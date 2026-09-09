MP aborda con ICE seguridad fronteriza, migración y cooperación entre Guatemala y Estados Unidos

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 9 de septiembre que fortaleció la cooperación con autoridades de Estados Unidos en materia de seguridad fronteriza, luego de una reunión entre el fiscal general y jefe del MP, Gabriel García Luna, y Charles Wall, director adjunto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés).

La reunión se celebró el 26 de agosto y abordó la seguridad fronteriza, el intercambio de buenas prácticas y el fortalecimiento de las capacidades institucionales, según el MP.

De acuerdo con la Fiscalía, el objetivo del encuentro fue estrechar los mecanismos de cooperación entre Guatemala y Estados Unidos en materia de seguridad y aplicación de la legislación migratoria, ámbitos que requieren coordinación entre las autoridades de ambos países.

El MP afirmó que continuará fortaleciendo las alianzas estratégicas y los mecanismos de cooperación internacional para contribuir a la seguridad y protección de las comunidades.

Wall observó llegada de deportados

Wall estuvo recientemente en Guatemala como parte de una visita de autoridades de ICE, durante la cual se reunió con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y autoridades guatemaltecas.

Durante la visita, Wall también observó la llegada de guatemaltecos deportados por ICE.

Según información de esa institución estadounidense, la visita se centró en fortalecer la cooperación internacional, coordinar los procesos de repatriación, mejorar la seguridad regional y combatir las organizaciones criminales transnacionales.

Ministerio Público fortalece cooperación con autoridades de Estados Unidos en materia de seguridad fronteriza 🇬🇹🤝🇺🇸



El Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Gabriel García Luna, sostuvo el pasado 26 de agosto, una reunión de cooperación con Charles Wall,… pic.twitter.com/kfCPxMTJdS — MP de Guatemala (@MPguatemala) September 9, 2026

ICE leadership, including Deputy Director Charles Wall, flew to Guatemala last week to meet with U.S. embassy and Guatemalan officials, while also witnessing Guatemalan nationals removed by ICE arrive in their home nation.



The visit focused on strengthening international… pic.twitter.com/1TfxhENMxL — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) September 2, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

