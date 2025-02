El acta 10-2025 que confirma el aumento de sueldo para los diputados

Mientras la directiva del Congreso asegura que no ha tomado una decisión sobre aumentar en poco más del 60% el sueldo para los diputados, un acta fechada el 4 de febrero dice lo contrario.

El aumento de sueldo para los diputados es una realidad a partir del 4 de febrero pasado, cuando algunos directivos del Congreso firmaron el acta 10-2025 en la que instruían que el incremento salarial fuera efectivo a partir de febrero.

El aumento a Q46 mil 700 como sueldo base para cada legislador fue aprobado en una primera instancia en el presupuesto del Organismo Legislativo, en noviembre pasado. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC), obligó al Congreso a que se sometiera a consideración del pleno antes de poder hacerlo efectivo, algo que hasta este miércoles 26 de febrero no ha ocurrido.

Entre discursos leoninos del propio presidente, Nery Ramos, y la primera secretaria, Karina Paz, sobre que todavía se está analizando la posibilidad del incremento salarial, Prensa Libre tuvo acceso en exclusiva al acta 10-2025 y a la información que confirma que el 4 de febrero la Junta Directiva aprobó el aumento y ordenó que se hicieran las modificaciones presupuestarias para que se pudiera cumplir con el pago a partir de este mes.

La Directiva, en ese momento presidida por Jorge Castro, por la ausencia de Nery Ramos, firmó el acta luego de conocer los dictámenes emitidos por la Dirección General, Financiera y de Recursos Humanos. Todas coincidieron que el Congreso tenía fondos suficientes para cubrir el incremento salarial.

¿Cuánto ganarán?

Para definir el nuevo salario mensual para los diputados, el Congreso hizo una consulta al Organismo Judicial (OJ) para poder igualar la remuneración de los congresistas con las de los magistrados de Corte de Apelaciones.

Lester Reina González, gerente general del OJ, respondió al Congreso el 3 de febrero y explicó en una comunicación identificada con el número 303, el salario base de los magistrados, que fue tomado por el Congreso para hacer el dictamen aceptado por la Junta Directiva.

Ahora, el sueldo de los diputados será de Q46 mil 700 mensual, remuneración que tendría que hacerse efectiva esta misma semana, correspondiente al pago de febrero.

La CC al conocer el caso ordenó que el aumento de sueldo fuera confirmado o rechazado por el pleno del Congreso, por lo que no delegó la responsabilidad a la Junta Directiva del Legislativo.

Fuentes que prefirieron no ser citadas, cercanas a la CC, indicaron que algunos de los argumentos para no llevar la discusión al pleno fue que esa orden no estaba en la parte resolutiva del documento. Por lo que la mayoría de diputados dijo que se trataba de una “decisión administrativa”.

En el acta 10-2025 se expone que la CC “no declaró la invalidez de la decisión de delegar en la Junta Directiva las readecuaciones necesarias para mejorar el salario y retribuciones de los diputados”.

Pero por una serie de noticias que exponían las intenciones de la Junta Directiva del Congreso para confirmar el incremento de sueldo, la CC se pronunció.

La Corte emitió un comunicado explicando que no validaron el aumento de sueldo y que establecieron una serie de pasos para que la decisión fuera confirmada o rechazada. Destacando que en caso de incumplirse las ordenes constitucionales están en la facultad de actuar de oficio.