La reincorporación de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia ha llamado la atención del mundo, incluida China, donde el tema se ha convertido en la tendencia número uno en Weibo, la mayor plataforma de redes sociales del país.

La mayoría de los usuarios se alegraron del regreso del influyente multimillonario, quien declaró su amor por China, antes de que circularan en internet videos donde se le veía comiendo fideos y bebiendo té con leche durante una visita en mayo. Algunos incluso se preguntaron por qué, en el video de su regreso a la sede de Nvidia no lleva puesta una de sus chaquetas de cuero.

Pero para muchos, el regreso de Huang, que está siendo calificado como uno de los giros más drásticos de todos los tiempos, se percibe como una reivindicación para China.

Probablemente Xi Jinping también lo vea así.

Pekín ha desmentido las acusaciones de que una de las mujeres que mantuvo una relación extramarital con Jensen Huang había sido reclutada como espía por el Ministerio de Seguridad del Estado de China, el equivalente chino de la CIA.

Los medios estatales chinos también presentaron el caso de presunto espionaje como una campaña de difamación orquestada por los sectores más duros hacia China en Washington. El Global Times, un periódico afín al Partido Comunista, lo describió como una “caza de brujas”.

Ahora, la Casa Blanca y el propio presidente Donald Trump han dicho que Huang no representa ninguna amenaza para la seguridad nacional, aunque las investigaciones sobre las acusaciones de espionaje aún están en curso.

Una lección para Xi

Xi habrá aprendido mucho de este escándalo, sobre todo cuáles son los puntos débiles de Trump.

Por un lado, el hecho de que el regreso de Huang se produjera poco después de las reuniones de Xi con Trump la semana pasada en Shenzhen podría ser leído como una señal de que el diálogo directo es una forma eficaz de influir en Washington.

Trump ha dicho que habían hablado sobre Huang, aunque no dio más detalles. Pekín no ofreció comentarios al respecto.

Este episodio también ha reforzado la opinión entre los funcionarios chinos de que existen dos bandos en Washington. Unos que están a favor de restringir el acceso de China a la tecnología de vanguardia para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y otros, como Huang, que creen que tales restricciones no limitarán las ambiciones de Pekín.

Huang ha dicho más de una vez que los controles a las exportaciones de EE.UU. obligarán a empresas chinas como Huawei a crear alternativas independientes, al tiempo que excluyen a las empresas estadounidenses de la segunda economía más grande del mundo.

Getty Images Trump dijo que habían hablado sobre Huang con Xi, aunque no dio detalles.

Pero su regreso al frente de Nvidia no garantiza ningún alivio para Pekín.

Más bien, la venta de chips avanzados seguirá siendo un punto clave de discordia entre Estados Unidos y China, especialmente a medida que ambas partes intentan alcanzar un acuerdo comercial antes de un nuevo encuentro entre Trump y Xi, previsto para diciembre.

Ya se están implementando nuevas normas que preocuparán a Pekín.

La Oficina de Industria y Seguridad de Estados Unidos está endureciendo las restricciones, centrándose no solo en la exportación directa de chips avanzados a China, sino también en la capacidad de las empresas chinas para utilizar la potencia informática en centros de datos en el extranjero.

Estas medidas están diseñadas para cerrar posibles lagunas legales que permiten a las empresas chinas acceder a chips avanzados de Nvidia y AMD a través de proveedores de servicios en la nube que operan en terceros países como Singapur, Malasia y Tailandia.

China aún no ha reaccionado con medidas propias. Pero los inversores estarán muy atentos a cualquier escalada que pueda afectar a los mercados bursátiles estadounidenses.

La punta del iceberg

Tras haber visto el afán de Trump por mantener la estabilidad, Xi podría interpretar esto como una ventaja.

Ahora sabe que Trump está tan preocupado por el mercado de valores que está dispuesto a intervenir en las decisiones de recursos humanos de la empresa más grande del mundo.

El presidente de EE.UU. también ha invertido personalmente en Nvidia, aunque la Casa Blanca ha recalcado que Trump ha puesto sus negocios en un fideicomiso administrado por sus hijos.

China ya ha utilizado su considerable control sobre los metales de las tierras raras del mundo para obligar a Estados Unidos a sentarse a la mesa de negociaciones comerciales.

Si Washington restringe las exportaciones de chips y Pekín toma represalias, eso podría ser el comienzo de un ciclo que tenga un profundo efecto en el mercado de valores, ya que las empresas estadounidenses, desde los fabricantes de automóviles hasta las empresas de defensa y los fabricantes de chips, dependen de las tierras raras.

China se ha dado cuenta de que le esperan más problemas al intentar construir lo que describe como una “relación estratégica constructiva” con Estados Unidos.

Los aranceles de Trump ya no son el centro de la disputa. Ahora se trata del control de tecnologías y minerales críticos, lo que a su vez podría afectar la influencia militar y el poder económico de cada bando.

Lo que suceda a continuación dependerá de cómo se desarrolle la saga de Jensen Huang, porque está lejos de haber terminado.

Huang tiene previsto testificar ante el Congreso el próximo mes y, desde enero, cuando los demócratas pasen a controlar el Congreso, la presión será aún mayor. Incluso varios legisladores republicanos han dejado claro que exigen explicaciones.

El senador de Arkansas, Tom Cotton, escribió en X que la controversia de Nvidia “es solo la punta del iceberg y no se resuelve porque Jensen Huang haya recuperado su trabajo”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.