Elecciones en el extranjero: “Vine a votar porque mi familia aún está en Guatemala”, dice migrante

La afluencia de votantes en el consulado General de Guatemala fue escasa. (Foto Prensa Libre: Marco López)

Erwin Rodriguez es un guatemalteco residente en Los Ángeles, California, que este domingo 11 de agosto acudió al centro de votación instalado en el Consulado General de Guatemala en ese estado, donde la jornada electoral de segunda vuelta presidencial fue marcada por la poca participación.

Rodríguez dijo: “vine a participar porque anuqué viva en Estados Unidos sigo siendo guatemalteco, mi corazón está en Guatemala y queremos algo bueno para nuestra familia, debemos luchar por que el país salga de la ignoración. Los guatemaltecos que estamos fuera somos importantes”. Vine a votar porque mi familia aún está en Guatemala.

Como Rodríguez, muy pocos guatemaltecos se acercaron a las urnas en los centros de votación de Los Ángeles, California; y Houston, Texas; Silver Spring, Maryland; y Nueva York.

Es el caso de Mario Santay, originario de Totonicapán y residente en Los Ángeles, quien dijo que es necesario que en Guatemala haya cambios reales, pues ellos migraron debido a la falta de oportunidades.

“Esperemos que ellos -los nuevos gobernantes- tomen cartas en el asunto para que las personas que están haya -en Guatemala- tengan mejores oportunidades, y si algún día regresamos esperamos encontrar una Guatemala diferente”, dijo Santay.

Como ocurrió en la primera del 16 de junio último, cuando 63 mil 695 personas fueron llamadas emitir el sufragio, pero solo acudieron 735 migrantes, el abstencionismo marcó la jornada de este domingo.

José Cruz, integrante de la mesa receptora de votos 21018, dijo que a las 10 de la mañana no se había recibido ni un solo voto, lo que demuestra que la participación no ha sido masiva como se esperaba.

En la mesa 2115, sus integrantes señalaron que hizo falta fue información y por eso los connacionales no se acercaron; además, creen que no se dieron las condiciones para facilitar el proceso de empadronamiento y destacaron que no hay compromiso por parte de los migrantes para emitir su voto.

Otros migrantes aseguran que votaron con la esperanza de que la situación de los indígenas del área rural mejore con el nuevo gobierno; además, dijeron que las nuevas autoridades deben ponerle atención al tema migratorio.

A eso de las 13 horas, en el centro de votación del Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, California, solo habían votado 120 connacionales, lo que refleja que el abstencionismo predominó, como ocurrió en la premura vuelta del 16 de junio, cuando 735 migrantes acudieron a las urnas.

En Houston, Texas, a esta hora se reporta una participación de 80 votantes.

Cierran centros de votación

Los centros de votación de Maryland y Nueva York ya fueron cerrados, pues en esa región de Estados Unidos ya son más de las 18 horas -16 horas, hora de Guatemala-.

En Silver Spring, Maryland, el centro de votación cerró con un total de 123 sufragios, según reportes preliminares.

Con información de Marco López

