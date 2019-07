Fiscal Curruchiche: “No puedo entrometerme en los resultados del TSE”

El fiscal José Rafael Curruchiche Cucul evitó pronunciarse en relación a las pesquisas en su contra. (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón)

El jefe interino de la Fiscalía de Asuntos Electorales, José Rafael Curruchiche manifestó que no precisamente van a tener que secuestrar las actas de escrutinio ya que puede ser que el mismo Tribunal Supremo Electoral (TSE) las entregue de forma voluntaria.

El fiscal señaló que cuando se secuestra un documento es porque hay que determinar si el mismo es falso, pero en este caso necesitamos saber qué pasó con el sistema informático, porque se cayó el sistema informático y para eso no necesariamente se necesitan los originales, se puede trabajar con duplicados o triplicados.

“Yo no los podría secuestrar ahorita porque están en un proceso de revisión si yo los secuestro, entorpezco ese proceso de revisión y no, entonces esa era la posibilidad, pero ahora son actos administrativos que está haciendo-el Tribunal-”, explicó Curruchiche.

Al preguntarle que ¿sí se lleva las actas no afectaría el proceso administrativo del TSE? El fiscal respondió: “Si afectaría, entonces no, yo no puedo entrometerme en el Tribunal. Y otra cosa, mucha gente cree que va a esperar que nosotros demos a conocer los resultados y no, es el Tribunal de hecho tengo entendido que ya están empezando adjudicar cargos y eso es lo que tiene que hacer ellos adjudicar los cargos”.

Curruchiche manifestó que la investigación que ellos están haciendo deberá en primer punto saber ¿qué pasó con el sistema informático?, ¿por qué se cayó el sistema informático, si fue el digitador el que subió los datos y si esos datos fueron trasladados a la base de datos.

“Esa es nuestra línea, determinar qué pasó con ese sistema, no tanto empezar a digitar 20+10. No. Lo que pasa es que ya nos estaríamos entrometiendo directamente en el trabajando que hicieron las juntas receptoras de votos y ese trabajo es sagrado”, añadió.

Añadió: “Que ganamos nosotros y como ya tenemos esa copia de seguridad -back up-, lo vamos a cotejar con ese documento 4, con que propósito, determinar cómo ingresaron los datos numéricos al sistema informático, ¿qué pasó? Hay una situación que usted ya lo vio, en temas donde hubo candidatos donde habían más de 20, esos del 21 en adelante eran los mismos datos que tenía del 11 al 20”.

El abogado señaló que para la elección presidencial no afecta en nada los resultados preliminares que tiene el TSE. Pero en los que pasó de 20 si, por eso se debe determinar que paso con ese sistema informático, alguien tuvo que haberlo manipulado, o fue un digitador o alguien adentro de informática y por lo que se va a tabular la información, pero no se sabe en qué momento le va a servir al Tribunal porque eso lleva tiempo.

Curruchiche indicó que no puede asegurar si se va a hacer público o no la sumatoria de votos que ellos hagan porque les va a llevar tiempo.

“Repito nosotros vamos a hacer el trabajo de investigación enfocado en el sistema informático, ¿qué pasó? ¿Hubo alguna intención? Si el problema es al momento de digitar las actas no tanto los resultados. El problema está en alcaldes y diputados por Lista Nacional, para presidente, Parlacén y diputados por distrito no hay problema, yo creo que no va a haber mucho cambio no va haber mucha diferencia”, aseguró el fiscal.

