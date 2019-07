TSE adjudica escaños del Congreso y la UNE obtiene la mayoría

Las personas asumirán el cargo el próximo 14 de enero y formarán parte de la novena legislatura. La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, aunque no tiene mayoría, obtuvo la tercera parte de los 160 escaños que estaban en juego, dos diputaciones más, uno para el Listado Nacional y uno para El Progreso.

Bancadas significativas del Congreso de la República analizan las posibilidades de diálogo que tendrán en la próxima legislatura y algunas concluyen en que tendrán que recurrir a las alianzas o agotar el diálogo para impulsar una agenda mínima ante el bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza que tendrá mayoría con 52 diputados.

El diputado electo del partido Valor, Luis Rosales, expuso que en la próxima legislatura el impulsa de una agenda se basará en el “diálogo” y descartó que los diputados de su agrupación política recurran a las negociaciones.

Rosales indicó que en temas prioritarios como reformas electorales o a la Ley de Servicio Civil habrá coincidencias y en ese tipo de temas privará el dialogo “en la política es necesario a conversar y es muy distinto a negociar, como partido Valor haremos una labor legislativa transparente” y explicó que es muy probable que los diálogos comiencen en los últimos meses de ese año porque tendrán que comenzar a planificar la agenda legislativa.

“Sentarnos a explicar las bondades de los proyectos es muy diferente a condicionar una aprobación a cambio de otra -Ley-. Se pierde el proceso de diálogo es cuando se acciona: yo te apruebo hoy -una Ley-, pero mañana me vas a tener que aprobar un tema”, criticó Rosales.

La bancada Vamos en el Congreso se inclinará por los “consensos” para impulsar una agenda en el Legislativo, los legisladores electos confían en que los temas que propongan en el Legislativa tomarán mayor importancia con una eventual elección de Alejandro Giammattei como presidente.

El diputad electo Carlos Roberto Calderón dijo: “Hemos sido pioneros en presentar una agenda legislativa y vamos a lograr consensos con todas las demás fuerzas y bancadas. El país necesita unión, fuerza y trabajo profundo. Nuestra tarea es proponer y ejecutar esos cambios”.

Calderón indicó que tienen estrategias legislativas que les permitirán obtener mayoría en el Congreso en temas de interés nacional e “invito a todas las bancadas a trabajar en consenso y unión, el Congreso es de todos los guatemaltecos y no de los colores que nos visten”.

La bancada del partido Bienestar Nacional (Bien) efectúa un análisis de los “espacios de diálogo” que habrá en el próximo Congreso porque son “conscientes que la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza es mayoría” y dependerá de los temas de interés común para empezar con acuerdos.

La diputada electa Andrea Villagrán indicó: “En la instancia de jefes, en el que cada bancada tiene un voto, vamos a poder generar alianzas para definir una agenda mínima y coincidir con los otros partidos políticos. Estamos conscientes que en algunos casos tendremos que sentarnos a dialogar con las bancadas mayoritarias y llegar a consensos”.

La bancada de Bien empieza a evaluar con qué bloques podría efectuar alianzas, aunque definir en la actualidad esos respaldos es “prematuro”. Villagrán puso como ejemplo la Ley de Aguas que quieren impulsar en el Congreso y mencionó que podrían “buscar alianzas con las bancadas de Semilla y Compromiso Renovación y Orden”.

