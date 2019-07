Grupos interesados en Comisiones de Postulación prefieren inscribir a abogados de bajo perfil

Postuladora para Salas de Apelaciones crean nómina de candidatos. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec)

En un evidente cambio de estrategia por parte de grupos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), para proponer candidatos a las comisiones de postulación para magistrados de cortes, los grupos gremiales inscribieron a profesionales poco conocidos en las planillas.

La novedad supondría la intención de evitar que operadores tradicionales en la elección de magistrados sean vinculados con el proceso, como en años anteriores.

No obstante, conocedores de la elección identifican a varios grupos y a viejos conocidos que se interesan en las postuladoras.

Además, la confirmación de un viaje a Nicaragua, donde está asilado Gustavo Herrera, levanta la sospecha de si algunos jueces o magistrados se reunieron con él, ya que en el pasado ha influido en los procesos de postulación.

El 13 de octubre finaliza el periodo de cinco años para el que fueron electos los magistrados de la CSJ y cortes de Apelaciones, por lo que el proceso de sustitución empezó con la segunda convocatoria que hizo el Congreso para integrar las postuladoras.

El último que está llamado para integrar las comisiones es el Cang, que tiene programada su elección el 26 de este mes. En ese proceso eleccionario se debe elegir a 24 comisionados, 12 para CSJ y 12 para Apelaciones.

Grupos gremiales

Para esta elección están inscritas 10 planillas para CSJ y 11 para Apelaciones, las cuales, de acuerdo con analistas, en su mayoría están integradas por abogados poco reconocidos, pero afines a los grupos gremiales que los postulan.

La directora del Movimiento ProJusticia, Carmen Aída Ibarra, indicó que las agrupaciones Ética y Derecho, de Estuardo Gálvez y Gustavo Bonilla; Dignificación Profesional, de Héctor Pérez Aguilera; Abogados de Mixco, de Juan Carlos Godínez; Conamis, de Luis Fernando Ruiz, expresidente del Cang; así como el excandidato presidencial Fredy Cabrera, en su mayoría postularon a profesionales afines a sus agrupaciones y que son de bajo perfil o poco conocidos.

“Ellos tiene un peso específico en el gremio, tienen sus propios espacios y son los que están maniobrando en estas elecciones del Colegio, algunos sin duda alguna tienen contactos directos en indirectos con Roberto López Villatoro conocido como el Rey el Tenis, y Gustavo Herrera, pero debido a la situación de ambos, los dirigentes son los que tienen que resolver sobre la marcha”, refirió Ibarra.

La experta manifestó que también se inscribió una planilla vinculada a bufetes privados y por lo tanto cercanos a grupos empresariales quienes “vuelven a la palestra”, y que se lanzan básicamente solos y con el interés de integrar cortes de apelaciones. También surge una planilla de abogados vinculados a la academia y grupos de derechos humanos.

“Ambas planillas tienen escaso caudal de votos, a menos que haya sorpresas, mientras que las otras planillas, suelen acaparar la mayoría de los votos y son los que se disputan los primeros lugares”, dijo Ibarra.

Para Ibarra, el hecho que el Rey del Tenis y Gustavo Herrera están en circunstancias complicadas que no les permiten ser actores de primer orden, no impide que sigan “manejando ciertos hilos”.

“Sabemos que hay gente que tiene comunicación directa e indirecta con ellos, se especula que hay un grupo de jueces y magistrados que ha viajado a Nicaragua para entrevistarse con Herrera, donde está asilado”, señaló la analista.

Un grupo de al menos 33 jueces y magistrados viajaron del 22 al 26 de junio a Nicaragua, para conocer el funcionamiento de la Corte Centroamericana de Justicia, y regresaron un día antes de la elección de los 12 magistrados de cortes de Apelaciones para integrar la Comisión de Postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Lo que llama la atención es que en ese país está asilado Gustavo Herrera, quien dirigió los procesos de postulación de las cortes en años anteriores.

Desconocidos

En la planilla 7, uno de los postulados para la CSJ es Fernando Chacón Urízar, secretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, y Judith Urízar Castellanos, quienes pertenecen al grupo de Gálvez y Bonilla.

