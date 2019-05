Migración desde municipios que fueron priorizados en el PAPTN no se detiene

A diario son deportados decenas de guatemaltecos desde Estados Unidos, muchos de los cuales son del área rural de la provincia. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

El Instituto Nacional de Migración (INM) contabilizó de enero a abril de este año la deportación de 31 mil 344 guatemaltecos; 18 mil 999 desde EE. UU., y 12 mil 345 de México. Del total, más de la mitad, 16 mil 492 son de Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Quetzaltenango y Alta Verapaz.

En estos departamentos están ubicados la mayoría de los municipios que hace cinco años fueron priorizados en el Plan Alianza para al Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica (PAPTN), cuyo objetivo sería promover el desarrollo en estas regiones para evitar la migración forzada de su gente, a raíz de la crisis humanitaria que se vivió en EE. UU. en el 2014 por el aumento de niños migrantes no acompañados.

Según datos del INM, dentro de los primeros 50 municipios que cuentan con más deportados están 20 de los priorizados en el PAPTN, lo cual demuestra, según analistas, el fracaso del plan y la falta de voluntad política para implementarlo.

Solo de Joyabaj, Quiché, fueron deportados desde EE. UU., 627 guatemaltecos; de Nebaj, en el mismo departamento, 394, y de la cabecera de Totonicapán, 405. Además, de San Marcos deportaron a 588, de Tacaná; 539, de Concepción Tutuapa; y 410 de Tajumulco.

Las condiciones empeoraron

Y el alza de la migración desde esos municipios la confirman los propios alcaldes quienes explican que el PAPTN se quedó en un plan y en buenas intenciones puesto que nunca se implementaron programas para reducir la pobreza y los municipios están igual o peor que antes.

El alcalde Joyabaj, Florencio Carrascosa, afirmó que autoridades del gobierno les convocaron en varias oportunidades para analizar el PAPTN “pero nunca se llevó a cabo nada y el plan solo se quedó en palabras”; por ejemplo, pidieron proyectos productivos y mejoramiento de caminos, y aunque “se invirtió algo, fue mínimo”.

Actualmente funcionan algunos programas, pero, a criterio de Carrascosa, van a tientas sin un objetivo definido por lo cual no impacta en la reducción de la migración.

“La migración es un problema grave en nuestros pueblos y nos gustaría que alguien hiciera un diagnóstico muy concienzudo para saber qué actividades productivas se pueden emprender para que los jóvenes se puedan involucrar”, expuso el alcalde, cuyo municipio es el segundo de todo el país hacia donde más migrantes retornaron.

23,682 guatemaltecos han sido deportados desde EE. UU. hasta el 28 de mayo pasado, 2 mil 207 más que en el mismo periodo del año pasado.

Ofrecimiento incumplido

La situación en Nebaj no es diferente. Este municipio es el décimo en la lista de los que más migrantes fueron deportados en el primer cuatrimestre del año.

El alcalde, Pedro Cobo, afirmó que desde Nebaj “se ha ido mucha gente a Estados Unidos” dentro de ellos mujeres y niños, a pesar de las amenazas del gobierno de Donald Trump. La mayoría, según el edil, logra quedarse y trabajar en ese país.

Respecto de la implementación del PAPTN, la explicación de Cobo es la misma que la de Carrascosa: solo se trató de un ofrecimiento que nunca se cumplió.

“Nosotros confiábamos en que se iba a cumplir el plan. Nos llamaron muchas veces a reuniones y aquí venían a Nebaj en helicóptero a ver todo, después ya no supimos nada de esa ayuda para el Triángulo —Norte—, nunca llegó, fue un ofrecimiento, pero nunca se cumplió”, expuso Cobo.

El alcalde de Nebaj, municipio en el cual abunda la pobreza, añadió que en el lugar desde hace 20 o 30 años han funcionado programas de organizaciones extranjeras, y que en el 2014 se escuchó que vendría ayuda para desarrollar al municipio “pero parecía que ya venía, pero de lo contrario nunca llegó”.

Desinterés gubernamental

¿Pero, quién es el responsable de que el plan no haya funcionado?

A criterio del catedrático universitario de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, Aníbal Martínez, el principal responsable es el gobierno ya que un plan externo, en este caso el PAPTN, es solo un apoyo puesto que la generación de condiciones para que los ciudadanos se sientan atraídos para quedarse en su país es un tema que ha sido relegado de la agenda política.

“Los gobiernos y más acentuadamente el actual se han dedicado a otras cosas menos a que a generar condiciones de empleo y la economía en los últimos años se estancó”, considera Martínez, para quien el alza sin precedentes de la migración de guatemaltecos “es un signo de que el estado no funciona, y de que la gente no tiene ningún incentivo de vivir acá, porque hay mucha desesperación”.

Martínez coincidió en que la situación en los municipios priorizados en el PAPTN no ha mejorado, por el contrario, empeoraron. Citó, por ejemplo, un diagnóstico que entre varios profesionales elaboraron este año y que demostró que desde las áreas rurales se han incrementado la migración y que, por esa razón, en las escuelas en esas áreas tienen menos estudiantes este año en comparación con el 2018.

15,822 migrantes fueron deportados desde México hasta el 27 de mayo pasado, 2 mil 197 menos que en el mismo periodo que el 2018.

El deterioro de la calidad de vida en estos municipios, añadió el catedrático universitario, “es preocupante y producen ganas de llorar”.

El analista independiente Adrián Zapata subrayó que, en Guatemala el desarrollo rural no está presente en la agenda gubernamental y del estado, por lo cual, “de nada sirve que haya un acuerdo macro —el PAPTN— si a nivel nacional no se le da una prioridad al desarrollo rural integral” y mientras no se atienda ese retraso no y habrá iniciativa que impacte en reducir las migraciones.

Para Zapata, quien participó en el diseño del plan puesto que era comisionado de Desarrollo Rural, el planteamiento del PAPTN era convertir los municipios expulsores de migrantes en territorios desarrollados; sin embargo, cinco años después de anunciado el plan tiene logros muy limitados.

Precisó que para reducir las migraciones forzadas hay que coincidir en esfuerzos y unificar criterios en los tres planes que intentan contenerlas, el PAPTN, el Plan de Desarrollo Integral para los países del Triángulo Norte de Centroamérica y otra iniciativa de FAO llamada 100 territorios libres de hambre.

Ambos analistas consideran equivocado que la migración se aborde solo desde el punto de vista de la seguridad.

Martínez indicó que hay que abordar las causas de fondo y que básicamente son la falta de oportunidades en los territorios expulsores, Zapata indicó que la migración no es un asunto de seguridad sino una cuestión de expectativas de vida y la necesidad de un futuro mejor.

Postura

El comisionado presidencial para la Competitividad e Inversión, Víctor Asturias, a cargo del PAPTN, expuso que continúan con los esfuerzos en los 54 municipios priorizados para implementar el plan y que con los gobiernos locales se ha hablado de establecer proyectos que dinamicen al sector productivo, fortalezcan las instituciones, desarrollen el capital humano y mejoren las condiciones de seguridad y justicia.

Asturias añadió que la secretaría del PAPTN y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) actualmente hacen una “evaluación de medio término” para evidenciar los avances en la ejecución y las áreas de oportunidad para continuar con la implementación de acciones.

“A nivel nacional es importante reconocer el esfuerzo de los recursos nacionales enmarcados en las acciones de la Alianza para la Prosperidad. Este año asciende a más de Q10 mil millones, cantidad mayor al ejercicio fiscal 2018”, enfatizó Asturias.