Nombre Partido distrito 1 ORLANDO JOAQUÍN BLANCO LAPOLA UNE Listado Nacional 2 CARLOS ALBERTO BARREDA TARACENA UNE Listado Nacional 3 MARIO TARACENA DIAZ-SOL UNE Listado Nacional 4 OSCAR ARTURO ARGUETA MAYÉN UNE Listado Nacional 5 JORGE ESTUARDO VARGAS MORALES UNE Listado Nacional 6 KARINA ALEXANDRA PAZ ROSALES UNE Listado Nacional 7 SERGIO ESTUARDO MATTA BAILÓN UNE Listado Nacional 8 JUAN FRANCISCO MÉRIDA CONTRERAS Vamos Listado Nacional 9 DAISY ANAYTÉ GUZMÁN VELÁSQUEZ Vamos Listado Nacional 10 MARÍA EUGENIA CASTELLANOS PINELO DE PINEDA Vamos Listado Nacional 11 JULIO FRANCISCO LAINFIESTA RIMOLA UCN Listado Nacional 12 KARLA ANDREA MARTINEZ HERNANDEZ UCN Listado Nacional 13 JAVIER ALFONSO HERNÁNDEZ FRANCO FCN-Nación Listado Nacional 14 ARMANDO MELGAR PADILLA FCN-Nación Listado Nacional 15 LUCRECIA MARIA HERNANDEZ MACK Semilla Listado Nacional 16 CESAR BERNARDO AREVALO DE LEON Semilla Listado Nacional 17 EVELYN ODDETH MORATAYA MARROQUÍN BIEN Listado Nacional 18 FIDEL REYES LEE Bien Listado Nacional 19 ARMANDO DAMIAN CASTILLO ALVARADO VIVA Listado Nacional 20 JORGE ROMEO CASTRO DELGADO VIVA Listado Nacional 21 RUDIO LECSAN MERIDA HERRERA PHG Listado Nacional 22 GUSTAVO ESTUARDO RODRIGUEZ-AZPURU ORDOÑEZ PHG Listado Nacional 23 LUIS ALFONSO ROSALES MARROQUIN Valor Listado Nacional 24 FELIPE ALEJOS LORENZANA Todos Listado Nacional 25 ADELA ANA MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SINIBALDI Creo Listado Nacional 26 SONIA MARINA GUTIÉRREZ RAGUAY Winaq Listado Nacional 27 JORGE ADOLFO DE JESUS GARCÍA SILVA PC Listado Nacional 28 ALVARO ENRIQUE ARZU ESCOBAR Unionista Listado Nacional 29 VICENTA JERONIMO JIMENEZ MLP Listado Nacional 30 OSMUNDO RENÉ PONCE SERRANO URNG Listado Nacional 31 MANUEL EDUARDO CONDE ORELLANA PAN Listado Nacional 32 JUAN CARLOS RIVERA ESTEVEZ Victoria Listado Nacional 33 SAMUEL ANDRES PEREZ ALVAREZ Semilla Distrito Central 34 LUIS FERNANDO PINEDA LEMUS Semilla Distrito Central 35 ROMAN WILFREDO CASTELLANOS CAAL Semilla Distrito Central 36 JOSE RODOLFO NEUTZE AGUIRRE Creo Distrito Central 37 CRISTIAN RODOLFO ALVAREZ ALVAREZ Creo Distrito Central 38 JULIO ENRIQUE MONTANO MENDEZ Unionista Distrito Central 39 ANIBAL ESTUARDO SAMAYOA ALVARADO PHG Distrito Central 40 CANDIDO FERNANDO LEAL GÓMEZ Vamos Distrito Central 41 HELLEN MAGALY ALEXANDRA AJCIP CANEL VIVA Distrito Central 42 ANA LUCRECIA MARROQUÍN GODOY Valor Distrito Central 43 ALDO IVÁN DÁVILA MORALES Winaq Distrito Central 44 JAIRO JOAQUÍN FLORES DIVAS UNE Guatemala 45 MARVIN ESTUARDO SAMAYOA CURIALES UNE Guatemala 46 LIGIA IVETH HERNÁNDEZ GÓMEZ Semilla Guatemala 47 JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ GUZMÁN semilla Guatemala 48 ANIBAL ESTUARDO ROJAS ESPINO