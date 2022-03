Las alianzas serán clave y necesarias para conquistar la rectoría de la Usac

La única universidad pública en Guatemala con un papel crucial no solo en la academia sino en el ámbito político, la USAC cuenta con 65 representaciones en distintos sectores nacionales.

Son pocas las instituciones públicas que no integran la denominada “alianza oficialista”, entre ellas destaca la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), según expertos.

Entre ellas se incluyen la magistratura titular ante la Corte de Constitucionalidad (CC), elección que tendrá que repetir la casa de estudios por una resolución judicial que anuló el nombramiento de Gloria Porras.

Ese tema se vislumbra ya como uno de los primeros grandes retos que tendrá que liderar el nuevo rector, quien cuenta con un doble voto dentro del Consejo Superior Universitario (CSU).

El rector puede definir este nombramiento ante un eventual empate, por lo que expertos destacan la necesidad de elegir un rector independiente, que no responda a intereses políticos, judiciales ni económicos.

No solamente por la incidencia que pueda tener dentro de la CC y en las futuras comisiones de postulación, además es la única universidad pública encargada de formar a las futuras generaciones de profesionales.

Hasta ahora en el pulso académico y político para ocupar la rectoría de la Usac para el periodo 2022-2026 se juega en dos planillas; una es señala de impulsar al candidato oficialista, mientras que la segunda sería la contrapropuesta independiente.

Aún restan elecciones dentro de ocho colegios profesionales, aunque cualquier de las dos planillas gané en todas las elecciones en que participan, ninguna llegaría a los 18 cuerpos electores mínimos para definir la rectoría.

¿Rechazan a Mazariegos?

La planilla que va a la cabeza con ocho cuerpos electores es “Innova Usac”, quien estaría impulsando a Walter Mazariegos, decano de la facultad de Humanidades, a quien analistas tachan como “el candidato oficialista”.

Incluso rumores dentro de la casa de estudios señalan que Mazariegos ya cuenta con el respaldo del presidente Alejandro Giammattei, lo que le daría mayor respaldo dentro de las elecciones pendientes.

Pero de manera sorpresiva el movimiento “S.O.S Usac” ha ganado siete cuerpos electorales, ellos estarían impulsando la candidatura de Jordán Rodas, actual Procurador de los Derechos Humanos.

Las demás planillas tienen repartidas el resto de cuerpos electorales, lo que impide que una sola planilla pueda colocar al rector e imposible descifrar quién va a dirigir la USAC por los próximos cuatro años.

El arquitecto Carlos Valladares, posible candidato de la planilla “Avante” espera aumentar sus cuerpos electorales con las elecciones pendientes, ellos al momento han ganado cinco de estos órganos de elección.

Pero el eventual candidato sabe que será necesario el diálogo y llegar a alianzas, aunque no se define aún por alguien en particular si es claro en decir que no apoyara a Walter Mazariegos.

“Estamos abiertos al diálogo en beneficio de la Usac, pero la decisión será de los electores electos. No puedo tomar decisiones unilateralmente, sin consensuar con ellos (…) vamos a buscar una comunicación, pero no para apoyar directamente, sobretodo no vamos a apoyar a Innova Usac”.

Luis Suarez, decano de la facultad de Economía y figura impulsada por “Identidad Sancarlista”, considera que es apresurado hablar de alianzas sin conocer los resultados de los colegios profesionales.

“La única alianza posible para Identidad Sancarlista es aquella que beneficia a la Usac, no se trata de personas, esto es institucional. Lo tendríamos que analizar muy bien, consultar con nuestros electores las posibilidades pero aún es prematuro hablar de posibles alianzas”.

El doctor Edwin Calgua, quien lideró desde la Usac acciones para el combate a la pandemia es impulsado como eventual candidato de “Nueva Usac”.

Señaló que han tenido una campaña modesta pero transparente, aspectos por los que analistas han criticado a Walter Mazariegos por realizar una ostentosa campaña.

“Nueva Usac no tiene ninguna alianza con nadie, pero al menos lo que yo exijo es que la persona que quiera trabajar una alianza con nosotros debe de demostrar que quiere antes a la academia que a la política y segundo ser una persona con una comprobable ética”, señaló Calgua.

Lanza invitación

Jordán Rodas, eventual candidato a rector de “S.O.S Usac” está claro en que solos no podrán llegar a la rectoría, “es ahora o nunca el momento de rescatar a la Usac, de sacarla del pantano de la corrupción y sería un primer paso para rescatar a Guatemala porque el Estado está siendo cooptado”

El posible candidato menciona que ha tenido conversaciones con el resto de candidatos, excepto con Mazariegos, “he hecho pública la invitación a un voto útil, hemos invitado a Valladares, Suárez, Calgua, para que se sumen no solo ellos sino sus electores y simpatizantes, ellos van a decidir si están del lado de la transparencia o si del lado de la oscuridad”.

Afirma que ha visto puntos de convergencia en el plan de trabajo de los tres posibles candidatos a rector, por lo que ve posible hacer una unificación estrategia que beneficie a la academia y a los “sancarlistas”.

Por su parte Walter Mazariegos, eventual opción de “Innova Usac” no respondió las llamadas telefónicas, se emitió la consulta con integrantes de sus equipos de comunicación para conocer sus expectativas en el proceso pero tampoco se obtuvo respuesta.

Los cuerpos electorales

Hasta ahora Walter Mazariegos, tachado como el candidato oficialista, va a la cabeza; es seguido por Jordán Rodas mientas que Carlos Valladares va en tercera posición, según una recopilación de la organización fiscalizadora Guatemala Visible.

“Innova Usac” – Walter Mazariegos – 8 cuerpos electores

Estudiantes

Facultad de Ingeniería.

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

Facultad de Humanidades.

Docentes

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

Facultad de Humanidades.

Colegios Profesionales

Colegio Profesional de Humanidades de Guatemala.

Colegio de Ingenieros Químicos de Guatemala.

Colegio de Psicólogos de Guatemala.

“S.O.S Usac” – Jordán Rodas – 7 cuerpos electores

Estudiantes

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia.

Facultad de Agronomía.

Facultad de Odontología.

Docentes

Facultad de Ciencias Médicas.

Facultad de Ingeniería.

Facultad de Odontología.

Colegios Profesionales

Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala.

“Avante” – Carlos Valladares – 5 cuerpos electores

Estudiantes

Facultad de Arquitectura.

Docentes

Facultad de Arquitectura.

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia.

Facultad de Agronomía.

Colegios Profesionales

Colegio de Arquitectos de Guatemala.

“Identidad Sancarlista” – Luis Suarez – 4 cuerpos electores

Estudiantes

Facultad de Ciencias Económicas.

Docentes

Facultad de Veterinaria y Zootecnia.

Facultad de Ciencias Económicas.

Colegios Profesionales

Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala.

“Nueva Usac” – Edwin Calgua – 1 cuerpo elector

Estudiantes

Facultad de Ciencias Médicas.

Independientes – 1 cuerpo elector

Estudiantes