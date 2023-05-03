Microdosis | ¿Cuántos guatemaltecos se sienten completamente estables en su trabajo?

Le puede interesar: Ver reporte completo de Prodatos
PRINCIPALES HALLAZGOS
- El sector que más estable se siente en su trabajo es el grupo con más ingresos socioeconómicos ABC1, aquí 59% consideran que en un año seguirán teniendo trabajo. En la clase media este indicador baja hasta 40% y en el nivel bajo D1/D2 llegan a ser únicamente el 36% quienes sienten alta estabilidad laboral.
- Por otro lado, entre los adultos que tienen entre 30 y 45 años casi la mitad (47%) sienten estabilidad, mientras que entre los más jóvenes (menos de 30) y los más adultos (mayores de 45 años) sólo uno de cada 3 se sienten bastante estables en su trabajo.
- Finalmente los hombres sienten más estabilidad que las mujeres, 41% y 32% respectivamente se sienten muy estables en su trabajo.
LA NOTA GRÁFICA
CONCLUSIÓN
La falta de estabilidad percibida en conjunto con la dificultad de encontrar trabajo es una importante preocupación para los guatemaltecos. Esta preocupación se hace más intensa en los grupos más vulnerables como los segmentos con menores ingresos socioeconómicos, los más adultos y las mujeres. Se hace importante considerar apoyo y soporte para estos grupos vulnerables que forman parte de la sociedad guatemalteca.