Muere a los 27 años Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford

La muerte de Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford, está siendo investigada como una posible sobredosis, según informó este lunes la policía de Santa Mónica, en California.

Gerber, modelo de 27 años, murió este domingo en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, según los registros de la Oficina del Médico Forense.

La causa exacta de la muerte aún no ha sido determinada, según dijeron las autoridades, las cuales agregaron que no existen indicios de que se haya cometido un delito.

Allie Jenkins, representante de Crawford y de su esposo, Rande Gerber, dijo a CBS News, socio en EE.UU. de la BBC, que la familia pide “privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”.

Gerber, que siguió los pasos de su madre en el mundo de la moda, debutó en la pasarela a los 16 años con la firma italiana Moschino y trabajó con varias marcas internacionales.

Posteriormente trabajó como modelo para marcas como Burberry, Dolce & Gabbana y Bottega Veneta.

Su padre, Rande Gerber, es un conocido empresario que cofundó la marca de tequila Casamigos junto al actor George Clooney.

En los últimos años, Gerber habló abiertamente sobre sus problemas de salud mental y su consumo de drogas.

“Somos una familia muy unida”

“Tras haber luchado contra problemas de salud mental, depresión y otras dificultades relacionadas, creo que, tanto si ayudo a una persona como a 100 a salir de la situación en la que estuve en un momento de mi vida, eso es todo lo que necesito hacer”, dijo en 2023 en el pódcast Studio 22.

En la edición de este mes de Vogue Estados Unidos, su hermana, Kaia, también abordó la lucha de Presley contra la adicción. “Cuando algo así ocurre en una familia, afecta a todos”, señaló.

“Creo que por eso empecé a verme como la persona fácil y nunca quise pedir ayuda”.

Gerber habló en varias ocasiones de la estrecha relación que mantenía con su familia, en especial con su hermana, Kaia, con quien protagonizó una campaña para Calvin Klein en 2018 y cuyo nombre llevaba tatuado en el brazo.

Ese mismo año le dijo a la revista People: “Somos una familia muy unida, sobre todo mi hermana y yo”.

“Viajamos juntos gran parte del tiempo, así que eso hace que me sienta mucho menos solo”.

También en 2018 apareció junto a su madre en un anuncio de Pepsi para la Super Bowl, 26 años después de que Crawford protagonizara su icónica campaña de 1992 para la marca.

“Somos una familia muy unida, así que era como ir a trabajar con una amiga. Fue muy divertido y fácil”, le dijo entonces a People.

En julio, Crawford compartió en Instagram dos fotografías de su hijo cuando era niño para celebrar su 27 cumpleaños.

“Estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido, pero siempre te veré como mi niño pequeño. Te quiero”, escribió.

Las reacciones de conmoción y tristeza empezaron a llegar tras conocerse la noticia.

Paris Hilton le dedicó un mensaje lleno de emoción: “Presley, eras un alma preciosa. Tan dulce, sensible, amable y auténtico. Te quería muchísimo y te voy a extrañar más de lo que las palabras pueden expresar”.

Brooklyn Beckham compartió una fotografía en la que aparece junto a Presley y escribió: “Estoy desconsolado. Presley, eras la persona más amable y te vamos a extrañar muchísimo. Te queremos”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.