VIVA Guatemala 49 RUDY WOSTBELI GONZALEZ CARDONA VIVA Guatemala 50 EFRAIN MENENDEZ ANGUIANO Valor Guatemala 51 JOSÉ FRANCÍSCO ZAMORA BARILLAS Valor Guatemala 52 CARLOS ROBERTO CALDERON GALVEZ vamos Guatemala 53 SHIRLEY JOANNA RIVERA ZALDAÑA Vamos Guatemala 54 OSCAR STUARDO CHINCHILLA GUZMÁN Creo Guatemala 55 HUGO OTONIEL RODRÍGUEZ CHINCHILLA Creo Guatemala 56 FLAVIO VALDEMAR MUÑOZ CIFUENTES PHG Guatemala 57 EDGAR STUARDO BATRES VIDES Winaq Guatemala 58 LAZARO VINICIO ZAMORA RUIZ Unionista Guatemala 59 OTO LEONEL CALLEJAS Todos Guatemala 60 EDUARDO ZACHRISSON CASTILLO PAN Guatemala 61 ANDREA BEATRÍZ VILLAGRAN ANTÓN BIEN Guatemala 62 MANUEL DE JESÚS RIVERA ESTEVEZ VÍCTORIA Guatemala 63 JOSÉ ARMANDO UBICO AGUILAR Todos Sacatepéquez 64 JULIO IXCAMEY VELÁSQUEZ UNE Sacatepéquez 65 MARIO RENE AZURDIA FERNANDEZ Vamos Sacatepéquez 66 VICTOR ISRAEL GUERRA VELASQUEZ UNE El Progreso 67 FELIX DANILO PALENCIA ESCOBAR UNE El Progreso 68 MADELEINE SAMANTHA FIGUEROA RODAS UNE Chimaltenango 69 PETRONA MEJÍA CHUTÁ LARA UNE Chimaltenango 70 MAYNOR GABRIEL MEJIA POPOL Vamos Chimaltenango 71 WILMER ROLANDO MENDOZA Vamos Chimaltenango 72 JOSÉ ALEJANDRO DE LEÓN MALDONADO Podemos Chimaltenango 73 FRANCISCO VITELIO LAM RUANO UNE Escuintla 74 CARLOS ENRIQUE MENCOS MORALES UNE Escuintla 75 ANGEL FRANCISCO GONZALEZ VELASQUEZ UNE Escuintla 76 GUSTAVO ADOLFO CRÚZ MONTOYA BIEN Escuintla 77 SERGIO DAVID ARANA ROCA Vamos Escuintla 78 HERNAN MORAN MEJIA PC Escuintla 79 NAPOLEON CASTILLO SANTOS UNE Santa Rosa 80 JOSE INES CASTILLO MARTINEZ UNE Santa Rosa 81 CARLOS NAPOLEÓN ROJAS ALARCÓN UCN Santa Rosa 82 ALLAN ESTUARDO RODRIGUEZ REYES Vamos Sololá 83 MANUEL TZEP ROSARIO UNE Sololá 84 PEDRO SALOJ QUISQUINÁ URNG Sololá 85 MARIANO EULISES SOCH VÁSQUEZ UNE Totonicapán 86 DIEGO ISRAEL GONZÁLEZ ALVARADO Vamos Totonicapán 87 ALFREDO ADOLFO CANIZ AJPACAJÁ Todos Totonicapán 88 MARVIN ESTUARDO ALVARADO MORALES BIEN Totonicapán 89 RUBÉN MISAEL ESCOBAR CALDERÓN UNE Quetzaltenango 90 DUAY ANTONI MARTÍNEZ SALAZAR Vamos Quetzaltenango 91 AREE ALVIN AGUILAR LÓPEZ Vamos Quetzaltenango 92 GERARDIN ARIEL DIAZ MAZARIEGOS Valor Quetzaltenango 93 ADÁN PEREZ Y PEREZ Winaq Quetzaltenango 94 NERY RENE MAZARIEGOS LOPEZ VIVA Quetzaltenango 95 EMILIO DE JESÚS MALDONADO TRUJILLO PHG Quetzaltenango 96 VASNY ADIEL MALDONADO ALONZO UNE Suchitepéquez 97 MERANA ESPERANZA OLIVA AGUILAR DE DÍAZ UNE Suchitepéquez 98 OSWALDO ROSALES POLANCO UNE Suchitepéquez 99 JOSÈ ARNULFO GARCÌA BARRIOS UCN Suchitepéquez 100 BYRON WILFREDO ARREAGA ALONZO UCN Suchitepéquez 101 JOSE LUIS GALINDO DE LEON Valor Retalhuleu 102 ESTEBAN RUBEN BARRIOS GALINDO Valor Retalhuleu 103 EDWIN LUX UNE Retalhuleu 104 MARIO ERNESTO GÁLVEZ MUÑÓZ UNE San Marcos 105 