Por qué el MLP solo logró una diputación pese a sorprender en la elección presidencial

La campaña de Thelma Cabrera se centró en el área rural, y no fue hasta el último domingo previo a las elecciones cuando llegaron a la Plaza de la Constitución. (Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El MLP es el brazo político del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y su oferta electoral se centró en el área rural. Aunque en distritos urbanos postuló candidatos a diputados, en la próxima legislatura del Congreso apenas tendrá un legislador.

El MLP tuvo una primera participación política de ensueño, al menos en la elección presidencial, con Cabrera como candidata, puesto que se constituyó en un partido con aspiraciones a crecer y consolidarse; es más, los guatemaltecos que votaron en Estados Unidos le dieron la victoria en aquel distrito.

Cabrera obtuvo el 10.27 por ciento de respaldo. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) contabilizó 216 mil 887 votos para el MLP en las presidenciales.

No obstante, la cara no tan amable de la moneda es el escaso respaldo en municipalidades y diputaciones, hasta cierto punto entendible por tratarse de un partido que acaba de crearse y recién participó por primera vez.

La dirigencia del MLP no termina de digerir aún este trago medio amargo, que el respaldo a Cabrera no se reflejara en las diputaciones y comunas. No lo consideran aceptable y por lo tanto se convirtió en el primer partido que señaló “fraude” en las votaciones generales del domingo pasado.

Fuentes del MLP consideran que ese “fraude” pudo haberles restado diputaciones y alcaldías.

Posicionamiento

El analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), Jahir Dabroy, explicó que el “MLP es un partido antisistema y captó el voto rebelde en donde hay fuerte carga de votantes que se identificaron con la posible candidatura de Thelma Aldana y que pudo influir el espaldarazo a Cabrera”.

En analista expuso que mucho de los votantes de Cabrera “no necesariamente estaban identificados con la estructura partidaria del MLP, sino que por la forma de actuar por medio de procesos de resistencia” y ese electorado, según Dabroy, en diputaciones se decantó por el partido Semilla.

“Gran cantidad de los votos que obtuvo Thelma Cabera no implicaron otros procesos de negociación en el interior del país porque ellos -el MLP- son un partido antisistema. Por eso con otros fines, desconocen las elecciones, pero el interés máximo es lograr posicionamiento y no cargos de elección popular”, indicó Dabroy.

Cabrera nació y reside en El Asintal, Retalhuleu, en ese departamento obtuvo el segundo lugar con 19 mil 782 sufragios y adelante se posicionó la presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres con 29 mil 443 votos.

En El Asintal, Cabrera no obtuvo la ganancia y fue la candidata de la UNE. En ese municipio la presidenciable del MLP obtuvo tres mil 818 votos y Torres cuatro mil 767.

En las diputaciones del distrito de Retalhuleu el MLP quedó en quinta posición con solo siete mil 378 sufragios y por listado nacional en ese departamento la agrupación política volvió a repetir el quinto puesto con seis mil 591 sufragios. Ni en El Asintal la organización logró encabezar el respaldo popular en diputaciones.

Además, Basilio Sánchez, el esposo de Cabrera, se postuló como alcalde de El Asintal y no logró ganar esa comuna. Sánchez quedó en tercer lugar con dos mil 296 votos y quien ganó la alcaldía fue el aspirante de la UNE con tres mil 994 sufragios.

Contenido relacionado:

Esta es la lista de alcaldes electos de todo el país

Encuesta Libre coincide con el resultado electoral

Sandra Torres invita a Edmond Mulet a su gabinete, pero él rechaza la propuesta