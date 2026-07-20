Maniobras en viaducto de Lomas del Norte provocan tránsito lento en distintos puntos de la ciudad

Los trabajos para concluir la reparación del viaducto de Lomas del Norte, en la zona 17 de la Ciudad de Guatemala, provocan complicaciones en la movilidad de miles de automovilistas que se dirigen hacia la ruta al Atlántico y las zonas 17, 18 y 25.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que el Gobierno de Guatemala realiza las maniobras finales dentro de la estructura con el apoyo de grúas para reubicar los separadores de concreto tipo jersey, una fase necesaria para restablecer la circulación en su configuración habitual.

"Están por finalizar los trabajos dentro del viaducto de Lomas del Norte. Para el efecto, el Gobierno de Guatemala está utilizando unas grúas para poder reubicar unos separadores de concreto, más conocidos como jersey, y en ese sentido ya estamos trabajando para agilizar el tránsito", explicó Montejo.

El funcionario indicó que las labores registran un atraso, situación que ha incrementado el congestionamiento en varios puntos de la capital.

Según Emetra, la carga vehicular afecta la calzada La Paz, el bulevar Austriaco, el bulevar Lourdes, la calle Martí y la calzada José Milla. Además, el congestionamiento se extiende sobre el Anillo Periférico hasta las inmediaciones de los puentes San Juan y Roosevelt, principalmente para quienes se dirigen hacia las zonas 17, 18 y 25.

Montejo también informó que, en medio de la saturación vehicular, se reportan incidentes que agravan la circulación.

"Tenemos varios inconvenientes, aproximadamente seis vehículos de transporte pesado con fallas mecánicas que ya están siendo atendidas. Además, se reportan tres colisiones dentro del congestionamiento", señaló.

El vocero añadió que esta situación podría afectar el desarrollo de la hora pico y coincidir con la liberación del transporte pesado y de carga, por lo que recomendó a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas.

Las maniobras corresponden a la fase final de los trabajos de reparación del viaducto de Lomas del Norte, cuya intervención comenzó el 4 de mayo. La obra incluye la instalación de anclajes, impermeabilización de muros, sustitución del revestimiento de las paredes y mejoras en el sistema de subdrenaje pluvial, luego de que evaluaciones técnicas detectaran daños estructurales en el paso vehicular.

En septiembre del 2025, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) urgió la reparación del viaducto después de un tercer estudio técnico que volvió a catalogar la estructura como de alto riesgo.

En esa ocasión, la institución recomendó a la Municipalidad de Guatemala habilitar rutas alternas para reducir la carga vehicular mientras se ejecutaban las reparaciones.

El informe se basó en una evaluación efectuada el 7 de junio del 2025, en la que se identificó un deterioro mayor al observado durante la inspección del 2024.

Entre los principales hallazgos se documentaron desprendimiento del recubrimiento del muro lateral, infiltraciones de agua, erosión, asentamientos diferenciales y grietas en muros, barandales y pavimento.

Los técnicos también advirtieron que, aunque la superficie había sido recubierta con una nueva capa asfáltica, las fisuras reaparecieron, lo que evidenciaba que el problema estructural persistía.

El estudio además reportó daños en una de las vigas del carril de salida, fracturas en las banquetas, deterioro de la carpeta asfáltica y trabajos de nivelación debido a asentamientos bajo el viaducto.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.