LESLY VALENZUELA DE PAZ UNE San Marcos 106 ÁNGEL IVÁN GIRÓN MONTIEL UNE San Marcos 107 JULIO CESAR LONGO MALDONADO FCN-Nación San Marcos 108 GUILLERMO ALBERTO CIFUENTES BARRAGÁN Vamos San Marcos 109 LUIS ALBERTO CONTRERAS COLINDRES Creo San Marcos 110 DOUGLAS RIVERO MERIDA PHG San Marcos 111 VIVIAN BEATRIZ PRECIADO NAVARIJO UCN San Marcos 112 SABINO SEBASTIÁN VELÁSQUEZ BÁMACA BIEN San Marcos 113 LUCRECIA CAROLA SAMAYOA REYES UNE Huehuetenango 114 KARLA BETZAIDA CARDONA ARREAGA POJOY UNE Huehuetenango 115 MARTÍN NICOLÁS SEGUNDO UNE Huehuetenango 116 AROLDO JOSÉ RÍOS GAMARRO UNE Huehuetenango 117 ERICK GEOVANY MARTÍNEZ HERNÁNDEZ UCN Huehuetenango 118 JULIO CÉSAR LÓPEZ ESCOBAR UCN Huehuetenango 119 SOFÍA JEANETTH HERNÁNDEZ HERRERA UCN Huehuetenango 120 JOÉL RUBÉN MARTÍNEZ HERRERA FCN-Nación Huehuetenango 121 CORNELIO GONZALO GARCIA GARCIA Todos Huehuetenango 122 WALTER ROLANDO FÉLIX LÓPEZ URNG Huehuetenango 123 CARLOS ENRIQUE LOPEZ MALDONADO UNE Quiché 124 DALIO JOSE BERREONDO ZAVALA UNE Quiché 125 ANDY ARNOLDO FIGUEROA GIL UNE Quiché 126 RAUL ANTONIO SOLORZANO QUEVEDO UNE Quiché 127 JOSUÉ EDMUNDO LÉMUS CIFUENTES vamos Quiché 128 GREICY DOMENICA DE LEÓN DE LEÓN DE PÉREZ vamos Quiché 129 JOSÉ ADOLFO QUEZADA VALDEZ PC Quiché 130 HERBERT SALVADOR FIGUEROA PEREZ VIVA Quiché 131 MARLENI LINETH MATIAS SANTIAGO UNE Baja Verapaz 132 EDGAR RUBÉN DUBÓN GARCÍA Todos Baja Verapaz 133 LILIAN PIEDAD GARCÍA CONTRERAS UNE Alta Verapaz 134 FELIPE JESÚS CAL LEM UNE Alta Verapaz 135 DARWIN ALBERTO LUCAS PAZ UNE Alta Verapaz 136 HECTOR MANUEL CHOC CAAL Victoria Alta Verapaz 137 JULIA IZABEL ANSHELM-MOLLER VELASQUEZ Victoria Alta Verapaz 138 LEOPOLDO SALAZAR SAMAYOA Valor Alta Verapaz 139 SERGIO LEONID CHACON TAROT Valor Alta Verapaz 140 RUDY BERNER PEREIRA DELGADO FCN-Nación Alta Verapaz 141 KEVEN IVAN LIGORRÍA GALICIA FCN-Nación Alta Verapaz 142 EDGAR RAUL REYES LEE UNE Petén 143 CESAR AUGUSTO FION MORALES UNE Petén 144 JOSÉ GABRIEL BARAHONA MORALES BIEN Petén 145 EDGAR EDUARDO MONTEPEQUE GONZÃLEZ FCN-Nación Petén 146 THELMA ELIZABETH RAMIREZ RETANA UNE Izabal 147 JUAN RAMON RIVAS GARCIA UNE Izabal 148 LORENA TEO BIEN Izabal 149 SANDRA CAROLINA ORELLANA CRUZ UCN Zacapa 150 LUIS FERNANDO CORDON ORELLANA UNE Zacapa 151 GABRIEL HEREDIA CASTRO UNE Chiquimula 152 JUÁN IGNACIO QUIJADA HEREDIA UNE Chiquimula 153 BORIS ROBERTO ESPAÑA CÁCERES Todos Chiquimula 154 LUIS FERNANDO SANCHINEL PALMA UNE Jalapa 155 OLGA MARINA JUAREZ ALFARO UNE Jalapa 156 JAIME OCTAVIO AUGUSTO LUCERO VÁSQUEZ UCN Jalapa 157 CARLOS SANTIAGO NAJERA SAGASTUME UNE Jutiapa 158 JUAN CARLOS RODAS LUCERO UNE Jutiapa 159 SANDRA PATRICIA SANDOVAL GONZALEZ FCN-Nación Jutiapa 160 MAYNOR ESTUARDO CASTILLO Y CASTILLO UCN Jutiapa

