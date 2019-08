Expertos explican las causas que motivaron la derrota de Sandra Torres de la Une

Giammattei no gano por sus propuestas de gobierno ,gano por el voto de protesta, el voto de enojo , por el voto de frustración del pueblo de Guatemala en contra de la señora Sandra Torres , los candidatos u opciones para el pueblo de Guatemala en las pasadas elecciones las escogió el TSE y la CC. por ordenes de los que siempre han gobernado Guatemala , estas elecciones no fueron ni democráticas ni mucho menos libres, porque si hubiesen sido democráticas y libre hubieran participado todos los candidatos sin excepción que al fin y al cabo es al pueblo el que corresponde elegir al presidente no a las elites gobernantes de siempre.

Vote por el señor Giammattei por que hubiese sido un crimen desde mi punto de vista haber dejado que la señora Sandra Torres asaltara la presidencia del país , esto no quiere decir que el señor Giammattei con una filosofía conservadora no sea malo , pero no era posible permitir que alguien peor que Giammattei fuera el presidente de Guatemala. Solo espero que el señor Giammattei no sea igual o peor que el señor Jimmy Morales.

Por ahora el señor Giammattei tiene la ventaja de la duda veremos que sucede en el futuro