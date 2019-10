EE. UU. advierte que acuerdo de asilo es una “condición” para ser parte de plan de desarrollo

Por favor gringos, siempre su intervención por el beneficio de los Guatemaltecos, ha sido nefasta para nuestra economía y prosperidad, me refiero al Pueblo de Guatemaltecos, porque hay grupos que si se han beneficiado, contratando y distribuyendo estos beneficios, decían $1,800 millones gastados en el plan prosperidad, prosperidad para quien, habría que preguntar a quienes se los dieron, porque el pueblo de Guatemala, nunca lo recibió, y en esto están metidos gringos y chapines, será que el gobierno gringo investigara esto, o seguirá sus planes de conquistador, sus planes de beneficio en esta caso son para quitarse la braza de encima de lo que significa el manejo de los inmigrantes, que todo los medios que han utilizado y que seguirán imponiendo no servirán de nada, porque la necesidad de estos pueblos no puede ser cubierta por gobiernos corruptos y narcos que los mismos gringos trump ha defendido, como el caso del actual gobierno fallido, que ha comprometido a escondidas este plan nefasto y sin garantías para los Guatemaltecos, es un problema de ustedes que quieren endosar a nuestro pueblo, ni siquiera a un gobierno, sino al pueblo, recuérdense intervención de la frutera, la guerrilla, que han hecho, nada seguimos con más problemas y sin ninguna posibilidad de prosperar, como dice el Dr. Giammattei, si compran las berrys, carne, los aguacates, no tenemos que pedirles ni el saludo, entiendan, buscamos nuestra independencia de gobiernos nefastos como los de ustedes, que nunca han logrado levantar las economías de los pueblos Latinoamericanos, hoy vienen y nos amenazan con cortas nuestras exportaciones y grabar las remesas, la verdad se han convertido en verdugos de los países que dicen proteger y que el dinero que aportan son con ese fin, dejen de creer que son los salvadores de mundo, conviértanse en ejemplo de dignidad y trabajo, y siempre encontraran un aliado como Guatemala, que no les pide limosna, le pide precios justos para sus productos y trabajo para los trabajadores inmigrantes temporales, sin condiciones funestas como las que este gobierno fallido ha aceptado. GUATEMALA ES LIBRE Y SU PUEBLO TIENE DIGNIDAD.