¿Negociaciones?

El politólogo Jahir Dabroy de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) considera que la UNE va a ser un factor preponderante para la próxima legislatura sin tomar en cuenta si Sandra Torres o Alejandro Giammattei ganan la presidencia.

“Tanto para Sandra Torres será un bastión importante para la toma de decisiones, aprobar leyes incluso para acciones de fiscalización en caso de que alguno de los ministros o secretarios considere que no están cumpliendo sus funciones y por el otro lado es Giammattei será una fuera poderosa que se va a oponer a lo que disponga él”, dijo Dabroy.

El experto considera que Giammattei enfrenta un escenario mucho más difícil al tener una bancada reducida en proporción a la que logró la UNE, va a tener que ser muy hábil en función de llegar a acuerdos para que la agenda mínima pueda tener de gobierno se pueda implementar.

“Si llega Torres los consensos serán mínimos, no tiene la necesidad de negociar con grandes bandadas, y quien si deberá contar con un buen proceso de negociación dentro del Congreso va a ser la figura de Giammattei quien estará obligado a negociar con la UNE”, señaló el experto.

Por aparte, Cristhians Castillo del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) plantea que la UNE al tener una bancada numerosa y ya sea que gane Torres o Giammattei se tendrá que negociar con ese bloque legislativo.

El bloque de los proempresariales va a ser los aliados naturales de la UNE, Prosperidad Ciudadana, Viva, Unionista, PAN que al final no son tan grandes, pero si disciplinados a la hora de votar, en temas económicos los aliados serán ellos.

Los naturales serían FCN-Nación, Creo y Todos que son los que están acostumbrados a negociar y que ahora les toca en una situación de debilidad.

“Todos, por ejemplo, ocupó la primera vicepresidencia en estos cuatro años por lo que buscarán mantener ese puesto y eso lo va a llevar a ser un incondicional de la UNE y con esos tres partidos podría llegar a 75 votos. Luego están las bancadas bisagras que servirán para llegar a 80 o 105 y ahí estarían a Bien, UCN, Victoria y Humanista”, aseguró Castillo.

Mientras que los bloques de izquierda suman 15 votos y estos serán los únicos que hagan una oposición real, pero son una fuerza marginal dentro del Congreso. La Une como se proyecta va a gobernar sin oposición y si es Giammattei tendrá que acercarse a la UNE para lograr sus objetivos

Ubico mantiene diputación

A pesar de haber sido condenado en el 2003 a 46 meses de prisión en Estados Unidos por tráfico de heroína, José Armando Ubico Aguilar le fue adjudicada la diputación por el distrito de Sacatepéquez por el partido Todos para un segundo periodo.

Un último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos lo incluyó en la lista de funcionarios corruptos quien lo señala de haber sido condenado en ese país por lo que no tiene Visa. Ubico Aguilar obtuvo su liberación condicional en el 2005 por lo que fue deportado.

Ubico Aguilar fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Newark, Nueva Jersey, el 3 de noviembre de 2001, señalado de tráfico de drogas.

El diputado se declaró culpable de “conspirar para introducir por lo menos un kilogramo de heroína a Estados Unidos”. Fue acusado y condenado en diciembre de 2003, por el Juzgado de Nueva Jersey y condenado a 46 meses de prisión y tres años de libertad condicional.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano indicó que tomaron la decisión de otorgarle la adjudicación a Ubico Aguilar debido a que solo se basaron no solo en su caso sino en todos que será solo cuando sea declarada la acción judicial con lugar.

Aunque no hubo una votación como tal para determinar que se le adjudicará o no la diputación a Ubico Aguilar, los magistrados Solórzano, Mario Aguilar Elizardi, Rudy Pineda y Jorge Mario Valenzuela determinaron que se le debía otorgar la curul, mientras que la magistrada María Eugenia Mijangos opinó lo contrario, tomando en cuenta la condena que el tuvo en Estados Unidos, por lo que no lo hace idóneo para el cargo según el artículo 113 constitucional.

