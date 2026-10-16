Ignora el alto policial, arrolla a un agente de la PNC y termina capturado en la zona 1

Un hombre de 19 años, identificado como Jefferson “N”, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de haber desobedecido una señal de alto y arrollar a un agente durante un operativo, en la 12 avenida y 22 calle de la zona 1 capitalina.

El agente identificado como Teófilo Gonzalo sufrió una dislocación de la rótula derecha (un hueso que forma parte de la rodilla) debido al incidente.

El uniformado tuvo que ser trasladado de emergencia hacia la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para recibir atención médica especializada, según indica un reporte de la PNC.

El incidente se originó cuando el detenido omitió el alto policial reglamentario mientras se conducía a bordo de una motocicleta con placas M127HMT.

Tras el atropello, las fuerzas de seguridad activaron los protocolos correspondientes para neutralizar al presunto responsable en el lugar de los hechos, donde lograron su aprehensión y decomisaron la motocicleta.

Estado de salud del agente afectado y procedimientos legales

El agente Gonzalo permanece bajo observación médica en un centro asistencial, mientras los mandos policiales dan seguimiento a su evolución y apoyo institucional.

Aparte, Jefferson “N” fue llevado ante los juzgados correspondientes para que se solvente su situación jurídica y responda el delito de atentado contra la autoridad.

Ante este tipo de incidentes, la PNC hace un llamado a la población a respetar las señales de tránsito y colaborar de forma activa con los agentes durante los operativos de seguridad ciudadana.

La institución enfatizó que estos controles viales y de identificación tienen como objetivo principal prevenir hechos delictivos, sacar de circulación a infractores y salvaguardar la vida de todos los guatemaltecos en las diferentes zonas del país.