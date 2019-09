Jueza envía a Sandra Torres a cárcel Mariscal Zavala

Lamentablemente el caso de doña Sandra Torres Casanova, llego a ser una gran dirigente política, con ese carisma que supo llegar a la mayoría de personas marginadas, que no tienen oportunidad de desarrollo, es cierto recorrió la mayor parte del territorio nacional y llego a donde realmente esta la necesidad de apoyar a las personas. Se le acusa de negocios ilícitos, pero mas creo que es una venganza política, ojala pronto pueda limpiar su situación; lo extraño que hay casos mas deleznables y a todas luces mas corruptos como el caso, Sinibaldi, Rabe, ..etc…etc…..y no hay acciones claras… ojalá y no sea una cacería de linchamiento políticos….