En la planilla 4, Dignificación Profesional, de Pérez Aguilera, uno de los que la integran para Apelaciones es Mario Siekavizza, vocero de la CSJ.

En la planilla 1 para CSJ está inscrito Dennis Billy Herrera, quien podría ser del grupo de Fredy Cabrera.

En la planilla 6, Edificando Justicia, está postulado para la CSJ Alexander Villeda, quien fue fiscal del Ministerio Público y en el caso Fénix fue denunciado porque al principio empezó con esa investigación, pero en una audiencia se presentó como abogado de Sergio Alfredo Herrera Acevedo, hijo de Gustavo Herrera —con orden de captura—.

En la planilla 9, para Apelaciones están propuestos los abogados corporativos, vinculados con el sector empresarial, mientras que en la 10, para ambas postuladoras están los profesionales ligados a grupos que defienden los derechos humanos.



Bajo perfil

José González, coordinador del Programa de Justicia de la organización Impunity Wacht, manifestó que desde la primera convocatoria que hizo el Colegio de Abogados para integrar las postuladoras ya se habían inscrito 10 planillas, integradas por profesionales de bajo perfil o poco conocidos. Pero que quedó sin efecto por la anulación que hizo la Corte de Constitucionalidad.

“Lo importante que hay que velar es que los comisionados no tengan ningún interés en el asunto, para que no se repita lo del 2014 del voto cruzado, si me postulo para la CSJ no voy a integrar una postuladora de Apelaciones, porque se da eso de tu me elijes y yo te elijo. Uno de los principios que las planillas tienen que trabajar es que sus aspirantes a comisionados no tengan la intención de ocupar una magistratura”, dijo González.

El profesional reconoció que se ha escuchado que sectores tradicionales de poder en el Colegio de Abogados siguen activos a través de planillas de bajo perfil.

Comentó que le llamó la atención cómo es que los magistrados de apelaciones presentaron una planilla única, es algo que la ley no impide, pero no hubo competencia para ocupar los puestos. “Se habla que cinco magistrados de igual número de grupos se pusieron de acuerdo lo que podría implicar que ya hubo acuerdos previos”, cuestionó.

Los 12 magistrados de las Cortes de Apelaciones integrarán la Comisión de CSJ. Acá el proceso fue a través del Instituto de Magistrados quienes el 27 de junio en un acuerdo entre cinco bloques se permitió una elección por unanimidad ya que solo se presentó una planilla.

Wilber Estuardo Castellanos Venegas, vocal II de la Sala Primera de Apelaciones Civil y Mercantil, Gilma Valladares Orellana, vocal II de la Sala Segunda de Apelaciones Civil y Mercantil, pero ahora es parte del Consejo de la Carrera Judicial y Zonia de la Paz Santizo Corleto, vocal II de la Sala Tercera de Apelaciones se levantaron de sus lugares y propusieron la única planilla, que al final fue la ganadora con el aval de 117 votos a favor y 6 nulos.

Santizo Corleto fue una de las magistradas que anuló el falló en el que habían sido condenados directivos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el caso conocido como IGSS-Pisa.

No fue posible contactar a Castellanos Vanegas; a Santizo Corleto se le dejó la solicitud en la judicatura a la que pertenece pero no devolvió la llamada.

Valladares Orellana fue la única que atendió a Prensa Libre.

Hubo consenso

La presentación de una planilla en el seno de magistrados de Cortes de Apelaciones generó señalamientos fuertes, incluso de que cinco grupos habían negociado para tener una cuota de poder y que la negociación se había dado luego de que magistrados regresaron de Nicaragua donde está asilado Gustavo Herrera quien ha sido negociador en la Comisiones de Postulación.

Una de las magistradas que propuso esa única planilla fue Gilma Valladares quien manifestó a Prensa Libre que lo que ocurrió para elegir una sola planilla fue un “consenso” no una negociación entre varias agrupaciones.

Valladares manifestó que en el 2014 cuando se les obstaculizó su toma de posesión, tuvieron la necesidad de presentar un amparo y “fue de esa manera como nos agrupamos en la defensa de su derecho de haber sido electos”.

