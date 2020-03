Giammattei se anticipa a documental sobre el café en Guatemala y crea comisión presidencial contra el trabajo infantil

El presidente Alejandro Giammattei durante la conferencia de prensa. (Foto Prensa Libre: Dadiana Cabrera).

Un canal británico publicará este lunes un programa del cual se conoce que denunciará casos de trabajo infantil en fincas cafetaleras de Guatemala.

“Como ustedes ven no nos quedamos dormidos ante la amenaza de lo que representa un desprestigio internacional que nos preocupa. Estamos tomando acciones antes de que esto se de para que podamos corregir”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.

Giammattei nombró a Ricardo Arenas como comisionado presidencial contra el trabajo infantil. Esta mesa estará integrada por los ministros de Economía, Antonio Malouf; de Trabajo, Rafael Lobos; y de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo; así como por un representante de Anacafé y uno de la Cámara del Agro.

También designó a José Santiago Molina, expresidente de la Cámara del Agro, como comisionado presidencial y embajador en misión especial para ser enlace entre la referida comisión y las marcas Starbucks y Nespresso, las cuales, refiere el documental, compran el café producto del trabajo de los niños guatemaltecos.

El documental británico de Dispatches titulado Starbucks & Nespresso: The Truth About Your Coffee asegura que Starbucks y Nespresso compran los granos que niños guatemaltecos recogen en fincas de la provincia.

“Esto más pareciera una guerra comercial de desprestigio en contra de dos marcas que nos arrastra como país y pone en grave riesgo, aún más, a la caficultura del país”, manifestó el gobernante.

Recordó que en 2019 el Departamento de Trabajo de Estados Unidos reconoció la labor de Guatemala contra el trabajo infantil, por lo que le parece un “contrasentido” que ahora se esté mencionando a Guatemala como un país que promueve esta practica.

Giammattei resaltó que en la Organización Internacional de Trabajo (OIT) no hay ninguna demanda en contra de Guatemala por trabajo infantil.

El presidente informó que el Ejecutivo retomará una iniciativa del ley en el Congreso contra el trabajo infantil, la cual buscará “corregir” este problema en el país, no solo en las fincas cafetaleras. El proyecto de ley 4849 fue presentado al Legislativo en julio de 2104 y ya fue aprobada en segunda lectura.

Indicó que esperan la emisión del documental y a partir de eso identificar las parcelas donde trabajan niños en la producción y cosecha de café.

Según Giammattei, más de 500 mil guatemaltecos viven de la caficultura, de los cuales 125 mil familias son productoras de café, y de esas 121 mil son pequeños productores de índole familiar. “Para ellos nuestra solidaridad”, dijo.

Vea la conferencia de prensa: