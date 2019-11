Cancelación de FCN-Nación no cambiaría las fuerzas en el Congreso

De darse la cancelación de FCN-Nación no habría mayores cambios en el juego legislativo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

A quienes afectará la cancelación del partido FCN-Nación es a los ocho diputados que fueron electos por esa organización y que tomarán posesión el próximo 14 de enero, ya que no podrán integrar la junta directiva, ni presidir ninguna de las comisiones del Congreso, ya que al ser cancelada la personería jurídica del partido por el que fueron electos se vuelven independientes.

La cancelación también les afectará ya que no podrán recibir la deuda política que es equivalente a US$2 por cada voto válido. Para el siguiente periodo se calculó en Q2 millones 785 mil 561.04, para ser pagado en cuatro cuotas iguales anuales.

El politólogo José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), indicó que el impacto de la cancelación de FCN-Nación será marginal al considerar que prácticamente la legislatura está agotando su periodo, por lo que no tendrá un impacto significativo. Además, que el partido obtuvo una bancada minoritaria para la próxima legislatura con la que no iba a tener un papel relevante.

“La cancelación tampoco va a afectar en la forma en la que los diputados puedan votar en el Congreso. La aprobación del presupuesto es uno de los puntos de agenda prioritaria que tienen los diputados en estás ultimas semanas antes de finalizar el periodo ordinario”, señaló Sanabria.

Añadió que observa que la dinámica legislativa no vaya a ser grande y a este paso es más duro el impacto institucional, ya que es un partido que está aún en el gobierno. “Esta situación evidencia la fragilidad y la naturaleza volátil de nuestro sistema de partidos políticos”, indicó el experto.

“De alguna manera la capacidad de la gestión política del gobierno ya estaba debilitada por el desgaste que le implicó el ejercicio de la gestión gubernamental, si ya de por si llegaba desgastado a la siguiente legislatura, la cancelación va a acelerar los acercamientos que algunos diputados tienen con otras bancadas, pero sin adherirse a ellos, la posibilidad de que FCN-Nación se fortaleciera era nula”, refirió.

El politólogo Luis Fernando Mack considera que la cancelación de FCN-Nación podría afectar si llegase a hacer inmediata, aunque faltan tres semanas para que finalice el periodo ordinario. Pero refirió que no sería así ya que faltan recursos que presentar por lo que ve un camino largo para que se concrete.

“Aunque resolvieran las apelaciones de manera rápida, no les va a afectar en lo inmediato, conociendo el sistema legal y la forma en la que se puede entrampar, eso podría beneficiar para que terminen la legislatura sin ningún problema”, dijo Mack.

El politólogo manifestó que la reconfiguración en el Congreso se daría el próximo año, no solo con la desaparición de FCN-Nación, sino que se pueden dar más cancelaciones como la de la Unidad Nacional de la Esperanza y si eso se da, el que saldría favorecido es el partido de Gobierno.

“Van a poder maniobrar, porque va a haber una tercera parte del Congreso que no va a poder participar en estos procesos. Esto a mediano plazo es de pensarlo sobre todo porque un partido que tuvo poca legitimidad va a hacer que tenga mayor poder de decisión, lo cual podría ser negativo”, refirió el politólogo.

Por aparte, el fiscal de delitos electorales, José Rafael Curruchiche, indicó que no descarta que puedan ser citadas a primera declaración otras personas, sobre todo las que recibieron recursos que entregaron empresarios para la campaña de FCN-Nación de 2015.

FCN-Nación aún no está muerto

El presidente Jimmy Morales se refirió a la cancelación del partido que lo llevó a la presidencia y señaló que no fue un trampolín o un vehículo electorero con el cual ganó, y que aún no está cancelado por lo que dijo que habría que esperar, ya que considera que la dirigencia del partido debería de presentar las acciones legales que corresponden.

“Lo que yo entiendo es que el Registro de Ciudadanos dio una información y no así el Tribunal Supremo Electoral que son cosas diferentes; además, el comité ejecutivo nacional de FCN-Nación presentará todos los recursos que tendrá a su disposición para poder llegar a una resolución final, creo que es el principio de todo proceso legal, pero quienes deben dar la información son las autoridades del partido”, expresó.

Sobre el financiamiento del partido, Morales dijo que eso se está dilucidado en un proceso judicial, por lo que nombró el mismo testimonio de la colaboradora eficaz: “el candidato Jimmy Morales dijo no me den dinero, porque no lo podemos manejar, efectivamente el partido no recibió dinero, Jimmy Morales no recibió dinero y todas las acusaciones que sigue haciendo el señor Iván Velásquez desde el extranjero es muestra de que todo esto fue un móvil político, un tema espurio”.

“No está muerto, no comamos ansias, cuando suceda podemos decir sí o no, no hay que ser drástico, no fue un trampolín, por el contrario, usted antes había visto que a la primera un candidato ganará, yo conozco a otros que en la primera desaparecen partidos, un ejemplo, Manfredo Marroquin, a la primera participación desapareció un partido de 25 años, eso sí es una tragedia, pero lo otro es una hazaña”, señaló Morales.

El mandatario dijo que se dedicará a servir a Guatemala y en este caso a través del Parlacén. “Estamos pensando si retornamos el trabajo de comunicación en las que nos hemos dedicado, culminar temás académicos y compartir conocimientos que hemos adquirido”, expresó.

Las comisiones que perdería FCN-Nación

Asuntos Municipales Cooperativismo y ONG Deportes Finanzas Públicas y Moneda Legislación y Puntos Constitucionales Vivienda Ambiente, Ecología y Recursos Naturales Asuntos Electorales Juventud Asuntos de Seguridad Nacional

Puestos en Junta Directiva

Flor de María Chajón -segunda vicepresidenta-

Estuardo Galdámez -primer secretario-

Juan Manuel Giordano -segundo secretario-

Diputados electos

Javier Alfonso Hernández Franco Armando Melgar Padilla Julio Cesar Longo Maldonado Joél Rubén Martínez Herrera Rudy Berner Pereira Delgado Keven Iván Ligorría Galicia Edgar Eduardo Montepeque González Sandra Patricia Sandoval González