“De esta gestión se generaron lazos de fraternidad y solidaridad porque teníamos una causa común y se nos estaba desprestigiando por lo que nos teníamos que unir”, manifestó.

Aseguró que en la primera elección hubo consensos para elegir a los magistrados que debían integrar algunas plazas dentro de la Junta Directiva del Instituto de Magistrados y se eligió por aclamación a los que tenía que terminar el periodo.

Valladares explicó que al siguiente año hubo una elección ya por planillas y se empezaron a perfilar grupos por afinidad, “por mujeres que acudimos a la iglesia y que nos reunimos para orar”. La magistrada comentó que por estar en una judicatura civil, no se relacionaban mucho con los penalistas.

“Los consensos no fueron de ayer, ni de dos semanas antes de la elección, fue desde que tomamos posesión. Y para nosotros la elección más importante es esta por la trascendencia nacional y la responsabilidad que cada uno tiene. En elecciones anteriores nos dejaron la experiencia que deja heridos, en una planilla está una amiga y en la otra está un amigo entonces que hago. El objetivo de hace más de un año fue empezar a dialogar para que manejaramos de manera consensuada esta elección”, aseguró Valladares.

“Dentro de nosotros también hay diferentes pensamientos como lo que pasa e nuestra sociedad y en el Congreso y lo que queríamos era da un mensaje de unidad, por lo que era más importante ponderar el interés en favor de nuestro país a lo individual que cada uno tiene de reelegirse”, refirió la magistrada.

Aceptó que viajó a Nicaragua, pero aseguró que se trató de una visita a la Corte Centroamericana de Justicia, organizada por la Asociación de Jueces y Magistrados. Precisó que el presidente Mynor Moto invitó al Consejo, y que como no podía asistir ella acudió al llamado.

Respecto a que se habrían reunido con Gustavo Herrera, expuso que “son suposiciones que la gente hace”.

“Amarran el viaje a Nicaragua con él, pero no fue así. la verdad convencer a 130 profesionales del calibre de los magistrados no se puede hacer de un día para otro. Pero siempre estuvo la oportunidad de la unidad”, dijo Valladares.

La profesional indicó que era necesario conocer el funcionamiento de la Corte debido a que el país debe de nombrar a sus delegados ante esa instancia -un titular y un suplente- y a la vez no desaprovecharon la oportunidad de conocer Nicaragua.

Al consultarle si para ser magistrado se necesita de un “padrino” como el Rey del Tenis, Gustavo Herrera o Juan de Dios Rodríguez, respondió que no los conoce y que en algún momento le presentaron a López Villatoro, pero para ella los padrinos serían personas que conocen de su trabajo y que podrían hablar por ella.

“Mientras mi conciencia esté tranquila y pueda ver a las personas a los ojos y con la frente en alto yo voy a seguir avanzando donde Dios quiera que yo este”, señaló.

Proceso viciado

La elección de los magistrados de la CSJ y Apelaciones del 2014 fue señalada de tráfico de influencias. Incluso el exdiputado Gudy Rivera fue condenado a 13 años 4 meses por intentar influir con la magistrada Claudia Escobar para que otorgará un amparo a Roxana Baldetti y a cambio ella iba a ser reelecta como magistrada de Apelaciones.

El proceso fue suspendido por la Corte de Constitucionalidad por lo que los magistrados no asumieron el 13 de octubre de ese año, sino días después, ya que la corte avaló ese proceso.

Mientras que, en el 2018, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) destaparon el caso Comisiones Paralelas en donde se acusa al Rey del Tenis, al magistrado Giovanni Orellana Donis y otros abogados de influir en la elección de magistrados de ese año.

La investigación detalla que Orellana Donis habría recibido un apartamento en una zona de alta plusvalía, luego de finalizadas los nombramientos. También se determinó que el Rey del Tenis financió reuniones en fechas claves y determinantes con integrantes de las comisiones de postulación para poder tratar el proceso de elección de magistrados.

Ya en el Congreso, luego de un pacto entre Roxana Baldetti, Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón los bloques del partido Patriota y de Libertad Democrática Renovada eligieron a los actuales magistrados.

