de la norma, afirmó, es hacer que todos los diputados electos puedan ejercer sus derechos sin limitaciones. Lo que implica hacer citaciones, tener representaciones en Jefes de Bloques, presidir comisiones e integrar Junta Directiva.

“Se están utilizando mecanismos en la ley mal intencionados. Si yo no estoy de acuerdo con un diputado por votar a favor o en contra de una ley, entonces lo expulso, lo vuelvo independiente y así ya no puede ejercer sus derechos”, refirió de León.

El poder agrupar diputados independientes como bloques, aseguró el presidente de la comisión, no es reactivar el trasfuguismo, el cual fue prohibido en la última reforma a la ley del Congreso.

“Esto no es habilitar el transfuguismo, se fue muy cuidadoso porque no se establece que los diputados integren otros partidos políticos, sino que si las circunstancias hacen que se vuelva independiente, sus derechos como diputado no sean afectados”, expresó Barrera.

Dictamen exprés

La convocatoria para el análisis de la iniciativa tomó por sorpresa a algunos diputados de la mesa de trabajo, entre ellos a Rodrigo Pellecer, de Comunidad Elefante.

“El martes se le dio lectura, el miércoles se llevó a la comisión y el presidente convocó a una reunión urgente para hoy -jueves-. En esa reunión ellos ya tenían listo un dictamen, al que me opuse a firmar, porque no lo conozco”, dijo el diputado.

Durante la reunión, algunos diputados calificaron el dictamen favorable con modificaciones como un documento “exprés”.

“Hay puntos de la iniciativa en los que no estoy de acuerdo, el sentido de la comisión es hacer un dictamen con tiempo, para poderlo analizar. Lo que haré será razonar mi voto y votar en contra”, concluyó Pellecer.

¿Firmó sin leer?

Entre los diputados ponentes de la iniciativa se encuentra Raúl Barrera, electo por Movimiento Semilla. Se le enviaron mensajes y se llamó a su teléfono pero solo atendió su asistente e indicó que el legislador estaba en una reunión y devolvería la llamada. No lo hizo.

Otra ponente es la diputada Evelyn Morataya, que aseguró que el aumento de sueldo de la iniciativa no estaba en la propuesta que originalmente fue discutida y no lo apoyó.

“Ese artículo lo incluyeron ya cuando nosotros estábamos en sesión plenaria, y desafortunadamente ya no hubo oportunidad de discutir más el resto del contenido”, dijo la diputada.

Morataya no precisó qué diputado le entregó la iniciativa para ser firmada e insistió en que la propuesta original no contemplaba el aumento salarial para los diputados.

“El espíritu es que los bloques legislativos que integren un partido político, la afiliación no sea una exigencia para que los diputados que sean declarados independientes también puedan ejercer sus derechos”, indicó.

La Comisión de Apoyo Técnico espera tener un dictamen favorable con las firmas correspondientes, el próximo lunes 9 de septiembre, a la espera de que los jefes de bloques puedan incluirla en la próxima sesión.