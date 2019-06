Señalan apatía de la juventud en las elecciones generales 2019

Se percibe una baja participación de la juventud en las elecciones generales 2019, según expertos. (Foto Prensa Libre: Óscar Rivas).

Este domingo 16 de junio se llevaron a cabo las elecciones generales de 2019 en Guatemala, las cuales dieron inicio a las 7 horas y se cerraron a las 18 horas en el territorio nacional. En ellas se elige, mediante cinco papeletas, el binomio presidencial (blanca), corporaciones municipales (rosada), diputados del Parlamento Centroamericano (amarilla), legisladores por listado nacional (verde), y legisladores del distrito central (celeste).

Lea también En directo: Cierran las mesas electorales en Guatemala Keneth Cruz,Julio Román,Oscar García 16 de junio de 2019 a las 06:11h

De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), al momento del cierre del empadronamiento, se reportaron 7 millones 953 mil 187 inscritos, de los cuales, 4 millones 272 mil 208 son mujeres (equivalentes al 53.72%), y 3 millones 680 mil 979 son hombres (el 46.28%).

Cabe destacar que, a partir de las últimas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), esta es la primera vez que guatemaltecos migrantes pudieron ser partícipes de las elecciones generales desde los países en los que se encuentran. Según el TSE, 2mil migrantes guatemaltecos se empadronaron mediante la aplicación móvil y cerca de 60 mil ya estaban empadronados.

Menos afluencia de votantes

Asimismo, la juventud empadronada corresponde al rango de 18 entre 25 años equivale al 13.29%, es decir, 57 mil 84 inscritos. Sin embargo, la participación al momento de la emisión del voto resultó preocupante, pues se presume que en estas elecciones hubo menor afluencia de votantes que en otras oportunidades.

Según Jacob Santizo, coordinador de votación del Instituto Técnico INED, este centro de votación tenía asignados 4 mil 800 votantes, de los cuales, a las diez de la mañana, solamente se habían reportado 632 personas. “El movimiento ha estado relativamente bajo, comparado con otras elecciones”, dice Santizo, y explica que, a esas horas de la mañana, en otras ocasiones la cifra duplicaba a la actual.

De igual forma, José Andrés Ardón, presidente de Jóvenes por Guatemala, participó en las elecciones generales 2019 como coordinador de votación en el Colegio Alemán, zona 11, y percibió que hubo menos participación de la que se esperaba, en los distintos centros de votación.

Pedro Cruz, de la entidad Primero Guatemala, opina que hay una carencia de oferta en cuanto a propuestas y que esto hace que los votantes pierdan el interés. “Hay muchos candidatos, pero pocas propuestas y soluciones para el país”, agrega.

“Son varios factores que afectaron la participación de forma masiva, a como estamos acostumbrados”, dice Ardón, y agrega que la apatía juega un rol en el que las personas están desencantadas con la política, reflejado en quienes salen a votar.

Otro factor que influye, según Ardón, es que, en el proceso de las elecciones, hubo personas que se fueron quedando sin candidatos porque no fueron inscritos y tuvieron que decidir en último momento, por quién votar. “No hay que alarmarse si los porcentajes bajan, no es un signo de que la democracia no está funcionando, es una serie de factores”, enfatiza.

Elecciones diferentes

Pero no todo es negativo. Para Pedro Cruz, un elemento diferencial de los procesos electorales anteriores al actual es el uso de las redes sociales como herramienta para denunciar anomalías, informando lo que sucede en sus centros de votación.

“La ciudadanía ha tomado valor para fiscalizar las juntas receptoras de voto. Se han disminuido delitos electorales como el acarreo y otras; las reformas a la LEPP han logrado impactar directamente en los políticos y en el uso de los recursos”, expresa Cruz.

Además, Ardón agrega que, pese a que hubo baja afluencia de votantes, notó una gran participación de la juventud en las mesas electorales.

Motivaciones de la ciudadanía

Pese a lo mencionado anteriormente, hubo votantes que asistieron a las urnas con distintas motivaciones:

Dimas Antonio Secaida, comerciante

El principal objetivo de participar en las elecciones, según Secaida, es tratar de mejorar el país por medio de una buena decisión. Para decidir su voto, Secaida toma en cuenta los planes de trabajo y, de igual forma, le inculca a su hija Alison, de 6 años, el ejercicio de la ciudadanía.

Ana Lucrecia Barillas, secretaria

El voto es un derecho que permite elegir a quien se considera la mejor persona para un cargo público, dice Barillas, quien toma en cuenta las propuestas y antecedentes de los candidatos para decidir su elección.

Héctor López, obrero

Para López, el voto es un ejercicio importante que ha realizado desde que tiene la mayoría de edad y considera que “hay que hacerse valer como ciudadanos, para que el país no retroceda”.

Guardan la esperanza

Pedro Cruz, ante la baja afluencia de votantes, espera que, al final de los resultados, no se trata de “números tan dramáticos” y expresa: “quiero creer que las personas van a reaccionar antes de finalizar la jornada”.

Por su parte, José Andrés Ardón invita a respetar los resultados de este proceso, “donde participamos distintos ciudadanos en distintos cargos y posiciones (receptores, coordinadores y delegados, entre otros)”.

Contenido relacionado:

>Guatemaltecos en EE. UU. señalan baja participación en comicios de este domingo

>Resultados alcaldes elecciones Guatemala 2019

>Elecciones generales 2019: Así se pronunciaron los artistas guatemaltecos en las urnas