Advierten de que asignaciones y compras millonarias podrían usarse de forma clientelar

La denuncia fue hecha por diputados de la bancada Encuentro por Guatemala (EG), quienes presentaron una serie de cuadros con información actualizada del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (guatecompras.gt) para sustentar su señalamiento.

Nineth Montenegro, jefa de la bancada EG, explicó que haciendo una fiscalización de los distintos programas identificaron que en los últimos 20 días se ha registrado asignaciones presupuestarias y gastos millonarios que podrían utilizarse de forma clientelar a tan poco tiempo de las elecciones.

El primer señalamiento fue un aumento de Q59 millones en los renglones para contratar personal en varias dependencias. Montenegro recordó que a mediados de abril denunciaron que había existido un aumento de Q473 millones para estos rubros.

La parlamentaria considera innecesario el aumento de Q59 millones más en los días que va de mayo, tomando en cuenta que Q35 millones son para la contratación de personal temporal. Entre las dependencias hay un ministerio y secretarias.

Otro de los movimientos que los diputados señalaron fue uno que ocurrió en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn). Dicha cartera recibió un presupuesto de Q127 millones, pero en mayo recibió una ampliación presupuestaria de Q63 millones, es decir el 50 por ciento de lo que le fue asignado inicialmente.

Montenegro explicó que los fondos fueron asignados al programa Gestión Ambiental con énfasis en el Cambio Climático, el cual podría ser mal utilizado. Además indicó que anteriormente el Marn ya había erogado Q2.4 millones para compras del programa Cambio Climático en el Corredor Seco.

Las compras que se hicieron con esos fondos son semillas, cisternas, motos, fertilizantes y bombas rociadoras. Además, se tiene previsto comprar azadones, palas, piochas, hachas, barretas y otras herramientas que los congresistas consideran se pueden utilizar de forma clientelar.

El Marn destacó que con el proyecto de se le hizo una disminución de presupuesto a la cartera que se utilizó para ampliar el presupuesto del Ministerio Público (MP) y por eso se afectaron las fuentes de financiamiento.

“Derivado de este tema se plantearon varios requerimientos Q15 millones, para cancelar salarios de renglón 029 de julio a diciembre; Q30 millones, para un sistema de flotes en el Motagua y consultorías”, explicó la cartera.

Indicó que otros Q17.8 millones corresponden al manejo y protección integral de recursos naturales en el Corredor Seco y no estaba dentro del presupuesto original, los cuales incluyen la compra de los insumos pero son parte del proyecto.

La última transacción de la que sospechan los parlamentarios es una compra de Q9.6 millones hecha por el Fondo de Desarrollo Social (Fodes) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Dicha adjudicación fue para adquirir láminas, tubería, bloc, piochas, costaneras, hierro, azadones, bombas manuales, sillas de ruedas y alimentos. Elementos que los parlamentarios consideran pueden usarse de forma clientelar en estos días.

Montenegro además señaló que se tiene en evaluación otros eventos para comprar láminas, machetes, hierro y alimentos, lo cual también causa dudas en los diputados de EG.

El Mides respondió que: “Todas las compras que se realizan en el Fodes son con base a solicitudes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, municipalidades y asociaciones, a través de procesos establecidos en los Manuales de Procedimientos”.

“Es importante aclarar que la necesidad de agua potable, una vivienda digna y alimentos son necesidades fundamentales que no tienen temporalidad. En el Mides se trabajan los 360 días del año para cumplir con la misión del ministerio, que es atender a personas en vulnerabilidad y pobreza”, respondió el ministerio.

“Lo que debería de parecer sospechoso, es por qué la señora diputada no se preocupó durante tres años por los más pobres y más necesitados, pero sí cuando se acercan las elecciones. Ella quiere sacar un rédito electoral con base a sospechas sin fundamento. La pobreza no tiene hora, ni fecha en el calendario, parece que sólo les interesa combatir la pobreza en época electoral, porque de lo contrario no ganarían las elecciones”, fue la respuesta de la cartera.

Pedirán auditoria

Los congresistas indicaron que solicitarán a la Contraloría General de Cuentas (CGC) que haga una auditoría sobre estos movimientos financieros y compras para que determine si están justificadas o no.

De no estarlo exigirán a la Contraloría que emita las sanciones administrativas correspondientes además de las denuncias en el Ministerio Público (MP) por la mala utilización de los recursos del Estado.

Reiteraron que les parece sospechoso este tipo de readecuaciones presupuestarias y las compras en ministerios, pues podrían utilizarse de forma clientelar en plena época electoral.

En contraste, Nineth Montenegro criticó que el Ministerio de Agricultura, tenga una ejecución tan baja —20 por ciento— teniendo en cuenta lo vital que es este ministerio para la lucha contra la desnutrición.

El ministro de Agricultura, Mario Méndez-Montenegro, indicó que el trabajo no es solamente del ministerio, sino que es una coordinación interinstitucional y que desde la cartera que dirige se trabaja para combatir el flagelo.

