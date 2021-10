Polémica por declaratoria de estado de Sitio en El Estor, Izabal, luego de una tensa semana

Con el decreto se restringen varios derechos constitucionales, incluidos libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos, reunión y manifestación y tenencia y portación de armas. También se establece toque de queda en El Estor entre las 18 y las 6 horas.

En el primer día de vigencia del estado de Sitio, cientos de policías y militares se desplegaron en El Estor, un día después de que la Policía disolviera los bloqueos. El ambiente era de tensa calma.

Unos 500 soldados y 350 policías se abrían paso, en camiones, patrullas e incluso en vehículos blindados, por las calles del caluroso poblado queqchí, ubicado 315 kilómetros al noreste de la capital. Algunos vecinos solo miraban, tratando de llevar su vida normal.

En tanto el Ministerio Público (MP) inició el domingo por la tarde cinco diligencias de allanamiento en el municipio.

Los manifestantes se oponen al funcionamiento del proyecto minero Fénix, cuya licencia está suspendida desde febrero del 2021, cuando el Ministerio de Energía y Minas cumplió una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) emitida hacía un año. Los comunitarios exigen ser tomados en cuenta en la preconsulta por la licencia minera.

Diversas organizaciones, incluida la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (Odhag) y otras, denunciaron públicamente el uso excesivo de la fuerza para desalojarlos, en operativos que tuvieron lugar viernes y sábado.

En la capital, integrantes de la Alianza Política Sector de Mujeres expresaron su rechazo por las medidas implementadas por el Gobierno, no solo por el desalojo, sino por la imposición del estado de Sitio en El Estor, una medida que calificaron de “extrema y desproporcionada” contra la mencionada población.

Refirieron que ese despliegue de seguridad tiene el fin de que los camiones de las empresas tengan paso libre, aunque la licencia está suspendida.

“Este estado de Sitio obedece nada más para privilegiar y asegurar el trabajo de la minería”, coincidió Abelino Chub, uno de los líderes indígenas que se opone a la explotación minera en El Estor, recogió la agencia de noticias AFP.

Chub responsabilizó de las lesiones que sufrieron agentes policiales en los enfrentamientos de viernes y sábado a “infiltrados”.

En el Congreso, las bancadas Winaq, Semilla y Movimiento para la Liberación de los Pueblos dijeron oponerse a la medida.

No al estado de sitio en El Estor, no a la criminalización de la resistencia comunitaria. La @BancadaWinaq no avalará en el Congreso esa decisión gubernamental. pic.twitter.com/4yoR0ABxJX

— Bancada Winaq (@BancadaWinaq) October 24, 2021