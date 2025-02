Acta del Congreso confirma aumento de Q46 mil 700 para los diputados, hace 20 días, pero directivos lo niegan

El aumento de sueldo para los diputados ya es una realidad, según el acta 10-2025 de la la Junta Directiva del Congreso que ordena el pago a partir de este mes de Q46 mil 700. El documento consigna la orden a las direcciones del Organismo Legislativo para validar el incremento a partir del 1 de febrero.



La sola existencia del documento contradice las declaraciones públicas que realizaron este 24 de febrero el presidente del Congreso, Nery Ramos, y la primera secretaria, Karina Paz.



Ambos directivos aseguraron que el martes 25 de febrero se analizaría el dictamen favorable, sin mencionar que el documento fechado hace 20 días, al que tuvo acceso Prensa Libre, confirma que siete diputados de la Junta Directiva aprobaron el incremento, incluida la diputada Paz.



En la sesión de la directiva del 4 de febrero, Gerardo López, encargado del despacho de la Dirección General del Congreso, informó sobre el dictamen conjunto identificado como DG-01-2025.

En ese documento la Dirección General, la Dirección Financiera y la Dirección de Recursos Humanos concluyó que “es procedente” el aumento de sueldo a los diputados.



La Junta Directiva luego de estudiar el dictamen ordenó a la Dirección General hacer la readecuación presupuestaria para cumplir con el aumento de sueldo.



“A partir del 1 de febrero del 2025, el salario de los diputados se equipará mensualmente al de los magistrados de Corte de Apelaciones”, explica el acta, en su hoja número 20.



¿Cuánto ganarán?



Para definir el nuevo salario mensual para los diputados, el Congreso hizo una consulta al Organismo Judicial (OJ) para poder igualar la remuneración de los congresistas con las de los magistrados de Corte de Apelaciones.



Lester Reina González, gerente general del OJ, respondió al Congreso el 3 de febrero y explicó en una comunicación identificada con el número 303, el salario base de los magistrados, que fue tomado por el Congreso para hacer el dictamen aceptado por la Junta Directiva.



Ahora, el sueldo de los diputados será de Q46 mil 700 mensual, remuneración que tendría que hacerse efectiva esta misma semana, correspondiente al pago de febrero.



Por el aumento de sueldo para diputados confirmado por la Junta Directiva del @CongresoGuate, fuentes consultadas de la @CC_Guatemala indican que la Corte no avaló el incremento salarial y recuerdan que la decisión debe de ser conocida por el pleno de diputados.@prensa_libre pic.twitter.com/E2ncjstqcp — Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) February 12, 2025

¿Evaden a la CC?



La CC al conocer el caso ordenó que el aumento de sueldo fuera confirmado o rechazado por el pleno del Congreso, por lo que no delegó la responsabilidad a la Junta Directiva del Legislativo.



Fuentes que prefirieron no ser citadas, cercanas a la CC, indicaron que algunos de los argumentos para no llevar la discusión al pleno fue que esa orden no estaba en la parte resolutiva del documento. Por lo que la mayoría de diputados dijo que se trataba de una “decisión administrativa”.



En el acta 10-2025 se expone que la CC “no declaró la invalidez de la decisión de delegar en la Junta Directiva las readecuaciones necesarias para mejorar el salario y retribuciones de los diputados”.



Pero por una serie de noticias que exponían las intenciones de la Junta Directiva del Congreso para confirmar el incremento de sueldo, la CC se pronunció.



La Corte emitió un comunicado explicando que no validaron el aumento de sueldo y que establecieron una serie de pasos para que la decisión fuera confirmada o rechazada. Destacando que en caso de incumplirse las ordenes constitucionales están en la facultad de actuar de oficio.



¿Se discutirá hoy?



Dos miembros de la Junta Directiva del Congreso al ser consultados sobre el tema, por los medios de comunicación, confirmaron la existencia de un dictamen favorable. Más no dijeron que el tema ya contaba con una decisión.



La primera secretaria del Congreso, Karina Paz, explicó que hasta la sesión del martes 25 se vería el tema en la Junta Directiva, confirmando un dictamen a favor del aumento de sueldo.



Minutos después de esas declaraciones, el presidente del Congreso, Nery Ramos, dijo algo similar y explicó que sí hay fondos para el aumento, pero aclaró que no se había tomado una decisión.



“Será mañana -25 de febrero- que nuevamente se estará tocando el tema del incremento salarial. Hasta el día de hoy —lunes 24 de febrero— no se ha otorgado, y los miembros de la Junta Directiva estaremos analizando”, dijo Ramos, en directa contradicción con el acta firmada por ocho de los nueve directivos.



El presidente del Congreso no estuvo en la sesión del 4 de febrero, por eso no figura su firma en el acta, pero de los ocho diputados presentes, siete estuvieron a favor de aprobar el aumento de sueldo, incluida la diputada Karina Paz quien había dicho que el tema sería discutido y que no habían tomado todavía ninguna decisión.



El acta también consigna que el diputado de Victoria, Juan Carlos Rivera, tercer secretario de la Directiva, fue el único que votó en contra del aumento, aunque no razona por qué tomó esa decisión.